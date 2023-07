Was Richard so alles bayreuthe

Courtesy Everett Collection/imago images Noch kann er blasen: Siegfried (Operninszenierung von 1915)

Über Wagner zu streiten, ist so müßig wie der Kampf ums Gendern. Die einen lieben seine Musik, die anderen mögen nicht einmal seine Tiefkühlpizza, und das kann mensch so halten, wie es gefällt. Die Wagner-Ultras jedenfalls schlachtenbummeln in diesen Wochen zu den sortenreinen Heimspielen nach Bayreuth, während bei den vorige Woche gestarteten Salzburger Festspielen nicht nur der verzückte Mozartist willkommen ist, sondern jedermann – solange er was zahlen kann. Wer nicht zahlen kann, aber hören will, kann es beinahe die ganze Woche über am Rundfunkempfänger tun, hier zunächst ein Überblick auf das Bayreuther Festivalprogramm:

»Parsifal« (Di., 16 Uhr, live, auf fast allen ARD-Kulturradios), »Das Rheingold« (Mi., 17.57 Uhr, live, BR Klassik), »Die Walküre« (Do., 18.05 Uhr, zeitversetzt, BR Klassik), »Tannhäuser« (Fr., 16 Uhr, live, auf fast allen ARD-Kulturradios), »Siegfried« (Sa., 18.05 Uhr, zeitversetzt, BR Klassik), »Götterdämmerung« (Mo., 18.05 Uhr, zeitversetzt, auf fast allen ARD-Kulturradios).

In die Wagner-Lücken lassen sich zwei Übertragungen von den Salzburger Festspielen einfügen: Raphael Pichon leitet die Wiener Philharmoniker mit Mozarts »Le nozze di Figaro« (Do., 18 Uhr, live, Ö 1), und Ivor Bolton leitet das Mozarteumorchester Salzburg bei einer »Mozart-Matinee« mit zwei Symphonien und einem Klavierkonzert aus der Feder von Wolfgang Amadé (So., 11.03 Uhr, live, Ö 1).

Sonst gibt es im Radio in dieser Woche: Das aktuelle Kabarett­programm »Schnee, der auf Ceran fällt« von Torsten Sträter (Di. und Mi., 22.04 Uhr, WDR 5) und eine Lesung aus dem Roman »Die Rotte« des Wiener Debütanten Marcus Fischer über die widerspenstige Jungbäuerin Elfi, »die an ›Boscher‹ hod« (ORF 2023, Mi., 11.05 Uhr, Ö 1). Das »Zeitfragen-Feature« berichtet in »Syphilis« von einem 40 Jahre lang andauernden Experiment in den USA, bei dem Afroamerikaner als Versuchskaninchen missbraucht worden sind (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). 100 Jahre alt ist die weithin unbekannte Geschichte des schwarzen Widerstands in Deutschland. David Siebert ist den Spuren der Afrodeutschen gefolgt und berichtet über »Black Power in den Goldenen Zwanzigern« (Sa., 12.04 Uhr und So., 15.04 Uhr, WDR 3). Eine gründlich missratene Vermählung ist der Hintergrund des Hörspiels »Die Hochzeit« von Marc Carnal, in dem unter anderem Christoph Grissemann in ordentlichen Paarreimen vorträgt (ORF 2021, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Otto Sander und Heiner Müller treten auf in der fast schon legendären Produktion von Müllers »Die Befreiung des Prometheus«, die Heiner Goebbels inszeniert und vertont hat (HR/SWF 1985, So., 16 Uhr, HR 2 Kultur). Nur kurz danach verscheißert Robert Gernhardt im Hörspiel »Die Toscana-Therapie« bundesdeutsche Akademiker auf Urlaub (RIAS Berlin 1989, So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Schließlich hat die klamme ARD für ihr Sommersparprogramm eine proto­kafkaeske Erzählung von Herman Melville aus der Kiste geholt. Der Kurzstreckenprosaiker Walter Hilsbecher liest ab kommenden Montag die Geschichte des talentierten Rechtsanwaltsgehilfen »Bartleby«, der es meist »vorziehen würde, etwas nicht zu tun« (SR 1975, ab Mo. auf fast allen ARD-Kulturradios zu den üblichen Lesungszeiten, auf Bayern 2 schon ab So., 12.30 Uhr).