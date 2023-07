Kuhhandel mit Lauterbach

2023 UPD Patientenberatung Deutschland An der Unabhängigkeit der Patientenberatung in der BRD gibt es weiter große Zweifel

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) wird wohl auch weiterhin in maximaler Abhängigkeit verbleiben. Nachdem die in gesetzlichem Auftrag tätige Anlaufstelle für in Gesundheitsfragen Hilfesuchende ab 2016 zunächst unter dem Einfluss einer kommerziellen Callcenterfirma und zuletzt eines Pharmaunternehmens gestanden hatte, soll nun der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV) das Ruder übernehmen. Darauf haben sich dessen Verwaltungsrat und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) klammheimlich und ohne Rücksprache mit den maßgeblichen Patientenorganisationen verständigt. Gegen den Kuhhandel regt sich erheblicher Protest sowohl bei den überrumpelten Verbänden als auch der Opposition im Bundestag.

Am Mittwoch der Vorwoche hatte das Deutsche Ärzteblatt über ein Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) an die GKV-Führung berichtet, in dem dieser weitreichende Zugeständnisse bei der strukturellen Neuaufstellung der UPD gemacht werden. Demnach solle diese künftig über die Finanzen, den Vorstand, die Themen und Zielgruppen der Beratung, die Qualifikation der Beschäftigten sowie die wissenschaftliche Begleitung entscheiden können. Der zunehmende Unmut gegenüber einer Beratungsstelle als Konzernanhängsel sowie ein vor drei Jahren ergangener Zerriss der Konstruktion durch den Bundesrechnungshof (»Eindruck fehlender Unabhängigkeit und Neutralität«) hatten die Politik zu einem Neustart veranlasst. Nach einem Beschluss des Bundestags vom März wird die Organisation zu Jahresanfang 2024 in einer Stiftung bürgerlichen Rechts verstetigt und mit jährlich 15 Millionen Euro aus Mitteln der gesetzlichen und privaten Krankenkassen getragen werden.

Schon mit dem Beibehalten der Finanzierung aus Beitragsgeldern zeichnete sich jedoch ab, wie halbherzig die Reformbemühungen sind. Kritiker hatten statt dessen für eine steuerfinanzierte UPD plädiert, sind damit aber gescheitert. Ihr Einwand: Eine Vielzahl an Konflikten, mit denen die UPD befasst ist, betrifft Abrechnungsstreitigkeiten zwischen Patienten und Krankenkassen. Wie groß kann vor diesem Hintergrund das Interesse des Geldgebers an vollständiger Unabhängigkeit der Beratungen sein? Nicht sehr groß, wie sich bald zeigte. Tatsächlich hat der Gesetzgeber dem GKV-SV sogar aufgetragen, die Satzung für die Stiftung zu schreiben und mit dem BMG abzustimmen. Weil sich aber insbesondere der Verwaltungsrat mehr Einflussmöglichkeiten als »Treuhänder« erbat, verweigerte das Gremium per Resolution vom 14. Juni die Zusammenarbeit. Die Drohgebärden haben gefruchtet. So ließ sich der Spitzenverband in besagtem Papier neben etlichen weiteren Konzessionen die Rückendeckung des BMG bei entscheidenden Fragen im Stiftungsrat, insbesondere bei strittigen Haushaltsfragen, zusichern. Auch soll der Bereich Pflegeberatung fast komplett aus dem UPD-Angebotskatalog gestrichen werden. Dabei werden Themen rund um Pflegeleistungen am zweithäufigsten nachgefragt.

Verstimmt ob des Deals zeigte sich der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD). Am vergangenen Donnerstag meldete er »große Zweifel« an der Sinnhaftigkeit der Vereinbarung an. Die Einflussnahme auf Beratungsinhalte sei »inakzeptabel«, zudem sehe er die Gefahr, dass die Patientenorganisationen unter diesen Umständen gar nicht mitwirken könnten. Tatsächlich haben mittlerweile sieben Verbände – darunter der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) – »einhellig« erklärt, sich nicht an einer UPD zu beteiligen, »die so vollständig unter der Regie des GKV-SV steht, wie es derzeit aussieht«. Für eine »wirklich unabhängige Lösung im Sinne der Ratsuchenden« brauche es politisch Mut, wohingegen die GKV offensichtlich »Teil des Problems« sei.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Kathrin Vogler, hat Sorge, dass in der Sommerpause »Fakten geschaffen werden, die kaum mehr korrigiert werden können«. Am Freitag verlangte sie deshalb, kurzfristig »eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses« anzuberaumen. »Nach Lauterbachs Kunstgriff (…) bleibt von Unabhängigkeit der UPD nicht viel übrig«, monierte der CDU-Gesundheitspolitiker Hubert Hüppe. Konsequenterweise solle der Minister die Organisation in »GKV-Patientenberatung Deutschland« umbenennen.