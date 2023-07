Rassistische Kampagne

Caroline Bock/dpa Auslöser der Hetzkampagne in diesem Jahr: Eine Schlägerei im Columbiabad in Berlin-Neukölln am 9. Juli

»Gewalt in Freibädern häuft sich«, behauptete am 23. Juni der Nachrichtensender NTV, »Freibäder kapitulieren vor der Gewalt«, titelte Bild am 12. Juli. Solche und ähnliche Schlagzeilen waren in den vergangenen Wochen landauf, landab in der Presse zu lesen. Der Hype um die angeblich »ausufernde Gewalt in deutschen Freibädern« ist ein Musterbeispiel für eine insbesondere von der Boulevardpresse angeheizte Kampagne mit rassistischen Untertönen, die vor allem der AfD in die Hände spielt. Wenige spektakuläre Einzelfälle genügten, um eine bundesweite Debatte auszulösen – tatsächlich kann von einem Ausufern der Gewalt keine Rede sein, wie Zahlen belegen.

Schon 2022 hatte es eine vergleichbare Kampagne gegeben. Im Sommer 2023 waren nun Vorfälle im Columbiabad in Berlin-Neukölln der Auslöser. Dort kam es mehrfach zu Schlägereien, Anfang Juli wurde das Bad von der Polizei geräumt. Bild berichtete in großer Aufmachung. »Seit Wochen gibt es Meldungen von Massenschlägereien und Gewaltausbrüchen in Freibädern in ganz Deutschland«, schrieb das Blatt und reihte zum Beweis Meldungen über Gewalttaten in anderen Bädern der Republik auf. Was nicht schwer gewesen sein dürfte: Bei einer Zahl von rund 2.800 Freibädern in der BRD lassen sich immer genug finden, in denen es Schlägereien, Belästigungen oder ähnliches gegeben hat.

Wer vor allem für die Gewalt verantwortlich ist, war für Bild keine Frage. »Warum haben offensichtlich auch junge Migranten in Freibädern das Gefühl, hier gelte das Recht des Stärkeren?« hieß es in einem Kommentar. Auch die FAZ schrieb in einem Kommentar vom 17. Juli: »Jugendliche mit Migrationshintergrund erklären Freibäder zu ihrem Territorium. Frauen gelten als Freiwild.«

Auch die Politik stieg in die Debatte ein. Berlins Bürgermeister Kai ­Wegner (CDU) besuchte das Prinzenbad in Kreuzberg, um Einlasskontrollen anzukündigen. Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte, wer im Freibad straffällig werde, müsse am selben Tag vor dem Richter stehen und hart bestraft werden. CDU-Chef Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprachen sich dafür aus, Polizei zu schicken.

Erst nach einigen Tagen meldeten sich Medien zu Wort, die die Behauptung von der »ausufernden Gewalt« in Freibädern anzweifelten und widerlegten. So berichtete der RBB am 19. Juli unter Berufung auf Zahlen der Berliner Bäderbetriebe und der Polizei, dass es 2022 tatsächlich erheblich weniger Hausverbote und Gewaltdelikte gegeben habe als noch vor der Coronapandemie. Insgesamt seien demnach im vergangenen Jahr 133 Hausverbote von den Bäderbetrieben ausgesprochen worden, 2019 waren es noch 432, im Jahr 2018 sogar 572.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) fragte am 20. Juli: »Ist das Problem wirklich so groß?« und wies darauf hin, dass man in den meisten deutschen Bädern nichts von Gewalt höre. Im Beitrag wurde der Medienwissenschaftler Thomas Hestermann aus Hamburg mit den Worten zitiert: »Die aktuelle Berichterstattung erweckt den Eindruck, diese Einzelfälle würden für einen Trend stehen.«

Auch Ferat Kocak, der für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, kritisierte die Kampagne. »Die Berichterstattung über das Sommerbad reiht sich leider ein in die gefühlten Wahrheiten über den sogenannten Problembezirk Neukölln«, erklärte er am Dienstag gegenüber jW. Jede Gewalttat in einem Schwimmbad sei schlimm. Aber die Zahlen zeigten, »dass es keinen Trend gibt«, so Kocak. In der Debatte würden Halbwahrheiten mit rassistischen Erzählungen garniert »von arabischstämmigen männlichen Jugendlichen, die angeblich ein erhöhtes Gewaltpotential hätten«.

Durch die Kampagne werde eine »enorm wichtige Debatte« verdrängt, nämlich die über die geplanten Kürzungen des »schwarz-roten« Senats bei den Bezirken. Kocak: »Das ist die Gewalt, über die gesprochen werden müsste.« Bei der Instandhaltung und personellen Besetzung von Bädern werde gekürzt. Für fast 340.000 Einwohner gebe es gerade mal zwei öffentliche Freibäder im Bezirk. »Das sorgt für Überfüllung, Frustration und bietet einen Nährboden für Konflikte«, so Kocak.