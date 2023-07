Nachschlag: Rolle des Lebens

United Archives/imago Einer fehlt auf dem Bild: Columbos bester Freund, der Basset Hound »Dog«

»Den guten alten Stein, den schafft keiner« – denkt der »arme, phantasielose Bart«. Und verliert wieder mal beim Schnick-Schnack-Schnuck gegen die smarte Lisa: »Stein!« – »Papier.« – »Nein!« Einer, den kein Verbrecher schafft, ist der sehr listige Lieutenant Columbo. Paraderolle des guten alten Peter Falk. Kann allerdings sein, dass die Figur ihn, der sie von 1968 bis 2003 verkörperte, geschafft hat. Fluch der Rolle deines Lebens. In der Folge »Mord in der Botschaft« von 1975 wird es politisch, Columbo schlurft in Trenchcoat übers diplomatische Parkett. Der arabische König Hamid Kamal von Suari wird in der Botschaft von Los Angeles erwartet. Hassan Salah, erster Sekretär, kann seinen Monarchen nicht leiden – viel zu offen für die Demokratisierung des Landes. Er will ihn diskreditieren, wozu es des Mordes am königstreuen Sicherheitschef Youseff Alafa bedarf, klar. Angehängt werden soll die Tat ausgerechnet einer radikalisierten studentischen Bewegung. Gemein. Zum Glück gibt es den schlauen Columbo. (msa)