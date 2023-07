Ex-Bild-Chef kann’s nicht lassen

Sina Schuldt/dpa Anstoß für Hetze: Eine Regenbogenflagge öffentlich gehisst, wie hier am Bremer Rathaus (27.8.2022)

Mal wieder ein Skandal um den 2021 wegen seines Umgangs mit Frauen und Vorwürfen des Machtmissbrauchs geschassten Chefredakteur der Bild-Zeitung Julian Reichelt: Berlins Queerbeauftragter Alfonso Pantisano (SPD) hat ihn am Sonntag angezeigt. Dabei geht es um einen Tweet, in dem Reichelt eine vor dem Berliner Polizeipräsidium gehisste Regenbogenflagge als Zeichen einer »totalitären Ideologie« bezeichnet. Pantisano sieht damit den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt und erklärte, auf diese Weise seiner Funktion als »Ansprechperson Queeres Berlin« nachzukommen. Weiter hieß es zur Begründung der Anzeige auf seiner Facebook-Seite: »Wenn wir uns gegen Hass und Gewalt gegen queere Menschen aussprechen, dann ist es unsere Aufgabe, solche Vorfälle zu ahnden.« Das Landeskriminalamt will den Fall prüfen und der Staatsanwaltschaft vorlegen.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Reichelt verfiel prompt in seine Lieblingsrhetorik; inszenierte sich per Video als Opfer politischer Verfolgung, weil er nicht gegen die Regenbogenflagge und damit nicht gegen queere Menschen hetzen darf. »Nichts anderes als ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit« sei es. Sein Lamento in aggressiver Boulevardmanier: »Und nahezu alle Medien und Journalisten im Land halten brav die Fresse.« Seinem Fabulieren vom »Versuch der Zensur« oder »der Einschüchterung von Journalisten« mochte die bürgerliche Presse nicht folgen. Weniger still gerierten sich Reichelts Rechtsaußenclaqueure. Der erst seit dem 11. Juli amtierende Berliner Queerbeauftragte gab an, nach Bekanntgabe seiner Anzeige »Hunderte Hassnachrichten auf verschiedenen Kanälen« erhalten zu haben.

So weit, so übel. Allerdings irrt, wer mutmaßt, Reichelts erklärtes Ziel mit krawalligen Schmutzkampagnen und Propagandavideos gegen geschlechtliche Minderheiten, Migrationspolitik, Klimaschutzaktivismus etc. sei vorrangig, die AfD zu stärken. Keineswegs. Der Agitator will weiter nach rechts verschieben, was er für die »gesellschaftliche Mitte« hält: »Wegen Kritik an der Regenbogenfahne vor Polizeigebäuden zeigt uns die CDU-geführte Berliner Regierung wegen Volksverhetzung an«, zürnt er. Beim früheren Unionsbundestagsabgeordneten Christian Natterer, der einen erneuten Einzug 2021 verfehlte, verfing das. Er reagierte am Dienstag auf Twitter: »Nicht die CDU-Regierung. Der Querbeauftragte (sic!), den man in den Koalitionsverhandlungen schlucken musste. Wird aber juristisch eh nix bei rumkommen, also ganz locker bleiben.«

Reichelt kann vor Gericht durchaus verlieren. Ein von ihm verantworteter Blog darf zum Beispiel die Journalistin, freie jW-Autorin und trans Frau Janka Kluge weder als »biologischen Mann« noch als »Mann« bezeichnen. Dies sei bewusst verunglimpfend und persönlichkeitsrechtsverletzend, wies das Landgericht Frankfurt am Main Reichelts Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung kürzlich ab. Wozu diese geistige Brandstiftung führt, lässt sich derzeit gut erkennen: nahezu wöchentlich Angriffe auf Christopher-Street-Paraden und trans Personen sowie Umfragehochs für die rechte AfD mit 20 Prozent und mehr.

Man könnte Reichelts Hetztiraden bei Youtube als Treppenwitz der Geschichte abtun, würde er nicht in seinem Klassenkampf von oben aus dem Herzen des Kapitalismus agieren. Denn gestützt wird der »Journalist« vom Milliardär Frank Gotthardt, Begründer der Compugroup, wie das Portal T-online Anfang des Jahres recherchiert hatte. Bei dessen Notar gründete Reichelt sein Unternehmen Rome Media, Grundstein seiner Youtube-Offensive. Die von T-online dargestellten engen Verbindungen zum konservativen Klüngel veranlassten das Portal zu der Frage: »Wer macht warum möglich, dass seine Redaktion Videos wie ›Warum die CDU wieder rechts werden muss‹ produziert?« Und gemein ist ihm etwa mit anderen konservativen Granden wie Hans-Georg Maaßen, dass sie mit reaktionärer Schippe austeilen, um bei geringfügigster Kritik ins Opfergewand zu schlüpfen. Fragt sich nur: Weshalb konnten sie eigentlich jahrelang gesellschaftlich respektiert und nahezu unhinterfragt bei Bild oder im Verfassungsschutz an höchster Stelle wirken?