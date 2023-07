Zeichen stehen auf Eskalation

Rodi Said/REUTERS Gut bewacht: US-Truppen und SDK-Miliz auf dem Al-Omar-Ölfeld bei Deir Al-Sor (23.3.2019)

Die US-Regierung will 2.500 zusätzliche Soldaten nach Nordostsyrien und in den Irak entsenden. Das berichtete die türkische Zeitung Yeni Safak am 18. Juli unter Berufung auf eine Ankündigung Washingtons. Bisher waren offiziell 900 US-Soldaten in Syrien stationiert. Durch die Aufstockung des Kontingents soll der mit den USA verbündete multiethnische Kampfverband Syrische Demokratische Kräfte (SDK) gestärkt werden, gegen den die Türkei seit Jahren einen brutalen Krieg führt. In den vergangenen Monaten ist es zudem vermehrt zu Spannungen zwischen SDK-Kämpfern und Soldaten der syrischen Armee gekommen. Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten sind ins Stocken geraten.

Washington verstärkt derzeit außerdem seine völkerrechtswidrigen Militärbasen in Syrien, von denen es mindestens 13 gibt. Über den illegalen Grenzübergang Al-Walid wurden laut Augenzeugenberichten Zement und Logistikmaterial aus der »Autonomen Region Kurdistan« im Nordirak in von den SDK kontrolliertes Gebiet transportiert. Gepanzerte Fahrzeuge, Treibstofftanker und Munition seien ins Gouvernement Hasaka verbracht worden, wo die US-Truppen laut Berichten bewaffnete Gruppen für den Kampf gegen die syrische Regierung ausbilden. Zudem hat Washington moderne Militärausrüstung, darunter weitere »Himars«-Raketensysteme, im Gouvernement Deir Al-Sor stationiert. Im Juni entsandte die US-Regierung eine Flotte von Tarnkappenjägern vom Typ F-22 »Raptor« ins benachbarte Jordanien.

Dabei dürfte es auch um eine mögliche direkte Konfrontation gehen. Immer häufiger kommen russische Kampfflugzeuge im syrischen Luftraum US-amerikanischen »Reaper«-Drohnen gefährlich nahe. Am 16. Juli flog eine russische Su-35 so nah an ein US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug vom Typ MC-12 heran, dass US-Beamte erklärten, das Leben der vier Besatzungsmitglieder sei in Gefahr gewesen. Laut einem publik gewordenen Papier des Pentagon und hohen US-amerikanischen Militärbeamten koordinieren sich russische, syrische und iranische Streitkräfte derzeit mit dem Ziel, die US-amerikanischen Besatzungstruppen aus dem Land zu vertreiben. Militäraktivitäten der russischen Armee, die auf Bitten der syrischen Regierung und damit völkerrechtskonform im Land ist, haben seit März an Häufigkeit zugenommen. Ein hochrangiger US-Beamter erklärte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, man erwäge militärische Operationen, »um der zunehmenden russischen Aggression am Himmel über Syrien zu begegnen«.

Die sich völkerrechtswidrig in Syrien befindenden US-Streitkräfte sind hauptsächlich auf dem großen Al-Tanf-Stützpunkt im Süden sowie im ölreichen Nordosten, der auch als Kornkammer Syriens gilt, stationiert. Ihre offizielle Mission ist es, ein Wiedererstarken des sogenannten Islamischen Staats (IS) zu verhindern. Tatsächlich aber will Washington über das Bündnis mit den SDK und der kurdisch dominierten, von Damaskus nicht anerkannten Autonomieverwaltung Nord- und Ostsyriens (AANES) geopolitischen Einfluss ausüben. Dafür hat die US-Regierung in den vergangenen zwölf Jahren auch Terrormilizen unterstützt und trainiert, was sie nach Überzeugung der syrischen Regierung und Moskaus bis heute tut. Schon 2019, als US-Präsident Donald Trump kurz vor dem angekündigten Rückzug aus Syrien eine Kehrtwende vollzog, bekundete sein Verteidigungsminister Mark Esper zudem offen, es gehe um den »Schutz« syrischer Ölquellen – nicht nur vor dem IS, sondern auch vor der legitimen syrischen Regierung und ihren Verbündeten, insbesondere Russland und Iran. Schon als im Jahr 2018 russische Söldner, prosyrische Kämpfer und Soldaten der syrischen Armee bei den Ölfeldern gegen den IS vorgerückt waren, hatte die US-Armee mit Luft- und Artillerieangriffen mehr als 100 von ihnen getötet. Indem es Damaskus am Zugriff auf die nationalen Ressourcen hindert, will Washington – wie mit den drakonischen Sanktionen – die Regierung unter Präsident Baschar Al-Assad schwächen und einen Wiederaufbau des Landes verhindern.

Mit Moskau hat Damaskus im Jahr 2018 ein Energiekooperationsabkommen unterzeichnet, das Exklusivrechte für den Wiederaufbau des durch die US-geführte »internationale Koalition« stark zerstörten Öl- und Gassektors des Landes beinhaltet. Damaskus fordert ein Ende der Besatzung und die Wahrung syrischer Souveränität und territorialer Integrität. Dem verleihen syrische sowie vom Iran unterstützte Widerstandsgruppen mit Raketenangriffen gegen US-Militärbasen Nachdruck. Diese Attacken haben im zurückliegenden halben Jahr an Intensität zugenommen.