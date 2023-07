Liebling Erdbeere

Bernd Wüstneck/dpa Wassersparende Variante: »Tröpfchenbewässerung« unter Folientunnel (Rövershagen, 30.4.2023)

Sie stehen bevorzugt vor großstädtischen Bahnhöfen; S-Bahn, U-Bahn, ganz gleich. Ovale, bisweilen leicht windschiefe Blechboxen, knallig rot mit gelblichen Pünktchen. Saisonale Verkaufsstände samt notdürftig übertünchter Gebrauchsspuren, Roststellen und Dellen vor allem. Aufmerksame Leser ahnen, worum es sich handelt. Stimmt: den Direktverkauf von Erdbeeren, in der Regel aus regionalem Anbau. Bloß fraglich, wie lange die Buden noch bleiben.

Denn der heimische Erdbeeranbau kriselt. Der Grund: hohe Erzeugerkosten der personalintensiven Pflückerei. Auch deshalb sei »die produzierte und verkaufte Menge an Erdbeeren seit Jahren rückläufig«, sagte der Pressesprecher der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Jan-Malte Wichern, am Freitag zu jW. Nicht von ungefähr sinkt die Erdbeeranbaufläche hierzulande laut Statistischem Bundesamt. Von einst etwas mehr als 19.000 Hektar 2014 auf knapp 15.000 Hektar im vergangenen Jahr. Das weiß auch Simon Schumacher. Mehr noch, kleinere und mittlere Betriebe würden den »Markt« vermehrt verlassen, größere blieben übrig, so der Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer gleichentags gegenüber jW. Hinzu kämen »immer häufiger Risiken wie Hitze, Fröste und Starkregen«. Und nicht zuletzt die Wasserfrage beim Anbau.

Der Verbrauch des kühlen Nasses scheint einigen zu hoch – Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) etwa. Der war jüngst vorgeprescht, erwog, regional angebaute Tomaten und Erdbeeren wegen ihres Bewässerungsbedarfs zu verbieten. Und erntete prompt harschen Widerspruch aus der Branche. Auch von Landwirte­organisationen. Der hiesige Anbau sei bereits sehr wassersparend, meinte die Pressesprecherin des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg, Ariane Amstutz, auf Nachfrage dieser Zeitung. »Zudem verlagert sich die Produktion immer mehr zum integrierten Anbau unter Folientunneln.« Bauern nutzten dort die »Tröpfenchenbewässerung«, deutlich effizienter als die »Überkopfberegnung«. Ferner sei ein internationaler Vergleich aufschlussreich, sagte Amstutz: Der Frischwasserverbrauch pro Kilogramm Erdbeeren liege in Deutschland laut Ökotest bei 16 Litern, in Spanien hingegen bei 79 Litern.

Wissenswert auch, der Selbstversorgungsgrad beim »deutschen Liebling Erdbeere«. Der liegt unter 40 Prozent. Viel zu niedrig, befand Reinhard Jung, Medienreferent der »Freien Bauern Deutschland«, im jW-Gespräch. Verringere sich die Erzeugung weiter, werde noch mehr importiert, beispielsweise aus dem trockenen Andalusien. »Wo ist der ökologische Vorteil, wenn die Erdbeeren dann durch die halbe EU gefahren oder gar eingeflogen werden?« fragt Jung. Ziel müsse es doch sein, mehr statt weniger regionale Produkte zu verzehren. Also heimische Anbauer zu unterstützen. Alles andere sei »eine Ernährungspolitik ohne Sinn und Verstand«.

Wie reagiert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf die Kritik? Abwägend. Ressortchef Cem Özdemir (Grüne) setze sich dafür ein, »dass der Selbstversorgungsgrad mit regional-saisonal produziertem Obst und Gemüse steigt«, versicherte eine Sprecherin gegenüber jW. Zudem sei es relevant, Anbausysteme in Zeiten von Klimakrise und zunehmenden Wasserkonflikten robust zu machen. Nur, was heißt das für die Zukunft der fruchtig-fleischigen Beeren in den geschmacklosen Blechboxen? Die BMEL-Sprecherin: »Ein Blick in die Glaskugel würde nur wenig valide Aussagen bringen.«