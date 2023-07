Wieder Rufe nach Zwangsdienst

allOver/MEV/imago Auf der Suche nach billigem Personal: Krankenpfleger schiebt eine Patientin

Im Bundestag ist Sommerpause, da lassen sich gut alte Debatten aufwärmen. Das dachte sich offenbar der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese und holte im Gespräch mit der Rheinischen Post vom Freitag den Vorschlag einer sozialen Pflichtzeit – etwa in sozialen Einrichtungen, Naturschutzverbänden oder auch der Bundeswehr – aus der Mottenkiste. Er wurde allerdings umgehend von der Parlamentsgeschäftsführerin seiner Partei, Katja Mast, zurückgepfiffen. Sie dementierte, dass es konkrete Pläne für einen solchen Zwangsdienst gebe.

Wiese hatte gegenüber dem Blatt dafür plädiert, nach Ende der Sommerpause weiter über die mögliche Einführung eines sozialen Pflichtdienstes zu diskutieren. Die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier »richtigerweise angestoßene Debatte« müsse weitergeführt werden, betonte der SPD-Politiker. Solch ein Pflichtdienst solle mindestens drei Monate dauern. Zur Begründung griff Wiese auf den Begriff »Respekt« zurück, der momentan offenbar für alles und jedes herhalten muss. Bundeskanzler Olaf Scholz verwendet ihn ebenso wie zuletzt die CSU, die gar eine »Respektsagenda« verkündete.

Wörtlich erklärte der SPD-Fraktionsvize: »Wir brauchen wieder mehr Respekt im Umgang und ein stärkeres Miteinander im Land.« Beides schwinde »im täglichen Umgang und digital, in Freibädern, beim Nichtbilden von Rettungsgassen, im Alltag oder bei AfD-Trollen im Internet«, führte er weiter aus. Angesichts dieser Problemlage müsse offen über die Vorschläge geredet werden. Der 67jährige Steinmeier hatte im vergangenen Jahr die Debatte über die Einführung einer »Pflichtzeit« neu angestoßen. Nach dessen Vorstellung soll diese zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern und in unterschiedlichen Phasen des Lebens absolviert werden können. Im September 2022 sprach sich die CDU auf einem Parteitag für die Einführung eines verpflichtenden »Gesellschaftsjahrs« aus.

Kaum war Wieses Vorstoß publik geworden, trat Parlamentsgeschäftsführerin Mast bereits auf die Bremse. Sie erklärte laut der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, die SPD-Bundestagsfraktion sei »weiterhin mit den vielen Herausforderungen des guten Miteinanders in der Gesellschaft beschäftigt«. Da gebe es viele Vorschläge, die Wiese lediglich durch einen »persönlichen Debattenbeitrag« ergänzt habe. »Die SPD-Fraktion plant allerdings keinen Pflichtdienst«, betrieb die SPD-Abgeordnete umgehend Schadensbegrenzung.

Ihre Parteikollegin Claudia Moll, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, sprang dagegen Wiese bei. Es sei »richtig und wichtig, eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit anzustoßen«. Die Idee sei »aktueller und relevanter denn je«, floskelte Moll am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Auch die Pandemiejahre hätten gezeigt, »wie groß der gesellschaftliche Zusammenhalt und wie hoch die Bereitschaft junger Menschen ist, Verantwortung zu übernehmen«. Viele wollten sich angeblich engagieren und könnten so »wertvolle Einblicke« in soziale Bereiche erhalten.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband sprach sich klar gegen einen Pflichtdienst nach dem Schulabschluss aus. Es sei grundsätzlich wünschenswert, allen jungen Menschen früh auch Erfahrungen im Sozialen zukommen zu lassen, hieß es dazu in einer Mitteilung vom Freitag. Es sei aber zielführender, »diese Erfahrungen über die schulischen Curricula und Praktika zu lösen« als über einen Pflichtdienst. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbands, bezeichnete es als »völlig unverhältnismäßig«, für ein dreimonatiges Praktikum, wie von der SPD vorgeschlagen, »kostspielige bürokratische Strukturen und ein neues Kreiswehrersatzamt aufzubauen«.

Hinter dem Vorhaben steckt offensichtlich der Wunsch, die oft beklagten Personallücken in diversen Sektoren möglichst schnell und für die Staatskasse billig zu stopfen. Die Bezeichnung »sozialer Pflichtdienst« ist dabei irreführend, da das Thema auch im Zusammenhang mit Nachwuchssorgen bei der Bundeswehr diskutiert wird. So äußerte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, bereits Sympathien für den Vorschlag. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) erklärte im Februar, dass er gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht zur Stärkung von Katastrophenschutz, Bundeswehr und Rettungsdiensten sehe.