Anno ... 30. Woche

1793, 27. Juli: Robespierre wird vom Nationalkonvent in den »Wohlfahrtsausschuss« gewählt. Er übernimmt darin neben Louis Antoine de Saint-Just und Georges Couthon die führende Rolle. Ihnen gegenüber stehen die Kräfte der Konterrevolution sowie ausländische Armeen, die seit einiger Zeit in Frankreich intervenieren. Der Wohlfahrtsausschuss, der dem Konvent verantwortlich ist, wandelt sich unter der Leitung von Robespierre zum führenden Organ der Jakobinerdiktatur. Mit dem Instrument des revolutionären Terrors gelingt es bis zum Umsturz vom 9. Thermidor 1794 (27. Juli), die Revolution zu sichern.

1848, 24.–27. Juli: Die »Polendebatte« der Frankfurter Nationalversammlung endet mit der Zustimmung zur Aufnahme von Abgeordneten aus der polnischen Provinz Posen und sanktioniert damit die preußische Annexion dieses Teils von Polen. Die Neue Rheinische Zeitung übt heftige Kritik an diesem Beschluss: »Die Herstellung eines demokratischen Polen ist die erste Bedingung der Herstellung eines demokratischen Deutschland.«

1953, 24.-26. Juli: Vor dem Hintergrund der Ereignisse des 17. Juni werden auf der 15. Tagung des ZK der SED die ZK-Mitglieder Wilhelm Zaisser und Rudolf Herrnstadt wegen »parteifeindlicher Fraktionsbildung« und »kapitulantenhafter Haltung« aus dem Gremium, der am 14. Juli festgenommene Justizminister Max Fechner aus der SED ausgeschlossen. Das Sekretariat wird verkleinert und personell umbesetzt. Die Funktion des Generalsekretärs (Walter Ulbricht) wird in »Erster Sekretär des ZK« umbenannt.

1953, 26. Juli: Unter Leitung von Fidel Castro stürmen kubanische Revolutionäre die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Der Angriff scheitert, die Teilnehmer werden festgenommen. Castro nutzt am 16. Oktober den gegen ihn geführten Prozess zur Darlegung des Programms der Bewegung des 26. Juli (die unter dieser Bezeichnung erst am 19. März 1956 offiziell konstituiert wird).

1953, 27. Juli: Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens von Panmunjon werden nach langwierigen Verhandlungen die Gefechte in Korea eingestellt; als Grenze zwischen den beiden koreanischen Staaten wird die Demarkationslinie am 38. Breitengrad festgelegt.