Reif für die Bombe

Universal Pictures Gertenschlank dank strenger Diät: Cillian Murphy als Robert Oppenheimer

Ohne große Männer geht’s wohl nicht. Da schon die seriös auftretende (Wissenschafts-)Geschichtsschreibung trotz anders verlautbarter Programmatik von der Fokussierung auf (Anti-)Helden nicht lassen will, muss die Unterhaltungsindustrie erst recht nicht daran denken, auf lukrative Identifikationsfiguren zu verzichten. Dies ist ein Grund, warum es eine statthafte, aber nicht sehr weise Kritik ist, Christopher Nolans zwölftem Spielfilm »Oppenheimer« vorzuwerfen, das Sujet atomarer Vernichtung anhand der Biographie des »Vaters der Atombombe« zu verhandeln. Zumal es sich bei dem Film um ein Biopic und keine Dokumentation um die Historie der Entwicklung der Atombombe handelt.

Darauf machte der Starautorenfilmer Nolan bei einer Vorführung des Films in New York auch aufmerksam. Da wir Heutigen so viel mehr über die historischen Vorgänge wüssten als damals Oppenheimer, der »über die Bombardierung Hiroshimas und Nagasakis aus dem Radio erfuhr, so wie der Rest der Welt«, sei die Ausblendung des atomaren Massakers an der Zivilbevölkerung der japanischen Städte keine Vertuschung, sondern der subjektiven Point-of-View-Darstellung geschuldet. »Es ist keine Dokumentation. Es ist eine Interpretation. Das ist mein Job. Ich finde, es ist erzählendes dramatisches Filmschaffen«, so Nolan.

Ein angemessener Maßstab der Kritik an »Oppenheimer« dürfte somit sein, ob es Nolan gelungen ist, seinen interpretativen Job im Rahmen eines dramatisch cineastischen Narrativs gut zu machen. Glaubt man dem Gros der medialen Echos, hat er mal wieder ein »Meisterwerk« erschaffen. Dem Regisseur Paul Schrader gilt »Oppenheimer« bereits als »Film des Jahrhunderts«. Tatsächlich kann der Film manchen Superlativ für sich verbuchen. So kam bislang kein längeres 70-mm-IMAX-Werk ins Kino. Abgedreht wurde der Dreistünder in nur 57 Drehtagen. Das gebotene Staraufgebot ist immens. Mit, wie es auf den Boulevards geflüstert wird, nur einer Mandel am Tag vollzog der Darsteller des superschlanken »Oppi«, Cil­lian Murphy, vor Drehbeginn eine der strengsten Diäten der Filmgeschichte. Bombastisch klingt der Soundtrack des Grammy- und Oscarpreistragenden Ludwig Göransson (dessen wiederkehrende Sounds und Motive vielleicht das stringenteste am Film sind). Und das Ganze kostete, auch weil der Starcast sich mit geringen Gagen begnügte, nur läppische 100 Millionen US-Dollar! So weit ein paar Eckdaten, die ziemlich nach »too big to fail« klingen.

Groß war auch die Informationsdichte von »American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer«, der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Biographie von 2005, die Nolans Vorlage fürs Drehbuch war – und ihn wohl etwas überforderte. Weniger groß geworfen erscheinen indes Dramaturgie, Dialoge sowie Charakterzeichnungen des designierten Blockbusters. Gegliedert ist der Plot in quasi drei Akte. Während der ersten Stunde wird der akademische und intellektuelle Werdegang des 1904 in New York geborenen, deutsch-jüdisch-stämmigen J. Robert Oppenheimer erzählt. Ein Weg, auf dem er Heroen der Wissenschaftsgeschichte begegnet wie den Physikern Niels Bohr (Kenneth Branagh), Werner Heisenberg (Matthias Schweighöfer), Albert Einstein (Tom Conti), Ernest Lawrence (Josh Hartnett) oder Isidor Isaac Rabi (David Krumholtz). Für den dritten Filmteil wichtig und daher nicht verschwiegen werden die linkspolitischen Liebäugeleien und Kontakte des jungen Oppenheimer, dessen Bruder Frank (Dylan Arnold) ebenso wie sein Literaturprofessor Haakon Chevalier (Jefferson Hall) Mitglieder der kommunistischen Partei waren. Der zweite Filmakt beleuchtet das (so sollte man meinen) eigentlich zentrale, von Oppenheimer und Lieutenant General Leslie R. Groves (gut gespielt von Matt Damon) geleitete »Manhattan Project« (1942–47) zu Entwicklung und Bau von Atombomben. In Filmphase drei geht es schließlich vor allem um Oppenheimers Niedergang, der aus dem zuvor gefeierten Genie Oppi den vom vormaligen Förderer Lewis Lichtenstein Strauss (Robert Downey Jr.) in den 1950ern als Kommunist und Saboteur verleumdeten, verbitterten Mann macht, als der er 62jährig sterben sollte.

Der Film wäre kein Nolan, würde chronologisch und linear erzählt. So ist der Anfang das Ende, das immer wieder in der letztlich doch recht konservativen Erzählstruktur aufblitzt, bis es dann zur letzten Stunde umfänglich verhandelt wird. Das Blitzlichtartige ist letztlich auch Vorzug und Verhängnis des keineswegs ganz schlechten Films. Großartige Bilder, Schauspielleistungen und Szenen gibt es reichlich zu sehen. Und aufmerksame Zuschauer sind in der Lage, der Handlung trotz der herrschenden Hektik zu folgen. Doch gibt es der Szenen schlicht zu viele, als dass die wichtigen und berührenden gebührend verfangen könnten. Während andere hätten wegfallen dürfen. So braucht es eine Florence Pugh als Oppis kommunistische Geliebte allein, um ihre Brüste zu zeigen und in einer maßlos dämlichen Sexszene die »Bhagavad Gita« aus dem Bücherregal zu ziehen, damit Oppi sein Sprüchlein aufsagen kann, er sei nun Gevadder Tod geworden. Gut, später darf sie während des inszenierten Rufmords an Oppenheimer noch mal nackt auf ihm reiten, so dass sich seine Frau (Emily Blunt) daran stören kann, die ihre Rolle wiederum wirklich gut verkörpert. Für Frauen interessiert sich Nolan ansonsten so wenig wie für die meisten der im Film verblassenden Charaktere, denen meist die Tiefe abgeht.

Dass Nolan keine eindeutigen Antworten zu Oppenheimers Verantwortung als Atombombenvater gibt, mag als Vorzug des Films gewertet werden. Eindeutigkeit tut Kunst ja nicht unbedingt gut. Sträflich aber ist der – letztlich den Oppi doch allzu freisprechende – Geniekult um den Wissenschaftler, der im 20. Jahrhundert nicht hätte satter ausfallen können. Schlimm und für die ganz Doofen sind die Dialoge des ersten Teils à la »Mensch, Oppi, du bist so ein krasses Genie«, »keiner versteht die Physik wie du« etc. Nolan hätte sich besser auf einen der drei Erzählstränge konzentrieren sollen. Da er das nicht tat, fordert der Film optisch und akustisch zwar immens, liefert aber leider manche intellektuellen Zumutungen. Dass übrigens der Wettlauf um die Bombe mit den Nazis damals überflüssig war, da diese in der Sache kaum vorankamen, konnte Oppi tatsächlich nicht wissen. Aber darum war es ja auch nie gegangen. Die Welt war damals wie heute wohl einfach reif für die Bombe.