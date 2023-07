Geburtsurkunde der Türkei

commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_Minor_Moudania_Port_Greek_refugees_28_August_1922.jpg?uselang=de/gemeinfrei Vertraglich bestätigtes »Ethic engineering«. Griechisch-orthodoxe Christen müssen Kleinasien verlassen (am Hafen von Mudanya, August 1922)

Am 24. Juli 1923 setzten die Vertreter der Türkei einerseits sowie der alliierten Mächte Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Griechenland und Jugoslawien andererseits im Palais de Rumine der Schweizer Stadt Lausanne ihre Unterschriften unter einen Friedensvertrag, der den Ersten Weltkrieg auch für Westasien offiziell beendete. Für die bis dahin nur von Sowjetrussland anerkannte Regierung von Ankara stellte dieses Dokument die völkerrechtliche Geburtsurkunde der auf den Trümmern des Osmanischen Reiches entstandenen Türkei als souveränen und unabhängigen Staat dar.

Damit wurde das niemals ratifizierte Diktat von Sèvres vom August 1920 revidiert. Mit diesem Vertrag hatten die alliierten Kriegssieger die Aufgliederung Anatoliens in britische, französische und italienische Einflusszonen, die Übertragung der Ägäisküste um Smyrna (Izmir) sowie Ostthrakiens an Griechenland, die Abtretung weiter Gebiete im Nordosten an Armenien sowie die Option eines unabhängigen kurdischen Staates im Südosten und ein Besatzungsstatut für die Meerengen vorgesehen. Gegen diese Pläne, die für eine unabhängige Türkei nur noch ein Gebiet um Ankara bis zum Schwarzen Meer übrigließen, hatte sich in Anatolien eine politische und militärische Widerstandsbewegung unter Führung von General Mustafa Kemal – dem späteren Atatürk – gebildet, die von Sowjetrussland mit Waffen und Gold versorgt wurde. Diesen Truppen gelang es im September 1921, die in einem Stellvertreterkrieg von Großbritannien zu einem Vorstoß tief nach Anatolien ermutigten griechischen Invasionstruppen rund 100 Kilometer vor Ankara zu stoppen und zurück zum Meer zu treiben.

Auf Augenhöhe

Nachdem Mustafa Kemal am 1. Oktober 1922 den militärischen Sieg der Türkei verkündet hatte, lud der Völkerbund für November zur Friedenskonferenz in die neutrale Schweiz. Die mit dem Orientexpress in Lausanne eingetroffene türkische Delegation wurde vom neuen Außenminister Ismet (Inönü) geleitet. Mit seiner Forderung, ebenso wie die Ententediplomaten auf Sesseln anstatt auf für die Türken bereitgestellten Holzstühlen Platz zu nehmen, machte der General deutlich, dass sein Land fortan auf Augenhöhe am Tisch der Mächte zu sitzen gedachte. Ziel der Verhandlungen sei es, erklärte Mustafa Kemal am 6. März in der Nationalversammlung, »in umfassender und sicherer Form die Anerkennung der Unabhängigkeit und der Rechte der Nation und des Landes in jeder administrativen, politischen, wirtschaftlichen, finanziellen und anderen Frage durchzusetzen und die völlige Räumung der zurückgewonnenen Gebiete zu erlangen«.

Da das französische Finanzkapital Hauptgläubiger der osmanischen Regierung war und 60 Prozent aller ausländischen Kapitalanlagen in der Türkei hielt, setzte Paris darauf, das Land durch die Beibehaltung der Instrumente der internationalen Schuldenverwaltung und der Kapitulationen genannten Privilegien für die europäischen Großmächte auf dem Status einer Halbkolonie zu halten. Für London standen dagegen geopolitische Ziele wie die Öffnung der Meerengen für die eigene Flotte und die Angliederung der erdölreichen ehemaligen osmanischen Provinz Mossul an den unter britischer Mandatsherrschaft stehenden neugegründeten Irak im Vordergrund. Nachdem die Standard Oil Company of New Jersey bereits 1922 ein Viertel der Ölfelder von Mossul übernommen hatte, versuchte Ankara, innerimperialistische Rivalitäten durch die Vergabe einer Eisenbahnkonzession nebst Schürfrechten an eine US-Firma weiter zu schüren. Während in London keine Bereitschaft bestand, sich für die Interessen des französischen Finanzkapitals zu schlagen, wuchs so durch das Vordringen des US-Monopolkapitals der Druck, zu einer Einigung mit der Türkei zu gelangen.

So konnte sich die Türkei nach mehrmonatigem Stopp der Verhandlungen in der für sie zentralen Frage der Aufhebung der Kapitulationen durchsetzen, musste aber Zugeständnisse mit der Übernahme von zwei Drittel der osmanischen Staatsschulden machen. Zudem durfte Ankara die bestehenden Zolltarife bis 1929 nicht ändern und erhielt die von der internationalen Schuldenverwaltung gehaltenen Monopole auf Alkohol, Tabak und Salz erst 1927 zurück. Auch die volle staatliche und militärische Souveränität der Türkei über die laut Vertrag entmilitarisierten und einer Internationalen Kommission – unter Ausschluss der Sowjetunion – unterstellten Meerengen wurde erst 1936 erlangt. Schließlich umfasste das anerkannte türkische Territorium nicht alle mit dem Nationalpakt von 1920 beanspruchten Gebiete. So wurde die Lösung der Mossul-Frage dem Völkerbund übertragen, der 1925 die Region gemäß Londoner Wunsch dem Irak zuschlug.

Durch eine Konvention über einen »Bevölkerungsaustausch« wurde die bereits weitgehend vollzogene Vertreibung – vielfach auch Ermordung – von 1,25 Millionen griechisch-orthodoxen Christen aus Kleinasien sowie die erzwungene Umsiedelung von einer halben Million Muslime aus Griechenland vom Völkerbund abgesegnet. »Eine durch und durch schlechte und bösartige Lösung, für die die Welt noch 100 Jahre lang büßen wird«, kommentierte der selbst an ihrer Ausarbeitung beteiligte britische Außenminister George Curzon dieses vom Völkerbund abgesegnete »Ethnic engineering«.

Durchsetzen konnte sich die türkische Führung mit ihrer nur am Kriterium Religion orientierten Definition von Minderheiten. So sicherten die Vertragsbestimmungen lediglich »Nichtmuslimen« einen Schutzstatus bezüglich Sprache, Religion und Kultur zu. In der Praxis betraf dies nur die wenigen nach Völkermord und Vertreibung noch in der Türkei lebenden christlichen Armenier und Griechen sowie die Juden, nicht aber die fortan unter Muslime subsumierten Aleviten.

Großer Verlierer waren die in Lausanne nicht repräsentierten Kurden, deren Heimat nun auf die vier Nationalstaaten Türkei, Syrien, Irak und Iran aufgeteilt wurde, in denen sie sich fortan in unterschiedlichem Maße Zwangsassimilation, Massakern und Vertreibung bis hin zum Genozid ausgesetzt sahen. Trotz des ihnen im Vertrag von Sèvre in Aussicht gestellten unabhängigen Kurdistan hatten sich viele kurdische Stämme an die Seite der türkischen Nationalbewegung gestellt, um zu verhindern, dass Teile ihrer Siedlungsgebiete an Armenien fielen. Mustafa Kemal bezeichnete die Kurden noch im Januar 1923 während einer Pressekonferenz in Izmit als Brudervolk im neuen türkischen Nationalstaat und sicherte ihnen Autonomierechte zu. Dies war in der im Oktober 1923 ausgerufenen Türkischen Republik vergessen, in der Kurdistan zur inneren Kolonie der kemalistischen Bourgeoisie wurde.

Forderung nach Revision

Nicht nur von der nach Selbstbestimmung strebenden kurdischen Seite wird heute eine Revision der Lausanner Ordnung eingefordert. Es sei versucht worden, das Lausanner Abkommen als Sieg zu verkaufen, nahm auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im September 2016 eine Umdeutung der bisherigen kemalistischen Lesart vor. Doch seien dadurch Inseln »mit unseren Moscheen« an Griechenland abgetreten worden. Die Türkei sei größer als die heutige Türkei, tönte Erdogan kurz darauf zum 78. Todestag Atatürks, das türkische Volk passe »nicht in 780.000 Quadratkilometer«. 2017 forderte er während eines Besuches in Athen offen eine Überarbeitung des Lausanner Vertrages. Im Kern speisen sich solche neoosmanischen Revanchegelüste aus materiellen Interessen der herrschenden Klasse der Türkei, der es um den Zugriff auf Gasfelder im östlichen Mittelmeer und Ölquellen im Nordirak sowie Energietransportkorridore geht. Entsprechend häufen sich Provokationen türkischer Kriegs- und Gasbohrschiffe in griechischen und zyprischen Hoheitsgewässern während die türkische Armee unter dem Vorwand der Bekämpfung der kurdischen Guerilla Stützpunkte im Nordirak errichtet hat und besetzte Territorien in Nordsyrien türkischen Gouverneuren unterstellt wurden.

Seit Jahrzehnten hält sich in der Türkei hartnäckig das Gerücht, der Vertrag von Lausanne verliere nach 100 Jahren seine Gültigkeit. Dann würden angebliche geheime Zusatzprotokolle verfallen, mit denen die Alliierten es der Türkei verboten hätten, ihre Bodenschätze nach Belieben zu fördern. Diese These von der zwar heldenhaft erkämpften, aber durch geheime Konzessionen an den Westen teuer bezahlten ­Republikgründung geht unter anderem auf das 1964 erschienen Buch »Lausanne, Sieg oder Niederlage?« des islamistischen Autors Kadir Misiroglu zurück. Dass solche Verschwörungserzählungen auch heute auf fruchtbaren Boden fallen, dürfte der sichtbaren Diskrepanz zwischen neoosmanischen Ansprüchen und wirtschaftlicher Misere des Landes geschuldet sein.

Anstatt den Frieden zu sichern, erwies sich das Lausanner Abkommen, das dem Bevölkerungsmosaik des früheren Osmanischen Reiches das monistische Nationalstaatsmodell wie ein Korsett übergezwungen hat, als eine Quelle fortwährender Spannungen und anhaltenden Leides. Doch ein Verfallsdatum enthält der Vertrag nicht.