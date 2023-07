dpa/Peter Kneffel Symbol für den wohl größten Finanzskandal der BRD: Frühere Firmenzentrale von Wirecard in Aschheim

Die juristische Aufarbeitung des Skandals um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard geht ihrer Wege. Vergangene Woche musste sich die frühere Topmanagerin des Konzerns, Susanne Steidl, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Landgericht München erklären. Sie erhob dabei schwere Vorwürfe gegen ihren früheren, seit drei Jahren flüchtigen Vorstandskollegen Jan Marsalek.

Dieser gilt als Drahtzieher des Milliardenbetrugs und war seinerzeit für das Asiengeschäft des Konzerns verantwortlich. Dort verlor sich im Frühsommer 2020 auch die Spur jener 1,9 Milliarden Euro, die ohne Belege in der Konzernbilanz geführt worden waren und die den Anfang des größten Wirtschaftskrimis der Nachkriegsgeschichte markierten. Laut Steidl hatte Marsalek unabhängig von den anderen Vorstandsmitgliedern Zugriff auf Milliardenbeträge – und habe ihn einige Monate zuvor genutzt, um die vermissten Gelder eigenmächtig von Singapur auf die Philippinen zu verschieben.

Damit stützte Steidl Aussagen des ehemaligen Konzernchefs Markus Braun, der seit drei Jahren in U-Haft sitzt. Vor Gericht hatte Braun angegeben, Marsalek habe ihm im Februar 2020 mitgeteilt, die auf Treuhandkonten verbuchten Gelder eigenmächtig transferiert zu haben. »Ich kann mich erinnern, dass ich ihn gefragt habe, ob er den Verstand verloren hat«, hatte Braun gesagt. Bei Wirecard lief damals bereits infolge von Ungereimtheiten in den Bilanzen eine Sonderuntersuchung der Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG.

Allerdings – so legen Steidls Aussagen weiter nahe – lieferte Braun Marsalek gleichzeitig einen Fluchtvorwand: Nachdem klar geworden war, dass es die Milliarden nicht gibt, sei der damalige Finanzvorstand Alexander von Knoop in ihr Büro gekommen: »Susanne, guck mal, wir haben ein Problem«, habe er gesagt. »Ab dem Moment war Krise«, erinnerte sich die Managerin. Braun habe dann zu Marsalek gesagt: »Jan, du musst in die Philippinen fliegen.« Dort sollte er das Problem persönlich klären – kam jedoch nie an. Statt dessen verliert sich seine Spur in Belarus. Später wurde er in Russland vermutet. Ob Braun Marsalek bewusst den Fluchtvorwand lieferte, lässt sich aus den Aussagen nicht schließen.

Nach Jahren im Exil meldete sich vergangene Woche überraschend Exvorstand Marsalek zu Wort: In einem Schreiben an das Münchener Gericht erhob der Flüchtige schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Mitarbeiter Oliver Bellenhaus. Dieser fungiert als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, die Anklage beruht zu erheblichen Teilen auf seinen Aussagen, denen zufolge es sich bei den fehlenden Milliarden um reine Luftbuchungen handelt. Braun hingegen beharrt auf dem Standpunkt, dass sowohl Geschäfte wie auch Erlöse echt waren. Marsalek, Bellenhaus und Komplizen hätten das Geld abgezweigt und veruntreut.

In seinem Brief bezichtigt Marsalek Bellenhaus laut Nachrichtenagenturen der Lüge. Entsprechend messen die Verteidiger des früheren Vorstandsvorsitzenden dem Schreiben große Bedeutung zu. Bellenhaus’ Anwälte hingegen bezeichneten es als »Blödsinn«. Welche Rolle der Brief für das Münchener Gericht spielen wird, ist noch offen. Der zuständige Richter Markus Födisch will erst nach einer Bedenkzeit entschieden, ob Marsaleks Ausführungen als »schriftliche Zeugenerklärung« für die Beweisaufnahme zu den Akten genommen wird. »Das werde ich nicht in der Nacht übers Knie brechen«, sagte er.