Abschied von gestern

Lionel Kreglinger Mariusz Hoffmann: »Na ja, deutschsprachiges Publikum, die werden es nicht verstehen.«

Schreit der deutsche Buchhandel nach sogenannter Herkunftsliteratur, dann will er wie eh und je Klischee und Kitsch. Das ist schließlich authentisch und wenig weit weg von Forderungen einer anderen, mehr im Trend liegenden Identitätspolitik, deren Anliegen sich als Sichtbarmachung zumindest formal von der alten Ausstellerei des Exotischen unterscheidet.

Ein Problem für einen nicht eben kleinen Teil der Schreibenden, der sich mit seiner eigenen oder der Migrationsgeschichte seiner Familie literarisch auseinandersetzen will. Denn diese nicht zu erzählen, geht gar nicht. Seit eh und je bekannt für seine Vorliebe fürs Grottenschlechte, schmückte sich der Deutsche Buchpreis 2019 – damals nicht wenig vom politischen Zeitgeschehen geprägt und der Debatte um die Nobelpreisvergabe an Peter Handke verleitet – für seine Verhältnisse ungewöhnlich großartig mit Sasa Stanisic’ »Herkunft« (Luchterhand-Literaturverlag). Stanisic spielt darin dem Literaturdeutschen das Genre kaputt, indem er sein autofiktionales Werk in einen »Choose Your Own Adventure«-Roman münden lässt, wo die Leserinnen und Leser entscheiden können, wohin es Hauptfigur Sasa mit seiner dementen Großmutter Kristina in Postjugoslawien verschlägt.

Vielfacher Abgang

Weniger Wahlfreiheit hat der Protagonist Jarek in Mariusz Hoffmanns Debütroman »Polnischer Abgang«. Aber auch er muss damit umgehen, was es heißt, als Stereotyp wahrgenommen zu werden. Als er Kleinkram in einem Kaufhaus mopst, erfährt sein Vater davon – wie bei der gesamten Kleinfamilie fuhrwerkte die Bundesbehörde in dessen Vornamen herum und riss dem Vater auf den amtlichen Dokumenten das »Z« weg, obwohl nun »Arkadius« auch kein in Deutschland gängiger Name sei, »nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern einfach nur verstümmelt«, wie er feststellt. Jarek erwartet nun also eine Standpauke, erlebt aber etwas anderes: Sein Vater ist »nur völlig enttäuscht und außerstande, auch nur die Katze vom Gelände zu vertreiben«. Seine Bitte an den Sohn, er möge »um Himmels willen nicht das hierzulande gängige Klischee vom klauenden Polen (…) bedienen«.

Ein Klischee deutet der Romantitel mindestens ironisch an. Sein Zustandekommen aber verweist auf eingangs erwähnte Marktregularien des hiesigen Kulturkapitalismus: »Polnischer Abgang« trug einmal den Arbeitstitel »Trudno«. »Es gibt im Deutschen keine exakte Übersetzung dafür. Damit gemeint ist so etwas wie: Schwierig, aber kann man nicht ändern, also finde dich damit ab«, heißt es über den polnischen Begriff im Roman. »Na ja, deutschsprachiges Publikum, die werden es nicht verstehen«, erklärte Hoffmann die Titeländerung vorigen Dezember am Rande der Abschlusslesungen zur Romanwerkstatt »Berliner Manuskripte« im Brecht-Haus. Unterton: Der Verlag wollte das so. Statt dessen »Polnischer Abgang« die »Partyvokabel«, wie es damals die Moderatorin der Lesung Marie Kaiser einordnete.

Der Abgang im Roman ist ein vielfacher: Polen erlebt in den 1980ern die Erosion des europäischen Sozialismus, der Staat verliert die Bindung zu großen Teilen des Volks, die Wirtschaft wird langsam gegen die Wand gerollt. Mit Solidarnosc gründet sich 1980 eine Gegengewerkschaft, ein Jahr später wird das Kriegsrecht ausgerufen. Nicht davor aber flieht Jareks Großmutter aus dem oberschlesischen bergbaugrauen Kaff Salesche, sondern vor ihrem Ehemann. Dem Schnapsbrenner schmeckt das eigene Erzeugnis recht gut, die Liebe ist längst tot. Oma Agnieszka, zuverlässige Postbotin und arbeitssüchtig, ist tragischerweise auch noch stabile Katholikin, der die Ehe ein Heiligtum ist, das man nicht kaputtmachen darf, vor dem man lediglich fliehen kann.

Immer wieder Bangen

»Wie schnell die Leute vergessen, was die Deutschen hier angerichtet haben«, sagt Opa Edmund, als sich Sohn, Schwiegertochter und Enkel aufraffen, um seiner Frau hinterherzumachen, die mittlerweile in Hannover lebt. Der Westen ist gerade dabei, sich am Osten zu überfressen, der 9. November 1989 ist passiert. Ob man Asyl in der Bundesrepublik gewährt bekommt, ist ungewiss, es braucht einen handfesten Grund, um von Polen in die Bundesrepublik einreisen zu dürfen. Die Einladung der Großmutter ist ein Zeugnis dafür, auch wenn Jareks Vater nicht danach ist, seine Mutter wiederzusehen, weil er davon ausgeht, sie hätte ihn damals an den Staat verraten und wäre verantwortlich für die Folter, die ihm angetan wurde.

Ein trotz existentiellen Anlasses flott erzählter Roadtrip im Wagen eines nebenberuflichen Schleusers folgt: Bangen an der Grenze zur DDR, Bangen in der niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtung, Jareks Bangen, ob es nur bei rassistischen Beleidigungen seitens hiesiger Jugendlicher bleibt oder Handfestes kommt. Natürlich auch das mit der Pubertät einhergehende Bangen um quasi alles. Und immer wieder Bangen, dass man als Migrant nur ein Klischee ist, dem man nicht entkommt. Trudno?