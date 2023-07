Votum im Kreuzfeuer

Thilo Schmuelgen/REUTERS Die EVG-Mitglieder waren ursprünglich für deutlich mehr Geld bei deutlich kürzerer Laufzeit auf die Straße gegangen

Hitzig und zäh ging es zu: Stundenlang tagte der Bundesvorstand (Buvo) der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Freitag, außerordentlich. Dann das Votum zum zwei Tage zuvor verkündeten Schlichterspruch im Tarifclinch mit der Deutschen Bahn AG (DB AG). Nach jW-Informationen stimmten 41 Haupt- und Ehrenamtliche zu, 16 dagegen. Damit ist klar, der Buvo empfiehlt seinen Mitgliedern, das Schlichtungsergebnis in der Urabstimmung anzunehmen: monatlich 410 Euro mehr Entgelt bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Spürbar unter der Ursprungsforderung, Festbetrag von 650 Euro für alle und zwölf Monate.

Kein Wunder, der Unmut bei Kollegen ist groß. Hunderte Kommentare auf dem Facebook-Aaccount der EVG zeugen davon. Der Druck besonders auf Ehrenamtliche im Buvo soll enorm gewesen sein, »intern lief das mit Drohungen«, so ein EVGler, der anonym bleiben will, am Sonnabend zu jW. Wie genau? »Entweder Annahme des Schlichterspruchs oder in diesem Jahr überhaupt keine Lohnerhöhung.« Denn sollten bei der Urabstimmung weniger als 25 Prozent der stimmberechtigten Gewerkschafter einwilligen, gilt die Schlichtung als gescheitert. In der Folge müsste laut EVG-Chefverhandler Kristian Loroch und Cosima Ingenschay ein Beschluss zum Streik gefasst werden; zum unbefristeten, wohlgemerkt. Dafür wäre indes eine 75prozentige Zustimmung nötig.

Das Verhandlerduo soll sich nach der Buvo-Sitzung in den Urlaub verabschiedet haben. Am Wochenende blieb es dem Tarifsekretär Andreas Müller vorbehalten, erzürnte Eisenbahner und Verkehrsbeschäftigte zu bearbeiten. Nach jW vorliegenden Postings recht ruppig. Beispiel: Tarifverträge mit mehr als 24 Monaten Laufzeit dürfte der Buvo nach Beschlusslage eines EVG-Gewerkschaftstags nicht bestätigen. Ausnahmsweise doch, erwiderte Müller. Der Grundsatzbeschluss sei »ja nicht das Grundgesetz«.

Noch etwas ärgert Mitglieder: die Spaltung der DB-Belegschaft. Entgegen dem Solidaritätscredo im Vorfeld, der Entgeltfestbetrag müsse über Jobgrenzen hinweg gleich hoch sein. Nur, nach dem Schlichterspruch wären etwa Triebfahrzeugführer schlechter dran. Jene würden dafür in der nächsten Tarifrunde stärker berücksichtigt, so EVG-Boss Martin Burkert am Freitag. Beschäftigte reagierten daraufhin harsch, kündigten an, gegen den Schlichterspruch zu votieren; einige ferner, die EVG zu verlassen.