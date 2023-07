Blutiges Patt

Stringer/REUTERS Technik mit Tücken: Ukrainischer Soldat bedient westlichen Raketenwerfer (Saporischschja, 13.7.2023)

Sieben Wochen nach Beginn der ukrainischen Sommeroffensive halten sich deren materielle Ergebnisse weiter in Grenzen. Nach Kiewer Angaben vom Montag sind seit Anfang Juni an der Südfront im Bezirk Saporischschja 192 Quadratkilometer Land »befreit« worden, im Frontabschnitt von Bachmut im Donbass etwa 35. Russland erklärt, es handle sich dabei überwiegend um unbewohntes Gelände im ehemaligen Niemandsland oder um Ortschaften, aus denen die Zivilbevölkerung ohnehin bereits geflohen sei.

Ob das so stimmt, ist von außen nicht zu beurteilen. Tatsache bleibt aber, dass die ukrainischen Truppen wesentlich langsamer vorankommen als erwartet. US-Generalstabschef Mark Milley beschönigt das mit den Worten, er habe immer gesagt, dass die ukrainische Offensive »mühsam und sehr blutig« sein werde. Als wesentlichen Grund für den schleppenden Vormarsch nennen westliche Experten die tiefgestaffelten russischen Minenfelder im Vorfeld der Front. Zuletzt beschwerte sich ein ukrainischer Militär, dass Russland mehrere Antipanzerminen übereinander verlegt habe, um so die nur auf die Zerstörung einer einzigen Mine ausgerichteten westlichen Minenräumpanzer außer Gefecht zu setzen. Die Technik, die als unerwartet Trick dargestellt wird, ist dabei nicht einmal neu, sondern schon aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt.

Machtlos gegen Drohnen

Dass die Ukraine erhebliche Verluste an schwerer Militärtechnik aus NATO-Beständen erleidet, wird inzwischen von dieser selbst zugegeben. Eine wichtige Rolle dabei spielen offenbar russische Kampfdrohnen der »Lanzet«-Serie. Sie werden inzwischen in Großserie in einem ehemaligen Einkaufszentrum hergestellt – Chefkonstrukteur Alexander Sacharow sagte vor kurzem im russischen Staatsfernsehen, es sei einfacher und schneller gewesen, das im Zuge der Pandemie ohnehin pleite gegangene Objekt zur Munitionsfabrik umzurüsten, als eine neue zu bauen. Die »Lanzet«-Drohnen sind vergleichsweise kostengünstig – ein Exemplar kostet nach westlichen Angaben etwa 35.000 Euro, also wesentlich weniger als die Panzer und Radarstellungen, gegen die das System im wesentlichen eingesetzt wird. Die »Lanzets« der aktuellen dritten Generation sollen nach Sacharows Angaben sogar ohne externe Satellitennavigation auskommen und somit für die herkömmliche elektronische Kriegführung kaum noch angreifbar sein. Eine indirekte Bestätigung hierfür liefern westliche Videoberichte von der Front: Sie zeigen ukrainische Panzer und Geschützstellungen, in denen das schwere Gerät mit Metallgittern umbaut wird, um die Drohnen mechanisch am Einschlag ins Ziel zu hindern. Das aber beeinträchtigt die Mobilität der Panzer und Selbstfahrhaubitzen, die normalerweise nach jeder Salve rasch die Stellung wechseln müssen, um nicht als Ziele für Drohnen oder Raketen angepeilt zu werden. Man sieht in den Videos auch ukrainische Soldaten, die anfliegende Drohnen mit dem Sturmgewehr abzuschießen versuchen, was aber den Berichten zufolge wegen deren hoher Geschwindigkeit nicht ganz einfach sei.

Menschliche Fehler

Angesichts der offenbar beträchtlichen Verluste westlicher Militärtechnik regt sich inzwischen auf seiten der Sponsoren vernehmlicher Unmut. In US-amerikanischen Medien werden Militärs anonym mit der Aufforderung zitiert, die Ukraine solle mehr auf »den menschlichen Faktor« setzen, im Klartext also: lieber ihre Soldaten verheizen als das teure Westgerät. Am »menschlichen Faktor« mäkelten auch etliche Experten aus den USA und Großbritannien herum, deren Berichte für Fachpublikationen das polnische Portal gazeta.pl unlängst mit den Worten »ernüchternde Ergebnisse der ukrainischen Offensive« zusammenfasste: Die Truppe sei zwar nach wie vor hochmotiviert zu kämpfen, heißt es dort – was auch nicht unbedingt stimmen muss –, aber das Offizierskorps sei nicht ausgebildet, ein »Gefecht der verbundenen Waffen« nach NATO-Standards zu führen. Es fehle auch an Koordination der verschiedenen Einheiten. So sei in der Frühphase der ukrainischen Offensive ein ursprünglich für das Dunkel der Nacht – um die Drohnengefahr zu minimieren – vorgesehener ukrainischer Vorstoß wegen logistischer Schwierigkeiten um mehrere Stunden bis zum Tagesanbruch verschoben worden. Die für den einleitenden Artilleriebeschuss eingeteilten Batterien hätten dies aber nicht erfahren und mitten in der Nacht ihr Feuer eröffnet. Mit dem Ergebnis, dass die russischen Truppen vorgewarnt gewesen seien und den Ukrainern bei Tageslicht schwere Verluste beigebracht hätten. Die von der polnischen Seite zitierten Experten bemängelten auch, dass die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in der Bedienung westlicher Waffensysteme im Crashkurs viel zu kurz gewesen sei und deshalb im Stress der Gefechtssituation immer wieder fatale Fehler vorkämen.

In dieser Situation fällt den westlichen Sponsoren der Ukraine nichts Besseres ein, als immer weitere Waffen an die Front zu schicken. Die USA haben kurzfristig Munitionsnachschub im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar zugesagt, die EU will zusätzlich 25 Milliarden Euro über fünf Jahre zur Belieferung der Ukraine bereitstellen. Denn eines kommt aus Sicht sowohl der USA als auch der EU nicht in Frage: den sich ohne Entscheidung hinziehenden Krieg womöglich einzustellen.