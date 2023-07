Waltraud Grubitzsch/ZB/dpa Wenn der Staat mal wieder kürzt, sind noch mehr auf Almosen angewiesen. Ausgabestelle der Leipziger »Tafel« (1.10.2015)

Mit dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024 wird aus Ihrer Sicht die prekäre Lage von jungen Einkommensarmen zementiert, statt deren Armut zu bekämpfen. Was kritisieren Sie?

Wir haben immer schon Hartz IV kritisiert und gehofft, dass das Bürgergeld maßgebliche Verbesserungen bringen würde. Was aber nicht der Fall war. Das System wurde nicht grundsätzlich verändert, was insbesondere für junge Erwerbslose Frust bedeutet. Mit dem Bürgergeld wurde der Regelsatz zwar erhöht, doch nicht mal der Inflationsausgleich ist gewährleistet. Den Satz für Alleinstehende 2024 nur auf 537 Euro zu erhöhen, ist viel zu wenig. Sanktionen wurden entschärft, aber es gibt sie noch. Wir bleiben bei dem Standpunkt, dass die Arbeitsförderung eine freiwillige Angelegenheit für die Arbeitssuchenden sein sollte. Denn Erwerbslose werden so oft unter Druck gesetzt, befristete, mies bezahlte Stellen anzunehmen, Leiharbeit etwa; häufig unterhalb der eigenen Qualifikation. Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, ehemals Ein-Euro-Jobs, gibt es weiterhin. Jetzt soll es 1,80 Euro geben. Das bringt monatlich etwa 200 Euro zum Bürgergeld hinzu. Junge Menschen müssen so für lange Zeit unterhalb der Armutsschwelle und ohne Perspektive arbeiten. Dass das nicht passiert, ist im Interesse von Beschäftigten und Erwerbslosen.

900 Millionen Euro will Hubertus Heils Arbeitsministerium bei der Betreuung junger Erwerbsloser kürzen. Was befürchten Sie?

Steigende Lebensmittel- und Energiekosten treffen Geringverdienende und Erwerbslose stärker als Besserverdienende. Sie haben keinen finanziellen Puffer. Die Bundesregierung will ihre Versprechen nicht halten, an der materiellen und sozialen Benachteiligung armer Kinder und Jugendlicher etwas zu ändern, sondern statt dessen an der Kindergrundsicherung sparen. Im Kabinettsbeschluss ist für die Zeit ab dem Jahr 2025 lediglich ein Betrag von 2,5 Milliarden Euro an Mehrkosten dafür veranschlagt. Dieser Betrag bleibt weit hinter den Bedarfen zurück.

Was könnte das für die Eingliederung junger Menschen in den Beruf bedeuten?

Es gab ein Versprechen, speziell auch an jüngere Erwerbslose: Sie sollten künftig nicht nur in den nächsten Job hineingedrückt werden, sondern verstärkt die Möglichkeiten zu Aus- und Weiterbildung bekommen. Daraus wird nun nichts werden. Auf Qualifizierung zu setzen kostet nämlich mehr Geld, als die Erwerbslosigkeit zu verwalten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, macht dem Arbeitsministerium Vorgaben. Wie bewerten Sie diese Politik?

Der Sparkurs wird mit vermeintlichem Sparzwang bei den öffentlichen Ausgaben begründet. Doch wenn es um den Militärhaushalt oder Geld für Unternehmer geht, spielt dieses Argument keine Rolle. Neue milliardenschwere Steuer- und Investitionshilfen im Umfang von jährlich rund sechs Milliarden Euro sind kein Problem – obwohl die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung festgestellt hat, dass in Deutschland Unternehmensgewinne seit 2019 in stark gestiegen sind. Weitere Milliarden verschwinden im Verkehrssektor mit Autobahnbau und aufwendigen Prestigebahnprojekten wie »Stuttgart 21«. Darben muss dagegen die öffentliche Daseinsvorsorge. Ein sinnvoller Ausbau des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs der Bahn und preisgünstige Mobilität sind nicht drin. Das ist sowohl sozial als auch ökologisch fragwürdig.

Was kann die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, KOS, tun, um gegenzusteuern?

Der Bundeshaushaltsentwurf 2024 führt ins sozialpolitische Desaster. Deshalb finden wir es wichtig, dass junge Menschen sich selbstbestimmt gewerkschaftlich und in Erwerbslosengruppen organisieren, um Einfluss zu gewinnen und Druck von unten zu entwickeln. Wir brauchen höhere Löhne und eine gute soziale Absicherung. Das ist für Beschäftigte und Erwerbslose wichtig.