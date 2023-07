Jazz in Neonschrift

imago images/Gonzales Photo Auf Erkundungstour, modisch wie musikalisch: Genevieve Artadi von Knower

Scheiß auf Vinyl, scheiß auf Jazzklubs, das perfekte Medium für die Musik von Knower ist der Youtube-Kanal, gesendet aus dem Haus von Schlagzeuger Louis Cole in Los Angeles. Und bevor Jazzpuristen jetzt ihren durchproduzierten, ewig replizierbaren kulturpessimistischen Schlager vom kulturindustriellen Niedergang dieser Musikrichtung abspulen, erinnere ich kurz an die zahlreichen Lobpreisungen auf altehrwürdige Jazzorte wie die umgebaute Kirche CBS 30th Street Studio, in der Miles Davis »Kind of Blue« einspielte, den Klub Minton’s Playhouse in Harlem, wo Bebopper um Dizzy ­Gillespie ihr musikalisches Vokabular und ihre Mode entwickelten. Oder die mythisch überhöhten Aufnahmestudios wie Rudy Van Gelders Wohnzimmer in Hackensack. Jazz war nie nur die Musik, sondern immer auch Ort und Image.

Die Empfehlung, sich dem neuen Knower-Album »Knower Forever« über die Livevideos der Songs auf Youtube zu nähern, schielt nicht auf klickoptimierte Konsumierbarkeit – auch wenn die Liveclips mit ihrer Homevideoästhetik, den albernen Einblendungen und schrecklichen Modeentscheidungen der Musiker (Leopardenleggins, Neonhoodies, Shirts mit Nerdsprüchen etc.) großartige Unterhaltung sind. Die Videos sind schlicht der beste Zugang zu dieser komplexen, virtuosen, unangepassten Band. Denn wie schon bei den früheren Hits »Overtime« und »Timetraveler« können wir hier neue Songs wie »Crash the Car« so erleben, wie Multiinstrumentalist Louis Cole und Sängerin Genevieve Artadi sie am liebsten spielen: dicht gedrängt mit befreundeten Musikern auf mehrere Räume und Stockwerke (und sogar die Treppe) des Wohnhauses verteilt, in dem Cole auch seine Soloalben mit Laptop aufnimmt und mischt. Genevieve an der Eingangstür, die Drums im Flur direkt neben Sam Wilkes, dessen Basshals Keyboarder Jacob Mann über die Tasten fast ins Gesicht ragt, hinter ihm Rai Thistlethwayte am Synthie, Paul Cornish die Treppe runter am Klavier, das 14köpfige Bläserensemble im Wohnzimmer, der 17köpfige Chor in der Einfahrt.

Das Album, auf dem drei dieser Youtube-Liveauftritte (»Crash the Car«, »I’m the President«, »The Abyss«) gelandet sind, startet mit einer zu Beginn süßlichen, zunehmend dissonanten Streichersuite, gefolgt vom von Autowah-Bass getriebenen »I’m the President«, ein stampfender Funksong mit krawalliger Marschkapellenbegleitung. Als nächstes kommt das von Synthiestabs und geisteskrank schnellen Drumfills sezierte »The Abyss« mit einem Saxophonsolo von Sam Gendel, gefolgt vom verstimmten, betrunken holpernden 8-Bit-Keyboard von »Real Nice Moment« mit einem bezaubernd fragilen Solo auf Coles geschundenem Piano und einem komplexen A-Cappella-Chor am Ende. Auf »It’s All Nothing Until It’s Everything« gibt es eine etwas härtere Clown-Core-Nummer mit verschobenen Schlagzeugakzenten, breiten 80er-Synthwänden und kaputten Nintendo-8-Bit-Ostinatos. Herausragend auch: die wunderbare Popballade »Crash the Car«.

Die Anhänger der in den 40ern musealisierten Jazztrios und -quartette mit Allergie gegen Elektrisches und gegen ein Improvisationsrepertoire außerhalb des Realbooks werden bei Knower natürlich angewidert die Nasen rümpfen. Gehauchter Popgesang. Precision- statt Kontrabass. Funksongs statt AABA-Strukturen. Keine geswingte Ride, sondern Doppeltempo Drum-&-Bass-Beats à la Skrillex. Midimaps anstelle von Leadsheet-Partitur.

Aber wenn Jazz per Definition Musik ist, bei der Jazzmusiker über vorkomponierte Heads harmonisch komplexe Improvisationen live zusammenspielen, dann ist Knower Jazz, so lebendig und kreativ und hip, wie er seit den 40ern selten war: Cole und Artadi sind beide studierte Jazzmusiker. Die Improvisationen über ihre eigenen Kompositionen erkunden alle harmonischen Konzepte, die das Genre von Louis Armstrong über John Coltrane über George Russell (Miterfinder des Modalen Jazz) hervorgebracht hat. Und davon, dass sie das Material mit ihren Freunden gut live spielen, kann man sich bei den eingangs gepriesenen Youtube-Videos überzeugen. Zugegeben: Statt den Angaben zu zusammengeschnittenen Takes, die man aus den Linernotes von berühmten Blue-Note-Reissues kennt (Alternate Take etc.), gibt es in Knower-Videos eingeblendete Hinweise, wenn Genevieve eine vereinzelte Gesangslinie doch mal overdubben musste. Jazz in Neonschrift.

Aber in allem wollen Knower dann doch nicht mit der Zeit gehen: ­Spotify steht als Abspielort aktuell außer Frage. Bis Knower auf Bandcamp genug digitale und Vinylexemplare des Albums verkauft haben, wollen sie es nicht auf den gängigen Abostreamingdiensten zugänglich machen. Aber da der Eintritt zu Liveauftritten in Coles Haus quasi kostenlos ist, kann man die paar Euro für »Knower Forever« ja wohl springen lassen.