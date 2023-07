»Informantenschutz faktisch abgeschafft«

Roland Weihrauch/dpa Ex-Bild-Chef Julian Reichelt

Ein Urteil des Landgerichts Berlin sorgt für Aufsehen und Empörung unter Journalisten. Gefällt wurde es im Juni in einem Streit zwischen dem ehemaligen Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt, und dem Verleger der Berliner Zeitung, Holger Friedrich. Aber es betrifft vor allem sogenannte Whistleblower und die Frage, ob sie einen rechtlichen Anspruch auf Informantenschutz haben. Das Gericht verneinte die Frage.

Anlass des Rechtsstreits waren Informationen, die Reichelt an die Berliner Zeitung übermittelt haben soll. Er wollte damit wohl den Vorwurf von Machtmissbrauch entkräften. Ihm wurde vorgeworfen, von einer Journalistin »Sex on demand« gefordert zu haben. Doch statt die Informationen vertraulich zu behandeln, hatte Verleger Friedrich den Springer-Verlag über den Vorgang informiert. Dabei behauptete er, auch »Vorstandskommunikation« des Verlags sei darunter gewesen.

Der Fall ist in zweierlei Hinsicht brisant. Einmal für Reichelt selbst. Im November 2022 hatte er mit dem Springer-Verlag einen Aufhebungsvertrag geschlossen. Knapp zwei Millionen Euro brutto sollte er erhalten, berichtete das Handelsblatt Anfang Juni. Im Gegenzug soll sich Reichelt verpflichtet haben, keine Mitarbeiter von Bild abzuwerben, keine Unterlagen mitzunehmen und dienstliche Dateien zu löschen.

Nach Ansicht des Springer-Verlags hat Reichelt mit dem Angebot an die Berliner Zeitung den Aufhebungsvertrag gebrochen. Deshalb soll er die knapp zwei Millionen Euro zurückzahlen plus eine Vertragsstrafe in unbekannter Höhe.

Das Urteil des Berliner Landgerichts hat aber auch eine prinzipielle Seite, denn es verneint, dass Informanten ein Recht auf Schutz genießen – konkret im Fall Reichelt, aber auch allgemein. Das Gericht argumentierte, dass keine vertragliche Vereinbarung zum Quellen- und Informantenschutz existiere und dass Journalisten nicht automatisch ein Recht hätten, ihre Informanten vor Gericht zu verschweigen.

Diese Entscheidung stößt auf heftige Kritik seitens des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), der den Informantenschutz der Presse »faktisch abgeschafft« sieht. Der Richterspruch des Landgerichts Berlin müsse dringend in nächster Instanz korrigiert werden, so der DJV in einer Mitteilung vom 12. Juli. Das Gericht habe die Bedeutung von Vertraulichkeit für den Journalismus missachtet und eine gefährliche Präzedenz geschaffen, die die Pressefreiheit gefährde.

Die Richter des Landgerichts Berlin argumentierten, dass eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Reichelt und Friedrich explizit oder implizit hätte getroffen werden müssen, um den Informantenschutz zu gewährleisten. In ihrem Urteil argumentierten die Richter, dass Informanten fest damit rechnen müssten, verraten zu werden.

Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung hätte Reichelt bekannt sein müssen, »dass insbesondere mit Gewinnerzielungsabsicht tätige Veröffentlichungsmedien wie das vom Antragsgegner verlegte Presseerzeugnis kein ›sicherer Hafen‹ für ihnen anvertraute Informationen und deren Quellen sind«. Er hätte davon ausgehen müssen, dass solche Medien nicht nur die Informationen veröffentlichen, sondern zuweilen gleichzeitig oder später auch deren Quellen – ohne deren vorherige Zustimmung.

Der Deutsche Presserat hingegen betont, dass der Schutz von Informanten ein zentraler Bestandteil der Pressefreiheit sei und dass das Vertrauen in die Presse und ihre Glaubwürdigkeit untergraben werde, wenn Informanten nicht auf Vertraulichkeit bauen könnten. Dies gelte auch dann, wenn es keine konkrete Absprache dazu gebe.

Das Berliner Landgericht ließ diese Argumentation aber nicht gelten und zeigte einmal mehr die Grenzen der Selbstkontrolle der Presse. Der »rechtlich ohnehin schon unverbindliche Pressekodex des Deutschen Presserats« ändere nichts daran, dass eine vertragliche Übereinkunft für den Quellenschutz notwendig ist, argumentierten die Richter. Und sie machten damit deutlich: Ohne konkrete gesetzliche Normen ist der Informantenschutz eine Frage des Ermessens.