Wie die Puppe in die Welt kam

Warner Bros./Picturelux/imago Plötzlich Plattfüße: Etwas stimmt nicht mit »stereotypical Barbie« (Margot Robbie, M.)

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei ihr, und sie war das Wort. Einen verführerischen Klang hat das Wort: »Mattel«. Es erscheint im Licht der Erwartung so ziemlich als erstes Wort im Vorspann der Produzentencredits für Greta Gerwigs Film »Barbie«. Barbie, die Puppe, das eingetragene Markenzeichen und eben auch »Barbie«, der Film. All das anerkannterweise Produkte der Firma Mattel. Das ist so sonnenklar wie das Licht, das alles erleuchtet, was in die Welt kommt. Selbst das Logo der Produktionsfirma Warner Bros. hat sich dem unterzuordnen und leuchtet in der liturgischen Farbe Pink (so etwa im Sinn der Farbe Blau als Farbe Mariens).

Mattel hat zwingend Spielzeug zu verkaufen und produziert unter anderem zu diesem Zweck jetzt Filme. Dass die Filme dazu da sind, Werbung für Spielzeug zu machen und nicht wie früher einmal umgekehrt, gilt als eine der Definitionen des sogenannten Postcinemas. Eine andere wäre, dass die Filme inzwischen vornehmlich von anderen Filmen handeln, und auch das ist in »Barbie« von Beginn an ganz selbstverständlich der Fall.

Und doch war es einmal im Jahre 1956, dass auf Bildungsurlaub in einem fernen Land, genannt Europa, in der Stadt Luzern die Erfinderin der Barbie und Gründerfigur der Firma ­Mattel, Ruth Handler, zusammen mit ihrer Tochter Barbara und ihrem Sohn Ken, in ein Spielzeuggeschäft ging und dort eine Plastikpuppe erstand. Die hörte auf den Namen Lilli und stammte aus der Provinz West Germany, wo sie designt wurde, um für die Publikation Bild zu werben. Wie Handlers Biograph Robin Gerber schreibt: »Bild-Lilli war in Europa zunächst kein Kinderspielzeug. Sie begann ihr Leben als Sexspielzeug. Sie erschien ursprünglich in einem Comicstrip, der in einem schäbigen Schmuddel­blatt erschien, das Bild-Zeitung hieß. Lilli stellte freizügig gekleidet reichen Männern mit aufreizenden Posen nach und gab Sprechblasen mit schlüpfrigen Sprüchen von sich« (»Barbie and Ruth – The Story of the World’s Most Famous Doll and the Woman Who Created Her«, 2009).

Barbie ist also zweifelhafter Herkunft. Ruth Handler hatte die erlösende Idee, aus diesem Geschenk für Junggesellenwohnungen der 50er Jahre ein richtiges Mannequin zu machen: eine Puppe, die vornehmlich angezogen wird. Der Rest ist mal wieder Geschichte …

Wie die Barbie in die Welt kam, ist eine Frage, die auch Gerwigs Film umtreiben muss. Barbie erscheint als Zitat aus Stanley Kubricks »2001. Odyssee im Weltraum«, gleichsam als riesiges Analogon des Schwarzen Monolithen, dem Boten des entscheidenden Paradigmenwechsels. Die Mädchen zerschlagen die alten Kinderpuppen, die dazu da waren, die Mutterrolle einzuüben und spielen fortan mit Barbie, wie es sein mag, eine erwachsene Frau zu sein, die ihre Kleidung wählt wie ihren Beruf (und vice versa). Das war Ruth Handlers Philosophie: Barbie repräsentiert die Tatsache, dass Frauen die Wahl haben. Im Anfang war das Wort »choice«. Aber was für Wahlmöglichkeiten sind das, unter wessen Bedingungen? Und ist Barbie überhaupt ein Modell für »eine richtige Frau«? Ein Geschlecht hat sie nicht. Sie kann dafür aber auf Zehenspitzen daherschweben, als wären ihre Füße für hochhackige Schuhe gemacht. Die Erwartungen ihres Kleidungsstils bestimmen ihr Sein. Ideelle Erwartungen, die ein paar Jahrzehnte lang von u. a. feministischer Kulturkritik bereits als sexistische gebrandmarkt wurden.

Das umreißt ungefähr auch das Dilemma, in dem sich Greta Gerwig und ihr partner in crime Noah Baumbach befunden haben mögen: Für den Hersteller des Produkts einen Werbefilm herzustellen, der diese Kritik nicht nur enthält, sondern es mit der Kritik weiter aufnimmt. Erwartungen erfüllen, um sie zu unterlaufen. Allerdings ist es das gängige Schicksal der Erwartungen, nicht erfüllt werden zu können. Eine Einladung zu scheitern.

Der Kritiker der Zeitschrift Vanity Fair brachte es auf den Punkt: Gerwig hatte keine andere Wahl, als »weirdes Zeug abzuliefern« – »to go weird«. Und weird ist der Barbie-Film dann auch geworden. So seltsam, dass er Erwartungen – sei es die an einen Werbefilm, sei es die feministischer Kritik daran – vielleicht enttäuschen könnte.

Von einer kohärenten Handlung beispielsweise kann kaum die Rede sein. Es gibt diese pinkfarbene Grundanmutung, diverse, sich widersprechende Zitat­settings und immerhin eine allgemeingültige Prämisse: Wie das gesprochene Wort kann Barbie im Grunde alles bedeuten, was eine jeweilige Benutzerin mit ihr macht, anstellt, anzieht und antut. Darüber hinaus hat es in Mattels Produktgeschichte selbst schon diverse Serien und Prototypen gegeben. Es gibt demnach viele Barbies. Darunter auch gescheiterte, kaputte, depressive. Die Hauptfigur, der Anfang und das Ende, ist freilich »stereotypical Barbie« (Margot Robbie), Neben ihr eine Präsidentinnen-Barbie, Doctor-Barbie, eine weirde Barbie (Kate McKinnon), sogar eine Proust-Barbie (Lucy Boynton) erscheint. Das ist naheliegenderweise eine, die sich erinnert. In der Logik der Filmhandlung aber ist es eher eine Albertine-Barbie, eine, die in permanenter Bewegung ist. Fahrrad, Auto, Flugzeug – »Albertine is a person in motion« (Anne Carson, »The Albertine Workout«). Zum Gerwig-Baumbach-Humor gehören solche Sachen. Dass unvermittelt von alten Punkbands wie Wire oder The Fall die Rede ist, dass plötzlich Ausschnitte aus der BBC-Adaption von »Stolz und Vorurteil« von 1995 auf der Leinwand erscheinen. All das gehört zu Barbies weirdem Bildungsprogramm. Mit genannten Fahrzeugen wird auch der Transit von der imaginären Landschaft des Barbielandes in die nicht weniger imaginäre Landschaft einer »real world« vollzogen. Denn irgendwie muss stereotypical Barbie dorthin, u. a. ins Hauptquartier von Mattel (33 Continental Blvd El Segundo, CA 90245). Warum? Die Welt hat gleichsam einen Riss bekommen. Der Transfer zwischen »real world« und Barbieland hat Folgen für beide. Barbie erfährt plötzlich Körperlichkeit und Zeitlichkeit. Sie hat Plattfüße und Cellulite, die unsichtbare Zeichen-Milch im Tetrapack ist über Nacht abgelaufen usw.

Fatalerweise hat sich mit Barbie auch ihr Anhängsel Ken (Ryan Gosling) mit in die »real world« geschmuggelt und lernt dort kennen, was das ist, das Patriarchat. Es erscheint ihm attraktiv genug, dass er es via Verfassungsänderung auch in Barbieland einführen möchte.

Das Bild dieses Patriarchats ist allerdings ebenfalls denkbar »weird«. Eine Jungesellenbude mit Bier, zwanghaften Auslegungen der »Godfather«-Trilogie und Tischfußball. Eine Barbie ist ein Symptom des Ken. Soviel darf man lernen. Sie sucht/ist die Wahrheit und er bleibt nicht mehr als ein schräger Vogel, der sich an ihrer Wahrheit zu orientieren hat.

Irgendwo auf einer vergessenen Etage des Mattel-Hauptquartiers spukt wiederum das Gespenst der Wahrheit. Es ist Ruth Handler (Rhea Perlman), das Orakel, das in der Wohnküche wartet wie schon das Orakel in »The Matrix Revolutions«. Sie frönt weiterhin ihrem Schöpfungsmythos der freien Wahl in der »real world«, wohl nicht unweit von jenem Gerichtsaal, in dem ihr reales Vorbild am 11. September 1978 wegen Steuerhinterziehung und betrügerischer Finanzmachenschaften strafrechtlich verurteilt worden war.