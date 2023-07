Den Engeln sei Dank

IMAGO/Gonzales Photo Raum für Balladen: Chris (von Christine and the Queens)

Als Christine and the Queens im Herbst vergangenen Jahres das Album »Redcar les Adorables Étoiles. Prologue« herausbrachten, fielen die Reaktionen verhalten aus. Die Platte warf Fragen auf, wirkte zerfahren und unentschlossen, auch der damalige Künstlername des französischen Künstlers (Redcar) schien vor allem eine Platzhalterfunktion zu erfüllen. Nach der Veröffentlichung »Paranoïa, Angels, True Love« ergibt sich ein klareres Bild: »Redcar …« war die Aufwärmphase, der buchstäbliche Prolog für ein Meisterwerk, das man megalomanisch nennen könnte, wären die einzelnen Songs nicht so feinziseliert und individuell trotz des Eingebettetseins in eine übergreifende Erzählung.

Ausgangspunkt des 20 Tracks starken, auf zwei Albumseiten aufgeteilten Werks ist Tony Kushners Theaterstück »Angels in America«. Das Bühnenwerk ist Grundlage der gleichnamigen Mini-TV-Serie (mit Meryl Streep und Al Pacino in den Hauptrollen) über AIDS in den USA der 80er Jahre, von der sich Chris zu einem eigenen Charakter inspirieren ließ. Diese Figur – Prior – durchlebt verschiedene Stadien von Trauer, Verzweiflung und Todesangst. Neue Hoffnung erwächst durch die Kraft der Poesie, der Horror vor dem Verfall des Körpers geht einher mit dem wütenden Wunsch nach sexueller und seelischer Verschmelzung.

Die Dramatik im Kreativen kommt nicht von ungefähr: Vor vier Jahren starb Chris’ geliebte Mutter, der Künstler selbst, 1988 in Nantes als Héloise Tessier geboren, identifiziert sich inzwischen ausschließlich mit männlichen Pronomen. Chris’ Weg zu Selbstverwirklichung und -liebe war lang, inklusive einiger Irrwege, mit denen sich möglicherweise die verschiedenen, teils missverständlichen Aliasse erklären lassen, die sich der Künstler gab. Vor diesem Hintergrund lässt sich »Paranoïa, Angels, True Love« als Katharsis begreifen – mit Chris als selbstbewusstem Klarnamen.

Nur noch in Spurenelementen vorhanden ist der chansoninspirierte Elektropop von Chris’ früheren Alben »Chaleur Humaine« und »Chris«. In dem neuen Epos vereinen sich 80er-Anleihen und Soul mit avantgardistischen, sphärischen Arrangements zu eindrucksvollen Miniopern wie »Track 10« und dem orchestral angelegten Schlusstrack »Big Eye«. Doch gibt es auch Raum für eingängige Popballaden wie das auf einer einfachen Klaviermelodie aufbauende »Flowery Days« oder das rührende TripHop-Dramolett »Tears Can Be So Soft« mit Marvin-Gaye-Sample, in dem Chris der toten Mutter ein Denkmal setzt. Madonna ist auf gleich drei Tracks zu Gast, ihre Rolle ist die des Göttlichen, Alles-Sehenden – was ihr gefallen haben dürfte. Auch US-Rapperin 070 Shake ist in mehreren Songs zu hören, allerdings mit weltlicherem Anstrich. »Paranoïa …« hätte unter der Last der Ambition zerbrechen können, doch – den Engeln sei Dank – es wurde Chris’ bisher bestes Album.