Reuters Kundgebung gegen die israelische Militärpräsenz im Libanon im Februar 1999 in Tel Aviv

Seit Monaten gehen in Israel viele Menschen auf die Straße, um gegen die Justizreform der rechten Regierung zu protestieren. Demonstrationen wie diese werden außerhalb von Israel gerne als Beleg für eine lebendige, regierungskritische israelische Zivilgesellschaft interpretiert. Doch als Mitte Juli die Armee einen brutalen Angriff auf die palästinensische Stadt Dschenin begann, sie mehrere Tage belagerte, aus der Luft bombardierte und Dutzende Menschen tötete, gab es keinerlei signifikanten Protest dagegen.

Bis vor etwa 20 Jahren war das noch anders. In den 1980er und 1990er Jahren gab es eine lebendige Friedensbewegung in Israel. Organisationen wie Schalom Achschaw (»Friede jetzt«) erreichten Hunderttausende. 1982 protestierten 400.000 Menschen gegen die israelische Militärpräsenz im Nachbarland Libanon. Etwa um die Jahrtausendwende verschwand diese Bewegung. Den Grund dafür sieht die in Israel geborene und in Berlin lebende Historikerin Tamar Amal-Dahl in der erfolgreichen Etablierung einer Gesellschaft ohne tatsächliche Opposition. Sie schreibt das der Ideologie des »Neozionismus« zu, wie sie in ihrem gleichnamigen Buch darlegt. Es ist eine Ideologie, die mit dem aktuellen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eng verbunden ist.

Netanjahus Politik der »Verweigerungshaltung der Palästina-Frage« sei in den vergangenen Jahrzehnten »immer manifester zum israelischen Konsens« geworden, so die Autorin. Hinsichtlich dieser Frage entstand eine »Gesellschaft ohne Opposition«, in der heute auch zionistische Linke »ideologische Komplizen der israelischen Rechten in Politik und Knesset« seien. Wie das geschehen konnte, ist das Thema des Buchs.

Neozionismus definiert Amar-Dahl als »kulturelle, spirituelle und soziale Strömung, welche den Zionismus zu ihrem konstitutiven Prinzip macht«. Er sei eine Antwort auf die Krise Israels und des Zionismus nach dem Scheitern der Osloer Friedensverträge und des Postzionismus in den 1990er Jahren gewesen. Der sogenannte Postzionismus hatte, so die Autorin, versucht, die Politisierung des Palästina-Frage voranzutreiben und eine historische Lösung zu finden. Durch den Kollaps der Regierung von Ehud Barak im Jahr 2000 scheiterte das Projekt. In diese »Sinnkrise der 1990er Jahre« trat der Neozionismus und bot sich als »Alternative« an. Um die Zweistaatenlösung, die auf ein »Schrumpfen« Israels innerhalb international anerkannter Grenzen setzte, zu unterminieren und die Kritik am israelischen Kolonialismus zu mildern, strebte der Neozionismus nach gesellschaftlicher Hegemonie, die »auch den Neoliberalismus in ihr Projekt integrierte und einen neuen israelisch-jüdischen Konsens herstellte«.

Zum Verständnis der Wurzeln des Scheiterns des postzionistischen Projekts zur dauerhaften Befriedung durch einen Ausgleich mit den Palästinensern steigt die Autorin mit einem Kapitel über das Scheitern des Osloer Abkommens und dessen Folgen ein. Das Jahr 2000 bildet für sie die »entscheidende Zäsur in der israelischen Zeitgeschichte«. Danach folgten die rechtszionistischen Regierungen von Ariel Sharon, Ehud Olmert und Netanjahu, der das neozionistische Projekt nach 2009 vollendet.

Niemand hat den Neozionismus so geprägt wie Netanjahu. In seiner Amtszeit 1996 bis 1999 hat er den Osloer Prozess so ausgebremst, dass der schlussendlich scheitern musste. Ein zentraler Aspekt des Buchs ist das Nationalstaatsgesetz von 2018 und die Debatten über den Obersten Gerichtshof, die sich bis zur sogenannten Justizreform heute ziehen. Bevor Amar-Dahl in den abschließenden beiden Kapiteln auf die eigentlichen Ideologie des Neozionismus und die Politik Netanjahus näher eingeht, diskutiert sie die Frage der Erfolgschancen von Opposition, Kritik und Kriegsdienstverweigerung in einer derartigen Gesellschaft. Ihr Fazit ist ernüchternd.

Während seiner Amtszeit schaffte es Netanjahu, ein international akzeptiertes israelisches Konfliktnarrativ zu etablieren. Trotz fortlaufender Krisen scheint er sicher im Sattel zu sitzen. Die Autorin geht auch auf die Rolle der Siedlerbewegung für den Neozionismus ein, die ein entscheidender Aspekt der aggressiven Politik im Westjordanland ist.

Tamar Amal-Dahl hat ein aufschlussreiches und hochaktuelles Buch geschrieben. Um den Hintergründen der zusehends aggressiven Politik Israels im Inneren und im Äußeren durch wiederholte militärische Interventionen in Gaza und im Westjordanland auf die Spur kommen zu können, ist dieses Buch über den Neozionismus ausgesprochen hilfreich.