Doris ist unglaublich enttäuscht. Sie hatte sich auf die Sommerfrische in Ahrenshoop gefreut, aber Udo will da nicht mehr hin. »Die Ostsee ist erledigt«, glaubt er, »die ist jetzt ein ›NATO-Binnenmeer‹.« – »Und was ist mit meinem Sanddornlikör, den ich mir da kaufen wollte?« – »Du sollst nicht soviel saufen, Dorle.« – »Das musst du gerade sagen!« Sie hält ihm empört eine leere Rumflasche entgegen. War klar, dass auf Udos Punschorgie letzten Samstag noch ein Nachbeben folgt. »Kriegst ja deinen Sanddorn«, beruhigt er sie und serviert:

Gebratene Pilze mit Sanddornsauce

Für die Vinaigrette etwas Salz, schwarzen und weißen Pfeffer, zwei TL Dijon-Senf, zwei EL milden Apfelessig und 50 g Sanddornfruchtaufstrich (pur) gut vermischen. Vier EL Sanddorn-Rapsöl unterrühren bis eine sämige Vinaigrette entsteht. 125 g Rucola waschen und in der Salatschleuder trocknen, Stiele entfernen. Eine Handvoll Cherrytomaten waschen und halbieren. Für die gebratenen Pilze 250 g gemischte Pilze (Shiitake, Pfifferlinge, braune Champignons, Austernpilze) und 70 g Kräuterseitlinge putzen, trocknen und in größere Stücke oder Scheiben schneiden (die Kräuterseitlinge längs schneiden und nicht zu dünn). Eine Petersilienwurzel putzen, schälen und in Würfel schneiden. 30 g Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten, dabei häufig wenden und schon bei leichter Bräune entnehmen und beiseitestellen. Die Kräuterseitlinge in einer großen Pfanne mit einem EL Öl bei großer Hitze goldbraun braten und mehrfach wenden. Die anderen Pilze zusammen mit der Petersilienwurzel in einer weiteren Pfanne ebenfalls bei großer Hitze mit einem EL Öl weich, aber noch bissfest braten. Die fertigen Pilze mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Teller mit Rucolablättern und Cherrytomatenhälften belegen. ­Darauf die warmen Pilze verteilen. Geröstete Pinienkerne darüber streuen und alles mit der Sanddorn­vinaigrette beträufeln. Mit glatter Petersilie dekorieren.

»Wo sollen wir denn sonst hin?« fragt Roswitha. »Südeuropa brennt, und in Skandinavien kann man nur noch mit dem Telefon bezahlen.« – »Sieben Nächte Alaskakreuzfahrt«, lese ich aus einer Lidl-Reklame vor. »Klingt angenehm kühl, oder?« Die anderen schauen mich an, als hätte ich eine Kröte im Gesicht. »Udo, jetzt erklär doch mal«, drängelt Rossi. »Was heißt: Die Ostsee ist erledigt? Wegen des ausgeströmten Gases?«

Udo hat sich von exomagazin.tv davon überzeugen lassen, dass die ­Nord-Stream-Pipelines vergangenen September mit einem thermonuklearen Sprengsatz zerstört wurden, einer »Mini Nuke«. Zu der Schlussfolgerung kam ein Schweizer Physiker, ein Dr. Braun, der nach dem Anschlag geophysikalische Analysen auswertete und seismographische Daten sammelte. Die ergaben, dass die Küste vor Kaliningrad infolge der Detonation gewackelt habe. Der Ostseemeeresboden habe sich um fünf Grad erwärmt, und in Basel und in Polen sei eine erhöhte Gammastrahlung gemessen worden. »Das kommt nicht von normalem Sprengstoff«, meint Udo. »Für die Ostseefische ist bereits Atomkrieg.«