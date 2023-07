Kein internes Problem

Salvatore Laporta/Independent Photo Agency/Kontrolab/imago Aufklärung und Gerechtigkeit gefordert: Drei Betroffene protestieren mit Masken vor der Kathedrale in Neapel (7.4.2018)

»Was wollen die EU und die UNO tun, um sexualisierte Gewalt an Minderjährigen durch Geistliche in Italien zu stoppen?« Das fragt Francesco Zanardi von Rete L’Abuso in einer Petition, die den beiden supranationalen Gremien vorgelegt wurde. In Italien gibt es keine unabhängige Kommission, die die Zahl Betroffener erfasst, wie es in Deutschland, Frankreich und Portugal der Fall ist. Es könnte die höchste Zahl sein, die jemals in der Welt verzeichnet wurde, und der italienische Staat würde »so tun, als wüsste er nichts«, erklärt Zanardi. Was gedenken die beiden Organisationen also zu tun, um »das italienische Problem zu lösen« und Italien zu zwingen, »Minderjährige vor sexualisierter Gewalt zu schützen, insbesondere vor kirchlichem Missbrauch«? Rete L’Abuso ist eine Vereinigung von Überlebenden sexualisierter Gewalt durch Geistliche in Italien, die seit 2010 aktiv ist.

Mitte Februar dieses Jahres schickte die Vereinigung einen dringenden Bericht an die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei, in dem die Situation angeprangert wurde. »Wir haben dies getan«, erklärt Zanardi, »weil es in Italien an einer staatlichen Untersuchung fehlt, die den Menschen das Ausmaß des Problems bewusst macht.« Dies wäre aber notwendig. Laut dem Bericht gibt es in Italien 418 pädophile Priester über die gesamte Halbinsel verstreut, was einer potentiellen Zahl von 30.000 Opfern entspricht. »Diese Zahlen sind jedoch nicht verbindlich, da der Bezugszeitraum etwa 13 Jahre beträgt und sie auf den gesammelten Beschwerden basieren. Eine mögliche Schätzung, die auf Berechnungen anderer ausländischer Organisationen fußt, reicht von 50.000 bis über eine Million Opfer, die höchste Zahl, die jemals weltweit erfasst wurde.«

Neben dem Bericht von Rete L’Abuso ist der einzige andere offizielle Bericht derjenige, der im November 2022 von der italienischen Bischofskonferenz (CEI) über Pädophilie im italienischen Klerus erstellt und veröffentlicht wurde. Für den Zeitraum 2020 bis 2021 sind dort 89 Opfer von 68 Klerikern registriert worden. »Abgesehen davon, dass mehr als ein Viertel der Diözesen keine Daten zur Verfügung gestellt hat, ist es lächerlich und macht keinen Sinn, sich nur auf die Jahre 2020/21 zu beziehen«, sagt Michelangelo Ventura von Noi Siamo Chiesa, einer Vereinigung, die Teil von Italy Church Too, einer Koordination gegen Gewalt in der Kirche ist. »Sie sollten die Archive der vergangenen 50 Jahre zugänglich machen und unabhängige Kommissionen mit der Untersuchung betrauen«, fordert Ventura.

So wie es zum Beispiel in Deutschland, Frankreich und Portugal geschehen ist. In den drei europäischen Staaten haben unabhängige Kommissionen Tausende von Fällen untersucht, auch dank der Öffnung der Archive durch die Kirche. In Portugal, wo es heute etwa 4.000 Priester gibt, hat die von dem Kinderneuropsychiater Pedro Strecht koordinierte unabhängige Kommission zwischen 1950 und 2022 eine »Mindestzahl« von 4.815 Opfern erfasst. In Deutschland hingegen erlitten nach Angaben der Kommission der Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen 3.677 Minderjährige zwischen 1946 und 2014 sexualisierte Gewalt durch 1.670 Geistliche, das entspricht 4,4 Prozent der deutschen Kleriker. Die Unabhängige Kommission für sexuellen Missbrauch in der französischen Kirche (Ciase) unter dem Vorsitz des ehemaligen Vizepräsidenten des Staatsrats, Jean-Marc Sauvé, kam Ende 2021 zu dem Ergebnis, dass in den vergangenen 70 Jahren drei Prozent der geschätzten Gesamtzahl der französischen Priester pädophile Gewalt ausübten. Das entspricht etwa 3.000 Geistlichen mit durchschnittlich 72 Opfern pro Priester und einer potentiellen Zahl von 216.000 Betroffenen.

Heute gibt es in Frankreich etwa 14.000 Priester, während es 1995 noch etwa 29.000 waren. In Deutschland ist die Zahl von etwa 18.000 im Jahr 1997 auf heute 12.000 gesunken. In Italien, dem Land mit den meisten Priestern weltweit, ist die Zahl von etwa 50.000 in den frühen 2000er Jahren (einschließlich Diözesanpriestern und Ordensleuten) auf heute etwa 43.000 (einschließlich ständiger Diakone) gesunken. Über die Zahl der von Gewalt betroffenen Personen lässt sich nur schwer spekulieren, aber statistisch gesehen gibt es wenig, womit man sich zufrieden geben könnte. Um Klarheit zu schaffen, müsste man den Deckel lüften. »In Deutschland und Frankreich hat die Kirche einen Fonds für Opfer in Höhe von 40 bzw. 20 Millionen Euro eingerichtet«, so Ventura weiter, »während es das hier in Italien nicht gibt und bereits unabhängige Kommissionen ein Tabu sind«.

Kirche stellt sich stur

Lorenzo Ghizzoni, Vorsitzender des CEI-Büros für den Schutz Minderjähriger, erklärte auf der Konferenz »Auf der Seite der Opfer« am 19. November an der Päpstlichen Lateranuniversität, dass unabhängige Forschungseinrichtungen »Schaden angerichtet haben«, und dass »wir keine nationale Kommission einsetzen werden, die aus Leuten besteht, die nichts über das Leben der Kirche wissen«. Man werde »keine Datenprojektionen oder Stichproben durchführen, wie es in anderen kirchlichen Bereichen geschieht, mit Zahlen, die denen gefallen, die Zwietracht säen wollen«, und präzisierte, dass der Fall eines »Priesters, der nur einmal missbraucht, weil er vielleicht betrunken ist oder weil er in provokanten Situationen provoziert wird, nicht so schwerwiegend ist, wie der eines Serienmissbrauchers«.

Dabei müsste die italienische Kirche das tun, was die deutsche, die portugiesische und die französische Kirche getan haben: die Archive öffnen und sie einer unabhängigen Kommission übergeben. Die Forderung nach einem Fonds zugunsten der Opfer und die obligatorische Einführung eines Anti-Pädophilie-Zertifikats auch für Geistliche und Freiwillige, die in der Kirche tätig sind, wie es die vom Europarat verabschiedete und von der italienischen Regierung ratifizierte Lanzarote-Konvention vorsieht, sind zwei weitere Punkte in der Petition von Rete L’Abuso.

Hinzu kommt die Forderung nach einer Verlängerung der Meldepflicht und die Abschaffung der Verjährung, wie es in anderen Ländern bereits geschieht – »eines unserer großen Probleme«, erklärt Zanardi. Einige Experten behaupten, dass nur zehn Prozent der Betroffenen eine Anzeige erstatten. An sich wäre dies bereits eine Zahl, die Raum für eine gigantische potentielle Dunkelziffer lässt. »Hinzu kommt die Tatsache, dass es viele Jahre dauern kann, bis die missbrauchte Person erkennt, dass sie missbraucht wurde«, erklärt Rechtsanwalt Mario Caligiuri, der sich auf diese Fälle spezialisiert hat und bei Rete L’Abuso arbeitet. Die Tatsache, dass in Italien ein Gewaltverbrechen, wenn es nicht angezeigt wird, verjähren kann, ist ein Damoklesschwert über den Köpfen der Opfer. Dann gäbe es das Problem der Diözeskontaktstellen, die von der Kirche als Ort des Gehörtwerdens eingerichtet wurden. »Eigentlich eine gute Sache«, meint Caliguri. »Aber es ist eine Politik, die einer Entschuldigung für die Effizienz der Kirche gleichkommt, die dieses Phänomen allein kontrollieren und bewältigen kann.« Aber die Kirche könne bei der Bewältigung dieser Verbrechen nicht allein gelassen werden. Und der italienische Staat tue so, »als ob er nichts wüsste«.

Remo Casilli/REUTERS Flashmob von Opfern sexualisierter Gewalt vor der Apostolischen Nuntiatur des Vatikans in Rom (27.5.2022)

Die meisten Beschwerden von Opfern beginnen mit »Ich habe es der Pfarrei gemeldet«, wie etwa ein sardisches Mädchen erzählte, oder »Ich habe mich stark gemacht und bin zur Kontaktstelle der Diözese gegangen«, wie ein sizilianischer Junge zu Protokoll gab. »Nicht, dass es schlecht wäre, der Pfarrei etwas zu erzählen, aber keiner von ihnen geht direkt zu den Carabinieri«, gibt Caliguri zu bedenken. Eine »interne« Lösung, die auch vom Vatikan so angedacht ist: In Papst Franziskus’ »Motu proprio Vos Estis Lux Mundi« von 2019 ist die Verpflichtung festgehalten, »Missbrauch unverzüglich dem kirchlichen Amtsträger zu melden«, nicht aber der italienischen Justiz. »Die Kirche besteht darauf, die Anzeige bei den Zivilbehörden nicht verpflichtend zu machen«, so der Rechtsanwalt – »aber wenn sie Glaubwürdigkeit erlangen will, wäre das das Erste, was sie tun sollte«.

»In den Diözesen«, fügt Zanardi hinzu, der im Alter von elf Jahren sexualisierte Gewalt am eigenen Leib erfahren hat, »werden die Zeugenaussagen unter der Vereinbarung gesammelt, die Daten nicht zu veröffentlichen.« Man gehe hin, zeige es an, hinterlasse die Daten, unterschreibe und erhalte keine Einwillung zur Aufklärung. »Man geht im Namen Gottes hin, aber in Wirklichkeit landet alles in den Archiven der Diözesen. Und sie geben dir keine Kopie. Im Archiv gibt es einen Kirchenanwalt, der oft alles vertuscht oder der deine Aussagen dann vor Gericht verwenden kann. Sie sind nicht dazu verpflichtet, es zu melden, sondern behandeln es intern.«

Nach der Gewalt

Eine Anzeige erst bei der Kirche und dann bei den Gerichten geschieht aus psychologischen Gründen. Der Priester ist eine Autoritätsperson, der das Opfer blind vertraut, so wie auch die Eltern ihm vertrauen. »Das Trauma infolge sexualisierter Gewalt«, erklärt Sara Simona Racalbuto, klinische Psychologin und Psychotherapeutin von der Bambi-Ambulanz des Krankenhauses Regina Margherita in Turin, »findet seine zerstörerische Kraft in Beziehungen, in denen der Mensch von Natur aus dazu neigt, zu vertrauen und und sich zu verlassen.« Die Ambulanz hat sich auf psychologische und medizinische Intervention in Fällen von sexualisierter Gewalt und Misshandlung von Minderjährigen spezialisiert. Der erschwerende Faktor aus psychischer Sicht sei gerade die Verwirrung, »die durch diese Art von Beziehung entsteht, in der sich das Opfer schuldig fühlt und emotional an den Täter gebunden ist«. Es gebe einen nicht expliziten Pakt, den Täter und auch die Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen, die keine Täter sind, zu verraten.

»Sicherlich«, so betont Zanardi, »gibt es das Problem der Lateranpakte, die Mussolini im Jahr 1929 festgelegt hat. Diese besagen im wesentlichen, dass der Bischof, wenn er von einem Richter zu einem von einem seiner Priester begangenen Verbrechen befragt wird, das Recht hat, nicht zu antworten, wenn er der Meinung ist, dass die Angelegenheit seinem Amt vorbehalten ist. Es sollte eine Verpflichtung zur Kündigung und zur Änderung der Lateranverträge geben.«

Konkret bezieht sich Zanardi auf Artikel 4 der Lateranpakte, in dem es wörtlich heißt: »Die Geistlichen dürfen weder von Richtern noch von einer anderen Behörde aufgefordert werden, Auskunft zu geben über Personen oder Angelegenheiten, von denen sie aufgrund ihres geistlichen Amtes Kenntnis erlangt haben.« Die Lateranverträge einseitig zu ändern wäre möglicherweise nicht nur völlig an der Sache vorbei, sondern auch nicht einfach. »Die Verfassung«, präzisiert Piercamillo Davigo, ehemaliger Präsident der 2. Strafkammer des Obersten Kassationsgerichtshofs und früheres Mitglied des Obersten Rates der Magistratur, »besagt, dass einvernehmliche Änderungen der Lateranpakte keine Verfassungsänderungen erfordern. Diejenigen ohne Einigung bedürfen also eines Verfahrens zur Verfassungsrevision.«

Da Geistliche weder Beamte noch mit öffentlichen Aufgaben betraut sind, betrifft sie die Verpflichtung, Verbrechen gegen Personen zu melden, nicht. Der als »Kinderstaatsanwalt« bekanntgewordene ehemalige Richter und stellvertretende Staatsanwalt des Gerichts von Mailand, Piero Forno, ist daher der Meinung, dass sexualisierte Gewalt an Minderjährigen zu jener Kategorie von Straftaten gehören sollte, »die jeder Bürger, wenn er davon erfährt, anzeigen muss«. Es sei nicht so, »dass wir etwas erfinden müssen«, erklärt er. »Wir müssen nur den Artikel 364 des Strafgesetzbuches ändern.« Dieser besagt: Ein Bürger, der, nachdem er von einem Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Staates (Straftaten, die darauf abzielen, die Sicherheit des Staates, die verfassungsmäßige Ordnung und die institutionellen Formen, die diese umsetzen, zu verletzen, jW) erfährt, für das das Gesetz die Todesstrafe oder lebenslange Haft vorsieht, dies nicht unverzüglich den Behörden meldet, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von 103 bis 1.032 Euro bestraft.

»Es würde genügen, dem Artikel etwas hinzuzufügen wie ›Straftaten gegen Minderjährige‹, d. h. sexuelle Übergriffe oder Misshandlungen«, erklärt Forno unter Verweis auf Frankreich. »Dort wurde Kardinal Philippe Barbarin verurteilt, und dann ist die Verjährungsfrist abgelaufen, weil er einen Pfarrer gedeckt hat, der etwa hundert Jungen in seiner Gemeinde missbraucht hat. Er wusste davon, erwischte ihn und versetzte ihn. Als Bürger hatte er jedoch die Pflicht, ihn anzuzeigen. Eine solche Verpflichtung gibt es in Italien nicht.« Dabei würde sie nicht einmal gegen das sogenannte Berufsgeheimnis verstoßen, das durch Artikel 200 der Strafprozessordnung geschützt ist. Er besagt, dass Geistliche von Religionsgemeinschaften nicht gezwungen werden können über das auszusagen, was sie aufgrund ihres Amtes wissen. Forno sieht daher den einzigen Weg darin, »einen allgemeinen Grundsatz des Bürgers« aufzustellen. Denn dann sei es »für einen Geistlichen schwierig, sich auf das Berufsgeheimnis zu stützen. Denn das Berufsgeheimnis ist wesentlich mit dem Sakrament der Beichte verbunden. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn ich gehe, um ein noch so schweres Verbrechen zu beichten, kann er nicht sagen: Ich gehe zu den Carabinieri. Das Gesetz sieht keine Verpflichtung vor.« Die einzige Möglichkeit wäre es, alle Bürger dazu zu verpflichten, nicht nur Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Staates zu melden, sondern sondern auch Misshandlungen und sexualisierte Gewalt an Minder­jährigen.