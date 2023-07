Nachschlag: Hongkong noir

Screenshot des Trailers auf https://youtu.be/jmrJSJ9jyVI

Hongkong, Anfang des Jahrtausends. Polizisten fahren in einem käfigartigen Mannschaftswagen zur Beerdigung eines Kollegen und reißen zynische Witze über ihn. Ihr Chef, Sergeant Mike Ho, weist sie streng zurecht und mahnt Korpsgeist an. Zur gleichen Zeit ist der von Gangstern gefürchtete Sergeant Lo Sa undercover in den dunklen Straßen der Stadt unterwegs. Als er auf Müll ausrutscht, schlägt ihn eine Gang brutal zusammen und entwendet ihm seine Waffe. Die muss er bis 4 Uhr morgens wiederhaben – und dabei wird ihm Mike Ho mit seiner Einheit helfen. Sie, die »Guten«, sind aber auch nicht so richtig gut. Und eine Pistolenattrappe kann man zuletzt auch noch auf den Gegner schmeißen … Der ganze Film ist eine unglaublich gelungene Kombination von höchst komischen und sehr brutalen Szenen, sein Humor ist sozusagen nicht zimperlich. Wer von Hollywood schon lange die Nase voll hat, der kann sich vom asiatischen – in diesem Fall dem chinesischen – Kino immer wieder freudig überraschen lassen. (iho)