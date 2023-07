Sturm im CDU/CSU-Wasserglas

Chris Emil Janßen/imago Kann schnell zurückrudern: CDU-Parteichef Friedrich Merz (Berlin, 12.7.2023)

Am Sonntag verkündete CDU Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, seien das demokratische Wahlen: »Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.« Am Montag um 9.05 Uhr schrieb Merz auf Twitter offenkundig genervt: »Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.« Seitdem darf gerätselt werden: Was unterscheidet »gemeinsam gestaltet« von »Zusammenarbeit«?

Vom britischen Guardian bis zum AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla lautete die Antwort: Nichts. Die Briten meinten, Merz habe erklärt, er sei bereit, »mit der rechtsextremen AfD auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten«. Chrupalla twitterte: »Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer.« Im deutschen politischen Sommerbetrieb wurde das auch so gesehen. Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) machte sich »große Sorgen um die stabilisierende Rolle der Union in unserer gemeinsamen Republik«. Der SPD-Generalsekretär stufte die Merz-Äußerung zum »Tabubruch« hoch. Auch in den Unionsparteien wurde die Deutung übernommen. CSU-Chef Markus Söder, der am 8. Oktober bei den bayerischen Landtagswahlen 40 Prozent erreichen möchte: »Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – egal auf welcher politischen Ebene.« Ein Merz-Unterstützer wie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner fragte, wo es eine Zusammenarbeit geben solle, denn das AfD-Geschäftsmodell sei »Hass, Spaltung und Ausgrenzung«. Das CDU-Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Christian Gräff, sagte dem Tagesspiegel, Merz sei »nicht als Kanzlerkandidat der Union geeignet«.

Der griff zur Devise: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Bis zur Wiederauflage.