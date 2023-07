Guillaume Poyet/arte Pariser Parks sind eine Heimat für Igel, Füchse und Hasen. »Frankreich – Wild und schön«

American Dad

Illegale Zauberhaftis

Stan expandiert: Für sein neues Geschäft braucht er billige Arbeitskräfte, die ihm die Teddys herstellen, die er zu vertreiben sucht. Fündig wird er in der galaktischen Reservearmee, denn Aliens sind ja auch nur Illegale aus dem Ausland, die man knechten kann. USA 2008.

Comedy Central, 15.40 Uhr

Frankreich – Wild und schön

Île-de-France, Grün im Großstadtdschungel

Paris, mon amour sauvage: In den Pariser Parks leben – man mag es kaum glauben – Rehe, Füchse und Hasen. Eher noch erwartet man die große Population an Ratten im Ballungsgebiet. Aber auch Kröten leben in Gewässernähe, nebst Haubentauchern und Wildenten. F 2011.

Arte, 17.50 Uhr

Tourtips

Radfahren an der Flensburger Förde

An der Grenze zu Dänemark liegt eine Bucht und die ist schön. Schloss Glücksburg sagt es im Namen, der Gespensterwald ist atemberaubend, und entlang dem Gendarmenpfad lässt sich prima der gute alte Drahtesel ausreiten. D 2023.

WDR, 18.15 Uhr

Re: Abschied von Allah

Wenn Muslime aufhören zu glauben

Nicht nur dem Papst rennen Schäfchen weg. Auch mit dem Islam brechen manche – in strenggläubigen Haushalten gleichbedeutend mit dem Bruch mit der eigenen Familie. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Zurück in die Zukunft II

2015 sieht hier fast so düster aus wie das Jahr 2023 in der Realität. USA 1989.

Vox, 20.15 Uhr

Wer wir sind – Die DNA des Ostens

Im Ranking der Minderheiten war der Ossi eh noch nie auf einem Champions-League-Platz. Die letzten Jahre jedoch mehrten den Verdruss des Westens, der sich eigentlich nur die Perlen herauspicken und die DDR schrotten wollte, nun aber die Lästigen in »Dunkeldeutschland« an der Backe hat. D 2021.

MDR, 20.15 Uhr

Zauber der Korallenriffe

Der Indische Ozean

Das Chagosarchipel mit seinen knapp 60 Inseln ist weitgehend unbesiedelt, eine illegale US-Militärbasis auf der größten Insel ausgenommen. Wäre die nicht, der Palmendieb, die größte an Land lebende Krabbe, hätte noch mehr Platz. So mächtig und prächtig die Riffs sind: Die Korallen sind auch hier von den steigenden Wassertemperaturen des Ozeans betroffen. D 2022.

Arte, 20.55 Uhr

South Park

Will Smith bringt reiches Pack nach South Park

Missverständlicher könnten die Signale kaum sein: Weil sie angepisst sind vom Zuzug reicher Promis, wollen die Alteingesessenen des Coloradokaffs die Neuen mit Gespensterkostümen und brennenden kleinen Ts (für: »Trollt euch endlich!«) verjagen. Für die allesamt schwarzen Opfer des Spuks scheint das eher ein Werk des Ku-Klux-Klan. Über vermeintliche Kapitalismuskritik als Vehikel rassistischer Mobs. USA 2001.

Comedy Central, 22.05 Uhr