Nachschlag: Im Zickzack

ZDF/NDR/Medienkontor/Stefan Richts Tabakernte in Valle de Viñales, Pinar del Río

Eine eigenartige Reiseroute: von Bolivien – Peru offenbar überspringend – nach Ecuador, dann Kolumbien, weiter nach Kuba und von da nicht direkt auf die Nachbarinsel Hispaniola mit der Dominikanischen Republik, sondern erst noch ein Zwischenstopp in Costa Rica und zum krönenden Abschluss nach Argentinien. »Im Zickzack durch Südamerika« könnte das 3sat-Programm von Dienstag nachmittag übertitelt sein. Die ersten beiden Länder durchreisen wir mit dem Zug. Kolumbien sei »anders, als man es vielleicht erwartet«, und wir fokussieren uns auf eine Region, »in der Menschen voller Lebensfreude zu Hause sind«. Offenbar erwartet niemand Lebensfreude in diesem Land. In Kuba habe sich viel verändert seit Obama, so der Programmtext, nämlich das Wachstum der Privatwirtschaft. Die Doku beginnt jedoch mit einem Klischee nach dem anderen, so dass der Fernsehnachmittag an dieser Stelle leider endet. Schade, denn Kubas »Veränderung« trotz weiterhin aufrechterhaltener Blockade wäre doch interessant gewesen. (ahe)