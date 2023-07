»Mit einer Tunnelstrecke ist mehr Geld zu machen«

Boris Roessler/dpa Verengter Blick: Beim Bahnkonzern findet man Schnellstrecken lukrativer als Infrastruktur für die lohnabhängige Mehrheit (Frankfurt am Main, 28.6.2021)

Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen und Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef, SPD, äußern sich begeistert zum Bau des geplanten Fernbahntunnels in der Mainmetropole. Kündigt sich ein ähnliches Desaster wie beim Prestigeobjekt »Stuttgart 21« an?

Allerdings. Wir brauchen jetzt den Ausbau in der Fläche und oberirdisch; nicht aber einen Fernbahntunnel, der bestenfalls in zwanzig Jahren fertiggestellt wird. Denn die meisten Menschen profitieren nicht von schnellen Fernstrecken. Zumal die vermeintliche Zeitersparnis durch lange Fußwege und Verbleib auf Rolltreppen in die Tiefe wieder minimiert wird. Für die mehr als 300.000 Pendler, die täglich mit dem Auto in die Stadt hineinfahren, sind dagegen vielmehr Bahnhöfe und der Ausbau der Gleise in ländlichen Gegenden erforderlich. Weil es keine Anschlüsse gibt, können viele das 49-Euro-Ticket nicht nutzen. Während des Baus werden Gleise gesperrt werden. Die Bahnhofsmission, die in Not geratene Menschen benötigen, wird umziehen müssen. Effektiv ist der Plan nicht, dafür aber ein Milliardengrab.

Nachdem der geplante Abriss des Hauptbahnhofs im Rahmen des Projekts »Frankfurt 21« gescheitert war und Pläne dazu klammheimlich ad acta gelegt, legte man also einen kostenintensiven Fernbahntunnel nach?

Auch in Frankfurt wollte man ursprünglich den Bahnhof abreißen und in die Tiefe verlegen. Das ist vom Tisch, weil »Stuttgart 21« gezeigt hat, dass sich die Kosten während des Baus ohnehin verdoppeln oder verdreifachen. 3,6 Milliarden Euro würde der Bau des Frankfurter Tunnels kosten, hieß es 2019. Seither schossen wegen der Coronakrise und dem Ukraine-Krieg die Kosten massiv in die Höhe. Er wird locker zehn Milliarden Euro verschlingen.

Wieso befürchten Sie, dass der Tunnelbau die Erderwärmung weiter anheizen werde?

Laut Verkehrswissenschaftler Martin Vieregg werden durch verbauten Stahl und Beton 800.000 Tonnen CO2 freigesetzt. Selbst wenn der Fernbahntunnel laut Angaben der Bahn AG nach seiner Fertigstellung 90 Tonnen CO2 pro Tag vermeidet, weil dann ja weniger Autos fahren, hätte sich der Treibhauseffekt des Baus erst 24 Jahre später amortisiert: Wäre der Tunnel wie angekündigt 2040 fertig, dann also im Jahr 2064. Zudem würde die Umsetzung des Großprojekts den weltweiten Sandmangel verschärfen.

Sie widersprechen also der Ankündigung, dass Frankfurt mit dem Tunnel ein Verkehrsknoten im Sinn des »Deutschland-Takts« werden kann?

Verkehrsminister Wissing schwärmte von einem »Herzstück des Deutschland-Takts«. Das Problem: Der Frankfurter Hauptbahnhof wird kein Taktknoten, ob mit oder ohne Fernbahntunnel, denn die nächsten Fernbahnhöfe sind weder unter 60 noch unter 30 Minuten zu erreichen.

Weshalb ist es noch so ruhig, was den Widerstand gegen das Projekt betrifft? In Stuttgart war die halbe Stadt auf den Beinen – schläft die Klimaschutzbewegung in Frankfurt am Main?

»Stuttgart 21« wurde 1994 geplant, der Aufstand begann 2010 mit dem Bau. In Frankfurt werden die Menschen noch merken, was der Fernbahntunnel bedeutet.

Welche Risiken sind denn mit dem Untertunneln der Stadt verbunden?

Straßen werden komplett stillgelegt, mit der Folge: Stau, Chaos, CO2 en masse am Mainufer. Bahnfahrgäste werden fliehen, weil die Gleise aufgrund von Baumaßnahmen minimiert werden. Nach Fertigstellung wird zudem der Brandschutz Thema sein. Bei einem Brand eines Zuges im Tunnel der Gletscherbahn in Kaprun in Österreich starben im Jahr 2000 155 Menschen an Rauchvergiftung. In letzter Zeit häuften sich Brände in ICEs.

Gibt sich die Baulobby tatsächlich bei Politikern von SPD, Grünen und FDP die Klinke in die Hand?

Das wissen wir nicht, weil das ja nicht transparent läuft. Allerdings ist mit einer Tunnelstrecke mehr Geld zu machen als mit einer oberirdischen. Die Bauindustrie will nach »Stuttgart 21« ihre Logistik weiter einsetzen. Zunächst sollte der Ferntunnel in Frankfurt 2030 fertig sein, jetzt ist von 2040 die Rede – warum? »Stuttgart 21« ist auch noch nicht fertig.