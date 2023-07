Jenseits der Akademien

Johannes Stoll/Belvedere, Wien Wieder auf Berlin-Besuch: »Judith I« von Gustav Klimt

Sie war seit 1905 nicht mehr in Berlin: »Judith I«, in Gold gemalt von Gustav Klimt, zeigt die biblische Judith mit ihrer Trophäe, dem Kopf des gegnerischen Feldherrn Holofernes, bei freigelegtem Bauchnabel. Nicht mal einen Meter hoch ist das weltberühmte Gemälde. Aber es übt, auch wenn man es schon gut kennt, immer wieder eine soghafte Macht über den Betrachter aus. Liegt es am lüstern-siegestrunkenen Gesichtsausdruck der Dame? An ihrem halbnackten Oberkörper? Am schönen blanken Busen? Jetzt kann man wieder in Berlin anstatt in Wien darüber rätseln. Denn »Judith und Holofernes«, wie Klimts Gemälde auch benannt ist, hängt nun gleichsam als Empfangskomitee der Ausstellung »Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann« in der Alten Nationalgalerie.

Mehr als 60 Bilder von Gustav Klimt, darunter etliche Zeichnungen, sowie rund 250 Werke von Franz von Stuck, Max Liebermann und 79 weiteren Künstlern sind dort sorgsam nach Themenbereichen sortiert und ins richtige Licht gerückt. »Der Zeit ihre Kunst – der Kunst ihre Freiheit«, so lautete die Parole der Secessionen, die in München, Wien und Berlin den bildenden Künstlern jenseits der staatlich-monarchischen Akademiesysteme eine eigene Vermarktung und neue Selbstdarstellung erlaubten. Wer etwas auf sich hielt, trat darum aus den Künstlergenossenschaften aus und in mindestens eine der Secessionen ein. Die Vereine stellten auch Werke von weiblichen Künstlern aus, teilweise durften Frauen sogar Mitglieder werden.

In einer Zeit, zu der weiblichen Studenten das Aktzeichnen offiziell untersagt war und vielerorts keine Frauen an den Akademien zugelassen waren, schienen die Secessionen fast ein Hort des Feminismus. Der Wind des Fortschritts wehte aus Russland: Elena Luksch-Makowsky zum Beispiel konnte in Sankt Petersburg ganz legal Kunst studieren. Mit Ehemann Richard Luksch stellte sie später mit der Wiener Secession aus.

Diese existierte seit 1897. Ihr Vorbild war die schon 1892 gegründete Münchner Secession. 1898 zog die Berliner Secession nach. In Wien war Gustav Klimt das führende Gründungsmitglied, in München Franz von Stuck und in Berlin Max Liebermann. Emil Nolde wurde übrigens, weil er gegen Liebermann pöbelte,in Berlin ausgeschlossen. Andere, wie Max Schlichting, traten freiwillig aus – und durften dann das Netzwerk der Secessionen nicht mehr uneingeschränkt nutzen.

Im Vordergrund der Ausstellung stehen allerdings die Werke, nicht die Querelen. Jeder Saal hat sein eigenes Motto: »Die Freiheit der Kunst«, »Frühlingserwachen«, »Kinderwelten«, »Begegnungen mit der Natur«. Schwelgerische Spätromantik trifft auf impressionistische Reize, auf Vorläufer der Neuen Sachlichkeit ebenso wie auf fast schwülstigen Jugendstil.

Was auffällt: Menschen werden in ihrer Sphäre dargestellt, nicht nur aus repräsentativen oder symbolischen Gründen, sondern um ihren Charakter oder ihr Wesen zu enthüllen. Für Ralph Gleis, Direktor der Alten Nationalgalerie, beginnt mit den Secessionen der Wille zur Individualität in der Kunst. Gleis, der acht Jahre lang in Wien im Museumsbetrieb tätig war, hatte die Idee zur großen Schau, die nach Berlin auch in Wien zu sehen sein wird. Die zweite kuratorische Kraft kommt mit Ursula Storch denn auch aus Wien. Wie Gleis hat Storch ausgezeichnete Kenntnisse über die Epoche des Fin de Siècle, was sich in der Auswahl und Zusammenstellung der Werke dokumentiert.

Neue Bezüge entstehen. Eine »unbekannte Dame« mit opulent toupierter Frisur schaut wie aus einem Bilderbuch des 19. Jahrhunderts, während neben ihr ein keckes Fräulein mit weißem Hut und weißer Bluse äußerst erwartungsfroh in die Zukunft blickt. Was die Moderne ihnen wohl bringen wird?

»Internationalität war das Nonplusultra«, so Gleis. Außer der Industrie erblühten Tourismus und kultureller Austausch. So wurde Klimt in Moskau ausgestellt, und die Wiener Secession zeigte – 1901 und 1908 – zwei Ausstellungen mit russischen Künstlern. Italienische und schwedische Künstler boten ihre Werke in Deutschland und Österreich an, und manche Maler reisten ihren Sujets quer durch Europa nach. .

Die Endlichkeit dessen, was sinnvoll ist, prägte auch schon um 1900 den Kunstbetrieb. Lokal erfolgreiche Künstler standen in Konkurrenz zu überregionalen Größen, die man sich in die Ausstellungen holte. Sieht man bekannte und unbekannte Werke beieinander, profitieren sie alle. Aber auch die Unterschiede der Secessionen werden deutlich. Für mich ist die Münchner Secession sinnlich verspielt, die Wiener Secession streng stilvoll und die Berliner Secession lässig ästhetisch.