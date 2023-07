Unser Mann in Frankreich

IMAGO/ABACAPRESS Türöffner fürs Finanzkapital: Präsident Macron empfängt Uber-Chef Dara Khosrowshahi im Élysee-Palast (Paris, 15.5.2019)

Der rechte französische Staatschef Emmanuel Macron pflegt als ehemaliger Investmentbanker des Geldhauses Rothschild beste Beziehungen in die Chefetagen international handelnder Konzerne und präsentiert sich immer wieder als besessener »Förderer« meist ausbeuterischer Startups. Das ist bei ihm zu Hause nichts Neues. Dass er sich in der Vergangenheit dazu zumindest als »fragwürdig« geltender Methoden bediente, beweist ein in der vergangenen Woche in Paris veröffentlichter Rapport, der Macrons politische »Bevorzugung« der US-amerikanischen Plattform Uber bewertet. Resultat des mit Mehrheit gebilligten Berichts, den der für die »Uber-Files« zuständige parlamentarische Untersuchungsausschuss nach sechs Monaten Ermittlungsarbeit vorlegte: »Macron war ein wertvoller Unterstützer« des Unternehmens. Vor allem wohl in den Tagen, als der heutige Präsident noch Wirtschaftsminister seines sozialdemokratischen Vorgängers François Hollande war und mit den Amerikanern in mindestens vier geheimgehaltenen Treffen einen »Deal« absicherte, der ihnen den französischen Markt öffnete. Juristische Folgen muss Macron nicht fürchten, wird in dem Bericht eingestanden, die damalige Gesetzeslage gebe das nicht her.

In den Jahren 2014 bis 2016 drängte der ursprünglich im kalifornischen Los Angeles gegründete Fahrdienst – damals »in völliger Illegalität« –, wie es in dem Rapport heißt – aus den USA auf den europäischen Markt, mit Frankreich als erstem ausländischen Zielgebiet. Während Hollande in erster Reaktion den heftig protestierenden Taxifahrern des Landes versprach, den ausbeuterischen und ohne jede arbeitsrechtliche Grundlage agierenden »Super Uber« zu verbieten, traf sich sein Minister lieber mit Lobbyisten aus den USA, wie die Rechercheergebnisse eines Medienkonsortiums im Juni 2022 nahelegten. 124.000 Dokumente, über mehrere Jahre von rund 40 internationalen investigativen Journalisten eingesehen und überprüft, ließen den Schluss zu, dass Hollandes Mann im zuständigen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im »ständigen Austausch« mit den Unternehmern aus Los Angeles war und sogar das persönliche Gespräch mit dem damaligen Chef der Plattform, Travis Kalanick, pflegte.

Der Untersuchungsausschuss setzte in der vergangenen Woche letztlich den Schlusspunkt unter die Beurteilung eines Ministers und Präsidenten, die ihn als das zeigt, was er nicht nur für Uber war, sondern – noch erfolgreicher und in seiner auf die Zukunft ausgerichteten Wirksamkeit noch bedeutender – auch für Waffenschmieden, die Fahrzeugindustrie, die privaten Verwalter und Profiteure der landeseigenen Autobahnen und Eisenbahnschienen, den Schiffsbau und den Flugverkehr: der wichtigste Ansprechpartner, das sicher, und – mit einer den Arbeitsmarkt und das Rentensystem radikal und unternehmerfreundlich verändernden Gesetzgebung – vor allem politischer Vollstrecker neoliberaler Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftsideologie.

Wie das ging, beschrieb die Berichterstatterin des Uber-Ausschusses, die linke Abgeordnete Danielle Simonnet (La France insoumise, LFI) mit markigen Worten: »Uber hat seine Verbündeten auf höchstem Niveau des Staates gefunden, zu beginnen mit Herrn Macron, seinerzeit in seiner Position als Wirtschaftsminister, später in der als Präsident der Republik. Die Vertraulichkeit und die Intensität zwischen Uber, Macron und dessen Kabinett bezeugen eine undurchsichtige, aber privilegierte Beziehung und zeigen die völlige Unfähigkeit unseres Systems, den Einfluss privater Interessen auf öffentliche Entscheidungen vorherzusehen und zu bemessen.« Der »Deal«, der schließlich zwischen Macrons Ministerium und den kalifornischen Turbokapitalisten »im geheimen« gedeichselt worden sei, so Simonnet, habe selbst die »gegensätzliche Orientierung« des Präsidenten Hollande und der anderen Regierungsmitglieder umgangen. Die übrigen politischen »Akteure der Epoche« seien sich »nicht darüber im klaren gewesen, welchen verdeckten Einfluss« Macrons »Deal« auf eine Anzahl der folgenden Gesetzesvorlagen und Änderungsanträge« genommen habe.

»Offen« bleibe die Frage, »welche Gegenleistung Herr Macron dafür entgegennehmen durfte«, sagte Simonnet vor Journalisten. Der Bericht beschreibt zum ersten Mal aus Sicht des Parlaments – zumindest der oppositionellen Fraktionen –, wie sich Uber nahezu problemlos, abgesehen vom Protest der Taxiunternehmen, in Frankreich einnisten konnte. Der in den Jahren 2014 und 2015 noch »illegale« Fahrdienst »Service Uber Pop«, der vertragslose, nicht ausgebildete, meist junge Menschen als Gelegenheitschauffeure ausbeutete, habe sich »dank eines aggressiven Lobbyings gegenüber den politischen Entscheidungsträgern« in Frankreich installieren können. »Das nordamerikanische Unternehmen ist gekommen, um in illoyaler Manier gegen den (gesetzlich) reglementierten Beruf des Taxifahrens zu konkurrieren.«

»Uber hat uns einen ›Staat der Fakten‹ aufgedrückt«, klagte Simonnet, »der sich über den ›Rechtsstaat‹ erhob.« Es stelle sich die Frage, »wie die öffentlichen Entscheidungsträger zulassen konnten, dass ein multinationales Unternehmen, das sich weigerte, seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, sich in einem vom Staat klar geregelten Sektor einrichten konnte«. Schlimmer noch. Am Ende werde es keine »juristischen Konsequenzen« geben, weil der Gesetzgeber die Lobbyarbeit der Amerikaner damals offenbar nicht als eine besonders erfolgreiche, weil delikate Form der Korruption erkennen oder gar verfolgen mochte. Macrons Parlamentsfraktion »Renaissance« bewertet das freilich weniger streng. Ihre Kommissionsmitglieder enthielten sich nicht nur der Stimme, sondern erklärten Simonnet mutig zur »Verschwörungstheoretikerin« gegen einen Präsidenten, der sich absolut »nichts habe zu schulden kommen lassen«.