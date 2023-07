14 Euro tun not

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Werden mit Billiglöhnen abgespeist: Friseure in der Bundesrepublik

Fast ein Viertel aller Erwerbstätigen (23,35 Prozent) wird hierzulande mit einem Arbeitsentgelt von unter 14 Euro abgespeist. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts für den Monat April hervor, die die Bundestagsfraktion Die Linke bei der Bundesregierung abgefragt hat. In absoluten Zahlen: 9,28 Millionen von insgesamt 39,8 Millionen Beschäftigten erhalten pro Stunde kaum mehr als den derzeit geltenden Mindestlohn von zwölf Euro. 15 Prozent oder rund sechs Millionen Erwerbstätige kommen nicht über diese Verdienstuntergrenze hinaus. Für den Kovorsitzenden der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, ist die Lage bedrückend. Wenn jeder vierte unter 14 Euro brutto verdiene, »haben wir ein deutlich zu niedriges Lohnniveau in Deutschland«, zitierten ihn am Montag die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Nach Angaben der Wiesbadener Behörde liegt das durchschnittliche Bruttoverdienst der Werktätigen bei 24,77 Euro, was einem Monatseinkommen von 4.105 Euro entspricht. Davon können Millionen Menschen allerdings nur träumen. Zumal die Hochpreisphase bei Lebensmitteln, Mieten und Energie ihre ohnehin knappen Bezüge noch drastisch entwertet hat. Angesichts dessen werden die Rufe nach einer Anhebung des Mindestlohns auf 14 Euro lauter. Dagegen hatte die sogenannte Mindestlohnkommission Ende Juni empfohlen, den Satz in zwei Schritten auf zunächst 12,41 Euro im kommenden Jahr und 2025 auf 12,82 Euro anzuheben. Der Vorschlag, den die Bundesregierung absehbar umsetzen wird, markiere einen »dramatischen Reallohnverlust«, beklagte Bartsch. »Das niedrige Lohnniveau wird uns auch bei der Rente auf die Füße fallen. Es droht millionenfache Altersarmut.«

Erst am Wochenende hatte der Linke-Politiker unter Berufung auf das Bundesarbeitsministerium (BMAS) via Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) publik gemacht, dass nach 45 Beitragsjahren die hiesigen Altersbezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Mittel »beschämende« 1.543 Euro betragen. Männer kommen demnach auf eine Rente von durchschnittlich 1.637 Euro, Frauen auf 1.323 Euro. Im Ost-West-Vergleich bleiben die sogenannten neuen Bundesländer um mehr als 200 Euro hinter Westdeutschland zurück. Die Zahlen wirken indes noch beschönigend, weil eine abschlagsfreie Rente heutzutage immer weniger Menschen geltend machen können und Billiglöhne die Ansprüche erheblich schmälern. Nach einer Auskunft des BMAS vom Januar droht so etwa jeder dritten Frau mit Vollzeitjob nach 40 Arbeitsjahren eine Rente mit weniger als 1.000 Euro pro Monat.

Wie der Sozialverband VdK am Mittwoch vorrechnete, lassen sich bei einem Mindestlohn von 14 Euro nach 45 Jahren Altersbezüge »oberhalb des Existenzminimums« erwirtschaften. Man habe immer wieder darauf hingewiesen, »dass niedrige Löhne die Altersarmut dramatisch verschärfen«, äußerte sich Verbandspräsidentin Verena Bentele. Insofern seien die neuesten Kennziffern zum Ausmaß des Billiglöhnerheers »alarmierend«. Zu Wort meldete sich auch Klaus-Dieter Gleitze von der Landesarmutskonferenz Niedersachsen. Angesichts der anhaltend hohen Teuerung sei die Erhöhung des Mindestlohns um 41 Cent »ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen«, bemerkte er in einer Mitteilung. Wirtschaftsverbände und Unternehmer warnten zu Recht vor den Positionen der AfD und zeigten sich besorgt über deren Umfragehoch. »Sie selber haben ein gutes Mittel gegen die AfD in der Hand: faire Löhne zahlen«, wozu sie im ersten Schritt ihre Blockade gegen eine substantielle Mindestlohnerhöhung aufgeben sollten.

Die Beschlussfassung der Kommission erfolgte gegen das Votum der in dem Gremium sitzenden Gewerkschaftsvertreter und sorgt auch innerhalb der Koalition für Diskussionen. In Reaktion darauf hatte Anfang Juli SPD-Chef Lars Klingbeil angekündigt, sich für eine rasche Umsetzung der europäischen Mindestlohnrichtlinie zu Jahresanfang 2024 einsetzen zu wollen. Nach dieser Vorgabe müsste die Lohnuntergrenze bei 60 Prozent des mittleren Einkommens des jeweiligen Mitgliedslands eingezogen werden. Für die BRD entspräche dies derzeit einem Wert zwischen 13,50 und 14 Euro. Für eine Anpassung wäre es höchste Zeit, meint auch Bartsch von Die Linke. Eine Aufstockung sei »jetzt notwendig, auch als Inflationsausgleich«.