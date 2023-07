»München – Stadt der Zukunft«. Podiumsdiskussion. Es sprechen Vertreter von »No Future for IAA«, Freiräumen sowie Die Städtischen. Wie kann die Stadt in Zukunft demokratischer, partizipativer und nachhaltiger gestaltet werden, und wie können dabei antikapitalistische, feministische und rassismuskritische Ideen und Forderungen umgesetzt werden? Mittwoch, 26.7., 19 Uhr. Ort: Feierwerk, Farbenladen, Hansastr. 31, München. Veranstalter: Bildungskollektiv Die Pastinaken

»Ciudad Juárez: Alltag in der gefährlichsten Stadt der Welt«. Lesung mit Kathrin Zeiske, auch bekannt als Wrestlingkämpferin Miss Kath. Ciudad Juárez verzeichnet die meisten Morde an Frauen in Mexiko, von Drogenkartellen und Banden umkämpft, extreme Klimabedingungen mitten in der Wüste, Schichtarbeit zu Hungerlöhnen in Weltmarktfabriken. Donnerstag, 27.7., 18.30 Uhr. Ort: Bellevue Di Nomaco. Müllerstr. 2–6, München. Veranstalter: Ökumenisches Büro München

»In Gedenken an Georg Ott«. Antifaschistische Stadtrundführung. In Erinnerung an den sozialdemokratischen Gewerkschafter Georg Ott, ermordet von völkischen Rechten am 29.7.1923 bei einem Angriff während des von der KPD ausgerufenen Antifaschismustages in Rosenheim. Und an den Antifaschisten Johann Vogl, ermordet am 27.3.1938 im KZ Dachau. Sonnabend, 29.7., 11 Uhr. Ort: Salzstadel, Rosenheim. Veranstalter: Geschichtswerkstatt Rosenheim & Initiative Erinnerungskultur – Stolpersteine für Rosenheim