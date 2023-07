Schöning/imago Das Heizkraftwerk West des Betreibers Mainova in Frankfurt am Main (22.5.2022)

Mit einer Raddemo am Sonnabend fordert das Bündnis gegen das neue Gas-Kraftwerk in Frankfurt am Main, dass die zu 75 Prozent städtische Mainova AG bezahlbare klimaneutrale Energie liefern soll, statt teure fossile aus Kohle, Gas und Wasserstoff. Was plant der Energieversorger derzeit?

Die Mainova AG in Frankfurt am Main sorgt derzeit mit dem Heizkraftwerk West mit Steinkohle für Wärme in der Innenstadt. Das will der Energieversorger nun 2026 abschalten und durch ein neues Gaskraftwerk ersetzen. Nach dieser angeblichen Übergangslösung möchte er ab 2040 zu 100 Prozent Wasserstoff verbrennen. Obendrein plant die Mainova zusammen mit den Hanauer Stadtwerken auf grünes Gas zu setzen, freilich abhängig von der künftigen Verfügbarkeit.

Was ist dagegen einzuwenden?

Bisher ist Wasserstoff gar nicht erhältlich, und er wird teuer sein. Die Mainova AG hat bereits mit Siemens Energy einen Vertrag zum Kauf von zwei Gasturbinen für das Heizkraftwerk abgeschlossen: Diese seien »Wasserstoff-ready«. Tatsächlich existieren bislang keine Lieferketten. In der Bundesrepublik gibt es keine Kapazitäten, ihn zu produzieren. Der Plan der Bundesregierung ist, ihn aus anderen Ländern zu importieren, etwa aus Namibia, dem Senegal, Kolumbien oder Kanada. Claudia Kemfert von der Stiftung Energie und Klimaschutz bezeichnet Wasserstoff als den »Champagner der Energieträger«. Er werde in der Stahl- und Chemieindustrie oder der Luftfahrt und Schiffahrt als Kraftstoff zum Einsatz kommen. Für die Grundwärmeversorgung sei er ineffizient. Vermutlich beabsichtigt die Mainova also nur Greenwashing. Man versucht so nur, die vorhandene Gasinfrastruktur so lange wie möglich laufen zu lassen und die neugebauten Gaskraftwerke am Netz zu halten.

Wer steht dafür in der Verantwortung?

Für die Frankfurter Stadtregierung, ein Viererbündnis aus Grünen, SPD, FDP und Volt, ist der Kohleausstieg damit erledigt. Man will einen Schlussstrich unter die Debatte ziehen. Dabei sind die hohen Energiekosten für viele Frankfurterinnen und Frankfurter schon jetzt ein Problem. Wer den Strom nicht bezahlen kann, dem wird er abgeklemmt. Wir möchten, dass die Mainova nicht mehr auf fossiles Gas und künftig auf teuren Wasserstoff setzt, sondern auf erneuerbare Energien wie Wind und Sonne. Der Mainova-Chef Constantin Alsheimer aber hat mehrfach angedeutet, dass er die Beteiligung von privaten Investoren begrüßen würde. Eine geplante Kapitalerhöhung würde den Renditedruck sogar noch weiter steigern und die Preisspirale nach oben treiben.

Hiesige Initiativen fordern schon länger gemeinsam mit Aktivistinnen aus den kolumbianischen Kohleförderregionen Entschädigungen für das jahrelange Verbrennen von Kohle durch Mainova. Was hat es damit auf sich?

Weil die Mainova in der Vergangenheit viel Kohle aus Kolumbien verbrannt hat, litt die Bevölkerung dort unter der Naturzerstörung. Menschen werden vertrieben oder bedroht. Wegen der vergifteten Böden wird Landwirtschaft in einigen Gemeinden unmöglich. Seit langem gibt es dort Paramilitarisierung, Menschenrechte werden missachtet. In Gebieten, wo Steinkohleminen geschlossen wurden, sollte es Übergangsregelungen geben. Tatsächlich aber ziehen die Unternehmen einfach ab und lassen die Menschen auf vergifteten Böden und ohne Arbeit sitzen. Eine der Folgen ist häusliche Gewalt. Aktivistinnen aus der Region Cesar fordern mit uns gemeinsam Entschädigung für die sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kosten. Die Mainova soll sich an den Kosten für ein Frauenhaus dort beteiligen.

Wie reagiert die Frankfurter Stadtregierung auf Ihre Proteste?

Obwohl die Grünen dort stärkste Fraktion sind, will man das Thema unter den Tisch kehren. Auch die Mainova handelt wie die Mafia, als hätte sie ein Schweigegelübde abgeschlossen. Wie viele andere Stadtwerke ist sie im Lobbyverband organisiert, zusammen mit Gasförderern wie der Wintershall Dea AG. Wir fordern, dass sie austritt. Darüber soll nicht öffentlich diskutiert werden. Das versuchen wir zu durchbrechen.