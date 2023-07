Nachschlag: Teilnahme

Warner Bros./pro7 Warten, bis etwas passiert, können Protagonisten und Publikum gemeinsam. Alex (Harry Styles); Gibson (Aneurin Barnard); Tommy (Fionn Whitehead, v. l. n. r.)

Verzweiflung. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Elemente der Kriegführung, in Christopher Nolans Filmversion der Ereignisse rund um Dünkirchen Ende Mai, Anfang Juni 1940 ist das nicht anders. Zentrales Motiv ist der drohende Tod durch Ertrinken. Im Bauch eines gekenterten Schiffes, im Cockpit eines abgeschossenen Flugzeugs, in einem Gerüst auf einer Strandmole. Zentraler Kunstgriff ist die Parallelmontage von sowohl zeitlich als auch räumlich auseinanderliegenden Ereignissen. Der Zweck ist die altmodische propagandistische Symbolisierung (Sieg in der Niederlage). Die anvisierte Wirkung ist ein permanentes Bedrohungsgefühl, nicht zuletzt dank der wahren Geheimwaffe der Wehrmacht, des Filmkomponisten Hans Zimmer, bei dem Nolan einen furchterregenden »Drone« als Soundtrack bestellt hat. Doch die einzige Methode, einem Kinopublikum die Erfahrung der Teilnahme an einer Schlacht wirklich zu vermitteln, meinte ein vorbildlicher Filmemacher alter Zeiten wie Sam Fuller einmal, wäre es, im Saal echte Munition abfeuern zu lassen. (aha)