»7. Jahrestag des Anschlags am Münchener Olympia-Einkaufszen­trum«. Demonstration. Am 22.7.2016 wurden neun Menschen von einem rechtsgerichteten Täter erschossen. Viele betroffene Familien aus München werden mit Beiträgen präsent sein. Neben Angehörigen und Überlebenden des Oktoberfest-Attentats stellen sich Betroffene aus Halle, Hanau, Kassel, Dortmund, Nürnberg, Duisburg und Köln an die Seite der Münchner Familien. Der rechtsterroristische Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum war kein Einzelfall. Sonnabend, 22.7., 17 Uhr. Ort: Olympia-Einkaufszentrum, Hanauer Str. 68, München. Veranstalter: München erinnern

»Fiesta Moncada«. Fest der Solidarität für Kuba. Livemusik, Kulinarisches vom Grill, Mojitos, Verlosung. Am 26.7.1953 begann die Kubanische Revolution mit dem Sturm auf die Moncada-Kaserne. Seither ist der 26. Juli in Kuba ein Nationalfeiertag. Sonnabend, 29.7., 18 Uhr. Ort: Villa Leon, Philipp-Koer­ber-Weg 1, Nürnberg. Veranstalter: FG BRD-Kuba Nürnberg

»Mauthausen-Kantate von Mikis Theodorakis«. Abschlusskonzert zur Ausstellung »Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern«. Die Mauthausen-Kantate ist ein Zyklus von vier Liedern des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis, aufbauend auf Texten des griechischen Dichters Iakovos Kambanellis, der das Konzentrationslager Mauthausen durchlitten und überlebt hat. Sonntag, 30.7., 17 Uhr. Ort: St.-Marien-Kirche, Kyritz. Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Kyritz und Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg