Rechnung ohne Markt

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Zukunftsfähig? In Zwickau sollen neben E-Modellen von VW auch Pkw der Konzerntochter Audi gefertigt werden

Es galt lange als Binsenweisheit unter Ökonomen: Eine leistungsfähige Volkswirtschaft braucht konkurrenzfähige Energiepreise. Sonst haut das Kapital ab. Das wissen auch Spitzenmanager wie Oliver Blume. Sein Unternehmen suche nach Standorten mit Industriepreisen »unter sieben Cent pro Kilowattstunde inklusive aller Nebenkosten«, zitierte die Stuttgarter Zeitung am Donnerstag den Vorstandschef des VW-Konzerns. Davon sei Deutschland derzeit weit entfernt.

Der Topmanager verwies damit auf die Realität, was in der BRD immer öfter als sehr mutig gilt. Dabei ist es so simpel. Wer als Politiker von Transformation der Wirtschaft spricht, muss die Marktgesetze (Zwang zu Profitabilität, Konkurrenzkampf etc.) kennen. Oder den Kapitalismus abschaffen. Ersteres zählt nicht zu den Stärken des aktuellen Spitzenpersonals. Das Zweite ist, wie die Geschichte zeigt, eher schwierig. Und selbstverständlich nicht gewollt.

Blume hat seinen Vorgängern eines voraus: Er verbirgt die Interessen der VW- und Porsche-Großaktionäre nicht mehr – wie in den zurückliegenden Jahren der Merkel-Ära – hinter lahmen öffentlichen Bekenntnissen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie leisen Appellen an die verantwortlichen Politiker.

Die hohen Energiepreise in Deutschland erschwerten die Entscheidung für den Bau einer großen neuen Batteriefabrik in Deutschland, so der Konzernchef. Die Produktion dieser Speicher sei energieintensiv, Preisgarantien und die Höhe der Strompreise seien deshalb sehr bedeutsam. Für die Standortwahl spielten außerdem behördliche Abwicklung und Förderung eine Rolle. »Diese Aspekte habe ich in Nordamerika sehr positiv erlebt«, so Blume. Das sollte man in Berlin durchaus als Warnung verstehen.

Dies bezieht sich zwar vordergründig auf geplante Investitionen in die Elektromobilität, kann aber auch als Zweifel über die Zukunft der gesamten Branche in der BRD interpretiert werden. Derzeit baut die VW-Tochter Porsche eine erste Fabrik bei Tübingen, hat aber offiziell noch keine Entscheidung über den Standort einer künftigen großen Fertigungsanlage für Batteriezellen getroffen.

Vielleicht hat eine der industriepolitischen Volten von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) den VW-Chefs Mut gemacht, Subventionen zu fordern. Habeck hatte im Mai ein Papier vorgelegt, wonach der Strompreis für energieintensive Industriezweige übergangsweise mit staatlichen Mitteln bei sechs Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden soll. Die ebenfalls von der doppelt willkürlichen Strompreisverteuerung (»Energiewende« und Sanktionen gegen den preisgünstigen Erdgaslieferanten Russland) betroffene chemische Industrie hatte schon seit dem Frühjahr 2022 signalisiert, dass sie unter den aktuellen Bedingungen in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig produzieren könne. Diese Argumentation fand auch den Beifall der jeweiligen Gewerkschaften.

Allerdings gibt es aus Politik und Wirtschaftslobby Bedenken gegen eine solche Subventionierung. »In Zeiten knapper Finanzen und angesichts des notwendigen Kraftakts bei der Ausweitung der erneuerbaren Energien raten wir von der Einführung eines Industriestromtarifs ab«, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, aus dem das Handelsblatt am Donnerstag zitierte. Die Ökonomen sehen demnach die Gefahr, »dass notwendige strukturelle Anpassungsprozesse unterbleiben«. Und vor allem haben sie keine Idee, wie das finanziert werden kann.

Besagte Anpassungsprozesse sind ein vages Szenario. Ihre Drehbuchschreiber und Regisseure stützen sich auf diverse Annahmen. Von den wichtigsten ist dabei nicht klar, ob sie der wirtschaftlichen Realität des globalen Verwertungs- und Konkurrenzprozesses standhalten können. So ist keineswegs ausgemacht, dass beispielsweise Hochleistungsstahl mittels »grünem Wasserstoff« in der EU hergestellt werden kann und auch Abnehmer findet. Dazu bedarf es – neben zahlreichen infrastrukturellen, technologischen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen – womöglich einer weiteren Abschottung des EU-Marktes vor konventionell hergestellten Stahlerzeugnissen. Wird der Konkurrenzkampf solcherart reguliert, dürfte einer immensen Verteuerung kaum noch etwas im Wege stehen. Aber trotz aller Bedenken subventioniert der Bund nun zum Beispiel die Umstellung auf »grünen Stahl« bei Thyssen-Krupp in Duisburg mit bis zu zwei Milliarden Euro – »wichtige politische EU-Initiativen« wie der »Green Deal« würden »Wettbewerbsverzerrungen durch die staatlichen Gelder« rechtfertigen, begründete die EU-Kommission am Donnerstag ihre Genehmigung der Milliardensubventionen.

Fraglich bleibt auch, wie die Erzeuger des favorisierten grünen Stroms aus unerschöpflichen Quellen wie Windkraft und Sonne künftig agieren. Werden sie auf ihre derzeitigen, staatlich gesicherten Monopolrenditen verzichten und die »Erneuerbaren« tatsächlich zu erschwinglichen Preisen anbieten können? Das unterstellen zwar die Experten des Wirtschaftsministeriums mit dem Hinweis auf einen »notwendigen strukturellen Anpassungsprozess«. Oliver Blume – aber auch die Chefs von BASF, Thyssen-Krupp und anderen Industriekonzernen – sind vermutlich eher versucht, weiter mit »Nordamerika« zu planen.