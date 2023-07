Neu erschienen

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) erinnert Jan Pehrke an die Anfänge der konzernkritischen Publikation Stichwort Bayer vor 40 Jahren. Andre Sommer berichtet über das »Entlastungskarussell« im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftstest Duogynon, den die heutige Bayer-Tochter Schering bis in die 1970er Jahr vermarktete und der im Verdacht steht, »Tausende von Missbildungen verursacht zu haben«. Außerdem: Beiträge zur »politischen Landschaftspflege« durch den Bayer-Konzern nach dem Regierungswechsel in Brasilien und zu den Protesten bei der Bayer-Hauptversammlung. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 3/2023, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org

Rotfuchs

Die Sommerdoppelausgabe der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« enthält zahlreiche Beiträge zum Ukraine-Krieg, darunter von Hans Schoenefeldt und Gerhard Giese. Uwe Behrens fasst die vorläufigen Ergebnisse von Chinas 2013 offiziell verkündeter »Neuer Seidenstraße-Initiative« zusammen und hebt dabei im Rotfuchs hervor, dass sich Washington bereits 1999 mit einem stark militärisch geprägten Gesetz, »New Silk Road Act«, befasst hatte. Allein in Afrika wurden seit 2013 mit Chinas Unterstützung 10.000 Kilometer Eisenbahnstrecken und 100.000 Kilometer Straßen gebaut; für 98 Prozent der Importe aus Afrika nach China sind die Zollschranken aufgehoben. Inzwischen erkenne der Westen, dass sich der Süden von ihm abwende. Außerdem: Karl Lee Jing über die Wahlen in Thailand, Wolfgang Herrmann zum Jahrestag der Sandinistischen Revolution in Nicaragua, Uli Jeschke über den Klimawandel als globales Problem, Georges Hallermayer zum Goldraub durch internationale Konzerne in Afrika, Klaus Fischer über Sanktionspolitik und Krise, Ulrich Sommerfeld zu fehlenden Medikamenten, Torsten Preußing über Presse in der DDR, Michael Polster und Armin Lufer zum Nationalkomitee Freies Deutschland, das vor 80 Jahren gegründet wurde, sowie ein Text Walther Victors zum 17. Juni 1953. (jW)

Rotfuchs, Juli/August 2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 0 30/98 38 98 30, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net