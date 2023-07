Die Zukunft kann kommen

BuschFunk Die schönste Brille der DDR: Gerhard Gundermann

Vor kurzem kündigte die FAZ (10.7.2023) die soundsovielte Ausstrahlung des Spielfilms »Gundermann« im Fernsehen – diesmal auf Arte – mit den Worten an: »In den 1970er Jahren bewarb sich der DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann bei der lokalen SED-Leitung um Aufnahme in die Partei. Bereits 1978 aber wollte die Führung den unbequemen Künstler loswerden.« Eine Künstlerbiographie wird griffig und in prägnanter Kürze holzschnittartig eingepasst in das vom Westen gemalte Bild von der DDR. Ist das alles, was bleibt?

»Wie soll ich leben in der dünnen Luft / Die ihr verbraucht für euer Marktgeschrei / Ihr hört ja nicht, wenn einer Hilfe ruft / Hier unten hört man meilenweit.« So beschreibt Gundermann den Stand der Dinge im letzten Song seines letzten Studioalbums von 1997 »Engel über dem Revier« aus der Sicht als »Fliegender Fisch«. Und »hier unten« könnte durchaus als Metapher für das untergegangene Land – »Es ist auch dein Land / Und es ist auch mein Land« (frei nach »Badlands« von Bruce Springsteen) – gelesen werden: Der Gedanke vom verlorenen Land ist so alt wie das Ende der DDR. »Hier bin ich geboren / Wo die Kühe mager sind wie das Glück« – das Zitat stammt von »Frühstück für immer« (1995).

Beide Scheiben, »Engel« wie »Frühstück«, bisher – der Digitalisierung der Welt geschuldet – nur als CD erhältlich, sind jetzt bei Buschfunk anlässlich von Gundermanns 25. Todestag am 21. Juni 1998 auch auf Vinyl als Doppelalbum erschienen, wenn auch nur in limitierter Auflage von 1.500 Stück. Eine Nachpressung wird es nach Verlagsauskunft nicht geben. Damit liegen alle im Studio entstandenen Werke des Künstlers in jenem Material vor, das von einer stabilen und sogar wachsenden Anhängerschaft als Stoff der Träume von einer besseren, entschleunigten Zeit des Analogen angesehen wird – oder doch zumindest als Transportmittel für einen besseren Sound. Mit fünf Vinylproduktionen aus zehn Jahren ist die Gundermann-Sammlung nunmehr komplett.

Sie beginnt in den 1980ern, in denen der Künstler, gemeinsam mit der Brigade Feuerstein aus Hoyerswerda, »Männer, Frauen und Maschinen« schuf, aufführte und preisgekrönt wurde. Ein seinerzeit erregendes, weil im Wortsinn aufregendes Programm. Es sorgte 1988 als LP bei Amiga für Furore und elektrisierte wegen seiner Musikalität wie wegen seiner Problemdichte: Die angesprochenen Themen trieben viele Sozialisten in der grau gewordenen DDR um, »… und die rote Nelke trag ich immer noch am Helm / Obwohl sie mir längst verdorrte«.

Als die Nelke entsorgt ist, macht sich Gundermann, der Musiker, Poet und Baggerfahrer im Lausitzer Braunkohletagebau, einen Namen, weil er bleibt, was er war, und gibt völlig gegen den Trend den Idealen seiner Jugend, seiner Herkunft, der Ecke, aus der er stammte, »wie ins Wasser fiel der Stein«, und in der er arbeitete, eine Perspektive. »Hier drehe ich meine Kreise / wie ein fest verankertes Schiff / hier führt mich meine Reise / nicht weit, aber tief.«

In Gundermanns Erfahrungen erkennt sich manche und mancher in der DDR Sozialisierte, und auch außerhalb der Grenzen Geborene erhalten, wenn sie denn wollen, einen Einblick jenseits westlicher Scheuklappen. Biographien bestätigen sich gegenseitig. Es ist einfacher, gemeinsam gegen den Strom zu schwimmen, der das, was gestern noch wichtig war, wegzuschwemmen droht wie Treibholz der Geschichte. Gundermann versinnbildlicht das Positive des oft missbrauchten Begriffs »Heimat«, der gerade im Umgang mit dem gescheiterten Projekt Sozialismus im neuen System geächtet ist, und der Spiegel lästert 1996 frei nach Goethe: »Hier sind sie Ostler, hier dürfen sie’s sein.«

Tatsächlich besuchen seit etwa Mitte der 90er Jahre immer mehr dieser Heimatlosen im Osten, der nun unter »ehemaliger Osten« firmiert, Gundermanns Auftritte mit seiner exzellenten Band Die Seilschaft (Michael Nass, Tasten­instrumente; Andy Wieczorek, Blas­instrumente; Mario Ferraro, Gitarren; Tommy Hergert, Bass, und Schlagzeugerin Tina Powileit). Indem Volkssänger Gundi vernünftig mit der Vergangenheit umgeht, wird er zum Helfer bei der Bewältigung einer desillusionierenden Gegenwart.

Die Grube »Brigitta« ist längst pleite, die letzte Schicht schon verkauft, sein Bagger stirbt in der Heide – wie so viele ist Gundermann des Arbeitsplatzes verlustig gegangen, der Traum vom »Frühstück für immer« (Deutscher Schallplattenpreis 1995), des Wunsches, dass die Zeiger der Uhr niemals das Ende der Frühstückspause erreichen mögen, sind Wirklichkeit geworden. Die Träumer stehen nun in den langen Warteschlangen, »wo man sich verkaufen kann«, und sträuben sich dagegen, »den Ämtern ihre Treue hinzutragen«. Nein, wir haben »keine Zeit mehr, im Spalier herumzustehn«.

Beide Alben enthalten zu Klassikern der deutschsprachigen Rockmusik gewordene Stücke, man könnte auch sagen, klänge es nicht so verstaubt: zu Evergreens des neuen Arbeiterliedes. »Und musst Du weinen«, »Brunhilde«, »Hier bin ich geboren«, »Frühstück« und das »Engel«-Epos sowieso … »Seht, wie die Engel sich am sauberen Himmel drängeln über dem Revier / Sie müssen fort inne andere Welt, / Einen andern Ort, so wie viele hier / So wie wir.«

Exemplarisch beschäftigen sich alle Songs mit einer historischen Zäsur, und die Frage, was Gundermann wohl zu dem gesagt hätte, was uns seitdem begleitet und was es aus uns gemacht hat, wurde oft gestellt in der Zeit nach seinem völlig überraschenden Tod. Gerhard Gundermann, geboren 1955, erlitt einen Gehirnschlag und starb 43jährig am 21. Juni 1998, Sommeranfang, ausgerechnet Sommeranfang. Er hasste diesen Tag seit eh und je, jene jährliche Wende hin zum Sterben der Natur.

Drei Songs schafften es wegen »der Begrenzungen einer LP-Produktion« (Buschfunk) nicht aufs Vinyl: »Streunende Hunde«, »Das wars dann wohl« und »Sonntag in Schwarze Pumpe« – und wenn schon ausgewählt werden muss, lässt sich das mit Sicherheit gut begründen. Die Produktion ist gelungen, bestechend besonders die Qualität der von den Silly-Leuten Ritchie Barton und Uwe Hassbecker verantworteten »Engel über dem Revier«.

Wer wissen möchte, wie das Leben außerhalb der »poppig bunte(n) Wundertüten« aussieht, die die Musikindustrie heutzutage auf den Tonträgern einer verarmten Popkultur verdealt, sollte es riskieren, die Nadel des Plattenabspielgeräts auf Rille eins der Scheiben setzen und zuhören. Es folgt ein Erlebnis, das aus der Vergangenheit direkt in die Zukunft führt – und da liegen die Rillen zwei bis vier noch vor einem. Sie erzählen von der anhaltenden Bedeutung Gundermanns und also der Haltbarkeit der Ideen.