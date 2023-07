Wettlauf nach rechts

dpa/Hendrik Schmidt Bringt die Union auf Ideen: Landesparteitag der AfD in Sachsen-Anhalt (Weißandt-Gölzau, 22.4.2023)

Der Höhenflug der AfD in den Umfragen hält an. Und besonders bei der Union wechseln sich Erklärungsversuche mit Vorstößen ab, die darauf zielen, die Themen der rechten Partei zu besetzen. Am Wochenende hat die AfD den nächsten Umfragerekord aufgestellt: Im wöchentlichen Sonntagstrend des Instituts INSA kam sie auf 22 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. »Das ist der höchste Wert, den wir je für diese Partei gemessen haben«, sagte INSA-Chef Hermann Binkert gegenüber Bild am Sonntag.

Die wachsende Unruhe gerade in der Union, wo sich viele fragen, warum man nicht stärker von der mangelnden Popularität der Ampelregierung profitiert, wird dadurch weitere Nahrung erhalten: Die AfD liegt nun nur noch vier Prozentpunkte hinter CDU/CSU, die auf 26 Prozent kommen. Die Ampelparteien stagnieren auf niedrigem Niveau: Wie in der Vorwoche erreichte die SPD 18 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 14 Prozent, die FDP sieben Prozent. Zusammen kommen die Koalitionsparteien nur noch auf 39 Prozent, was bei weitem zuwenig wäre für eine Mehrheit im Bundestag. Die Linke verharrt in der Umfrage bei fünf Prozent.

Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Karl-Josef Laumann, der in Nordrhein-Westfalen Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist, führte das AfD-Umfragehoch auf eine wachsende Entfremdung der Wähler von den etablierten politischen Parteien zurück. Dass die Union nicht von der Unzufriedenheit mit der Ampel profitiere, sondern vor allem die AfD, habe auch mit den Biographien des Führungspersonals zu tun. Laumanns Überlegungen sind für die Merz-CDU eher ungewöhnlich: Er sei groß geworden in einer lokalen CDU, »wo man sehr darauf geachtet hat, dass wir bei Kommunalwahlen sowohl mit Arbeitern wie Landwirten wie Selbständigen antraten«.

Wenn heute ein hoher Anteil der Abgeordneten aus Juristen bestehe, dann habe das »nichts mehr mit der Frage zu tun, wie sich die Bevölkerung zusammensetzt«. »Wir spiegeln natürlich in der politischen Repräsentanz von Abgeordneten, von Führungspersonal in der Bevölkerung nicht mehr die soziologischen Schichten unserer Bevölkerung ab«, sagte der gelernte Maschinenschlosser in einem am Sonnabend gesendeten Interview des Deutschlandfunks. Das habe auf die Dauer auch Konsequenzen für »die Akzeptanz vom gesamten Politiksystem bis hin zur parlamentarisch repräsentativen Demokratie«. Die von Laumann geführte Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) hat zuletzt Anspruch darauf erhoben, dass ihr Bundesvorsitzender in die engere Parteispitze aufrückt, nachdem Parteichef Friedrich Merz den neoliberalen Hardliner Carsten Linnemann zum Generalsekretär gemacht hatte.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk, die Umfragewerte der AfD müssten jeden Demokraten aufrütteln. Seine eigene Partei müsse sich fragen, warum die AfD und nicht sie vom schlechten Auftritt der Bundesregierung profitiere. Offenbar böten die Christdemokraten nicht die benötigten Lösungskonzepte an. Von der Ampelkoalition forderte Wegner eine rasche Umsetzung der versprochenen Kindergrundsicherung. Bei dem Thema habe man die Unterstützung des Berliner Senats.

Im Konrad-Adenauer-Haus ist man derweil offensichtlich weiter der Meinung, mit rechten Kampagnen punkten zu können. Der parlamentarische Geschäftsführer der von Merz geführten CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, der erst vor wenigen Tagen die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl gefordert hatte, legte am Wochenende nach. Gegenüber der Welt sprach er sich indirekt für eine Legalisierung der nach internationalem Recht illegalen »Pushbacks« aus. Es müsse möglich sein, »illegale Migranten an Europas Küsten zurückzuweisen«, erklärte Frei. Wenn im Mittelmeer Boote aufgegriffen würden, sollten die Menschen darauf gerettet werden: »Aber die Fahrt führt dann nicht an ein europäisches Ufer, sondern dorthin zurück, wo sie hergekommen sind.« Auf die Frage, ob er damit für die Legalisierung von Pushbacks plädiere, sagte der CDU-Mann, »emotional aufgeladene unklare Rechtsbegriffe wie Pushbacks« seien für eine sachliche Debatte wenig hilfreich. Merz machte inzwischen deutlich, dass der Asylvorstoß von Frei mit ihm abgestimmt war.

Für seine Forderung nach Abschaffung des Asylrechts und Einführung von Kontingenten für Geflüchtete erhielt Frei Unterstützung vom ehemals grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Freis Konzept würde bei »migrationsskeptischen Bürgern« viel größere Akzeptanz finden als das heutige System, schrieb Palmer in einem Gastbeitrag für die Welt (Freitagausgabe). Es erwecke bei immer mehr Menschen den Eindruck, »als stünde der Staat hilflos einer immer größer werdenden Zahl von Armutsflüchtlingen gegenüber, die sich den Zutritt zum eigenen Dorf, zur eigenen Nachbarschaft, erzwingen können«. Der wahlkämpfende hessische CDU-Ministerpräsident Boris Rhein forderte derweil in Bild am Sonntag »flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen«.