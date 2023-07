Auf der Intensivstation

capelight pictures Aus dem Reich der Toten: Pietà in australischer Manier

Das sterbende Känguru auf der Straße verheißt nichts Gutes. Mia (Sophie Wilde) stoppt ängstlich den Wagen. Sie könnte einen Tierarzt verständigen, doch das würde hier draußen eine Ewigkeit dauern. Darauf hat sie keinen Bock in der Dunkelheit. Aber Riley (Joe Bird) auf dem Beifahrersitz macht ihr klar, dass sie die arme Kreatur nicht so einfach liegenlassen können. Riley hat ein gutes Herz, ist aber der uncoolste Teenager von ganz Australien. Mia findet eine Kompromisslösung. Sie setzt zurück und gibt Vollgas. Dann macht sie aber doch einen Schlenker um das halb verendete Tier und fährt weiter. Uns als Zuschauer hätte es nichts ausgemacht, wenn sie durchgezogen hätte, denn wir sind längst abgehärtet.

Die drei Ebenen

Im Prolog haben wir jemanden gesehen, der auf einer Party verzweifelt nach seinem Bruder sucht. Er ruft ständig dessen Namen, den wir nicht so richtig verstehen können, weil die Musik viel zu laut ist. Als er ihn schließlich allein in einem Zimmer vorfindet, sagt der kleine Bruder: »Du bist gar nicht unser Daddy!« Dann sticht er dem großen Bruder mit einem Messer in den Bauch. Er zieht das Messer wieder heraus und rammt es sich selbst ins Auge. Danach gibt es lange Zeit erst einmal keine blutige Szene mehr.

»Talk to Me« ist, wie der Titel nahelegt, ein Film, der in erster Linie von der Kommunikation lebt. Was auf keinen Fall so verstanden werden darf, dass er dialoglastig wäre. Die Worte sind immer nur Ergebnis der Handlung, sie treiben sie also nicht voran, sondern folgen ihrem Sog. Und der ist gewaltig.

Mia befindet sich seit dem rätselhaften Tod ihrer Mutter auf der Flucht vor sich selbst. Auch wenn sie nicht die erste weibliche Figur in der Geschichte des Horrorfilms ist, die in den Wahnsinn getrieben wird, verfügt »Talk to Me« doch über eine eigene, neue Qualität. Die drei Ebenen Horror, Thriller und Drama sind raffinierter als je zuvor miteinander verwoben.

Da Mia in der Welt der Lebenden oft einsam ist und sich in Gesellschaft nur geduldet fühlt, kann sie der Versuchung nicht widerstehen, Kontakt mit dem Reich der Toten aufzunehmen. Ausgerechnet der uncoole Riley, der ähnlich wie sie in der Rolle eines lästigen Anhängsels steckengeblieben ist und sich schon deshalb zu ihr hingezogen fühlt, wird zum Medium. Als Mia über ihn Kontakt zu ihrer Mutter bekommt, bedrängt sie Riley, über die vereinbarte Zeit hinaus den Geist der Verstorbenen in sich spuken zu lassen. Die Folgen sind ungeheuerlich. Riley verdreht die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen ist, und knallt mit dem Kopf auf die Tischplatte: Batsch! Batsch! Batsch!

Dabei geht ein Auge flöten, und von Milchgesicht kann hinterher auch keine Rede mehr sein. Mia, die so sehr unter dem Verlust ihrer Mutter gelitten hat, bekommt nun die doppelte Packung. Zum einen in Gestalt des absolut bösartigen Geistes ihrer Mutter, und dann ist da auch noch Rileys Mom, die Mia zunächst schwere Vorwürfe macht, sich einen Tag später jedoch entschuldigt, weil wohl doch keinerlei Drogen im Spiel gewesen waren. Als Zeichen der Versöhnung ermuntert sie Mia dazu, Riley auf der Intensivstation zu besuchen. Davon, dass Mia eine Schere unter ihrem Pullover versteckt hält, mit der sie keine halbe Stunde zuvor ihren Vater erstochen hat, ahnt sie freilich nichts.

Im Internet kursieren bereits zahllose Besprechungen und Kommentare zu »Talk to Me«. Alle schäumen sie vor Begeisterung über. Den genauen Grund dafür vermag indes niemand zu benennen. Beinahe hat es den Anschein, als würde es da so etwas wie einen kollektiven Gedächtnisverlust geben. Andererseits ließe sich die Lücke auch damit erklären, dass der Film einfach unbeschreiblich gut ist.

Batsch! Batsch! Batsch!

Regie haben die Zwillingsbrüder Danny und Michael Philippou geführt, die mit ihrem Youtube-Kanal ­»RackaRacka« schon eine gigantische Fangemeinde aufbauen konnten. Ihre große Spezialität war dabei das Parodieren berühmter Filmszenen. Meine Vermutung geht dahin, dass es ihr ehrgeiziges Ziel war, in »Talk to Me« alles Bekannte und Bewährte aufzugreifen, es aber so zu verarbeiten, dass es sich von niemandem ins Lächerliche ziehen lässt. Für diese Theorie spricht, dass die Regisseure in »Talk to Me« auf jede Art von Humor komplett verzichtet haben. Mehr Selbstvertrauen geht nicht. Zudem wären im Falle dieses außergewöhnlichen Films irgendwelche Lacher nur eine lästige Ablenkung. Denn was uns als Zuschauer vor allem beschäftigt, ist die Frage, wie das Ganze enden soll. Dann kommt der Schluss. Und wir werden regelrecht verrückt, weil es natürlich nur dieses eine Ende geben konnte. Aber wir waren mal wieder zu blöd, das zu checken. Am liebsten möchten wir unseren Kopf gegen die Wand knallen. Die Sessellehnen erweisen sich als zu weich. Also lassen wir unsere Stirn auf den Hinterkopf unseres Vordermannes sausen. Immer wieder: Batsch! Batsch! Batsch! Alle anderen machen es genauso. Blutüberströmt und doch selig lächelnd taumeln wir aus dem Kino.

Was für ein Film!