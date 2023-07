Fauler Kompromiss

Christian Charisius/dpa Verkehrsnetz: Zum Stillstand mittels Streik dürfte es vermutlich nicht mehr kommen (Hamburg, 17.7.2023)

Nach fünf Monaten Verhandlungspoker und zwei größeren Warnstreiks zeichnet sich ein Ende der Tarifauseinandersetzung bei der Bahn ab. Am Mittwoch abend (nach jW-Redaktionsschluss) präsentierte die zur Befriedung des Konflikts bestellte Schlichtungskommission ihren Einigungsvorschlag. Demnach sollen die Entgelte der rund 180.000 bei der Deutschen Bahn (DB) Beschäftigten in zwei Schritten um 410 Euro erhöht und im Oktober eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro ausgezahlt werden. Sowohl die DB-Leitung als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) äußerten sich zufrieden mit dem Ergebnis und wollen den zuständigen Gremien dessen Annahme empfehlen. Das letzte Wort haben allerdings die Werktätigen mittels Urabstimmung. Kippen sie die Vorgabe, könnte es im Spätsommer doch noch zu unbefristeten Arbeitskampfmaßnahmen kommen.

Ein Aufstand der Gewerkschaftsmitglieder gegen die eigene Führung erscheint jedoch höchst unwahrscheinlich, womit ein Tarifabschluss ziemlich sicher bis Ende August erfolgen wird. Laut Urteil von EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch hat die erzielte Lösung »klare Stärken«, wie er in einer schriftlichen Stellungnahme erklärte. Für die »allergrößte Zahl« der Mitarbeiter bedeute diese angeblich ein »dauerhaftes Lohnplus im zweistelligen Bereich«. Zu besagtem Betrag – 200 Euro im Dezember, 210 Euro im August 2024 – käme ein »strukturelles Lohnplus für alle Funktionsgruppen« sowie zusätzlich von durchschnittlich 100 Euro monatlich für bislang besonders schlecht bezahltes Personal in der Instandhaltung, den Werkstätten, Stellwerken und beim Service im Zug und am Bahnhof. In der Spitze ergäben sich für einzelne Tätigkeiten damit Steigerungen von 22 bis 30 Prozent.

Als Schlichter wirkten auf seiten des DB-Konzerns der ehemalige Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sowie für die EVG die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr (SPD). Die Gespräche liefen zehn Tage lang und sollten eigentlich erst zum 31. Juli abgeschlossen sein. Die schnelle Gangart dürfte damit zu tun haben, dass das Bahn-Management am Donnerstag die Halbjahresbilanzen veröffentlichte und beim Ausblick in die Zukunft das Tarifergebnis mit einpreisen wollte. So konnte Konzernchef Richard Lutz eine Ausrede mehr auftischen, warum die Bahn bis auf weiteres tiefrote Zahlen schreibt. Denn trotz gestiegener Fahrgastzahlen im Nah- und Fernverkehr (plus 11,5 bzw. 15,4 Prozent) rechnet die DB für das Gesamtjahr 2023 mit einem operativen Verlust von »etwas weniger als einer Milliarde Euro«, in den ersten beiden Quartalen belaufe sich das Minus auf 339 Millionen Euro. Die Schulden häuften sich auf fast 36,5 Milliarden Euro auf.

Miese spielte einmal mehr die Güterverkehrssparte DB-Cargo ein, während der bahnfremde und vornehmlich im Ausland aktive Logistiker DB-Schenker erneut hohe Profite einbrachte. Davon haben die Bahnfahrer nichts, vielmehr müssen sie sich über die weiterhin grassierende Unpünktlichkeit ärgern. Von den Fernzügen verkehrten in den ersten sechs Monaten lediglich 68,7 Prozent halbwegs planmäßig, also mit weniger als sechs Minuten Verzug. Schuld daran sind laut Lutz die vielen Baustellen aufgrund der Ertüchtigung der maroden Infrastruktur. So habe man die Nettoinvestitionen aus Eigenmitteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,1 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gesteigert – »die Höchstmarke in einem ersten Halbjahr«. Bei dem Tempo bleibt ein Ende der Misere in weiter Ferne. Der Konzernboss setzt auf Durchhalteparolen: »Auch wenn das allen Beteiligten aktuell viel abverlangt: Der Schlüssel zu nachhaltigen Verbesserungen für unsere Kundinnen und Kunden liegt in der Infrastruktur.«

Zum Schlichterspruch hatte am Mittwoch Personalvorstand Martin Seiler angemerkt, damit gehe man an die »absolute Grenze des wirtschaftlich Machbaren«. Dabei hat sich die Bahn beim Thema Laufzeit weitgehend durchgesetzt. Ursprünglich wollte die EVG einen Zeitraum von einem Jahr erstreiten. Nun werden es 25 Monate sein, vorausgesetzt, es gibt grünes Licht dafür. Am heutigen Freitag wird der EVG-Bundesvorstand die Empfehlung beraten und dafür sehr wahrscheinlich den Daumen heben. Um das Votum des höchsten Gremiums zu überstimmen, bedürfte es einer Dreiviertelmehrheit der Mitglieder.