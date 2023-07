Nachschlag: Schuldumkehr

Alexander Ermochenko/REUTERS Genug für alle vorhanden: Verladung der Weizenernte in der »Volksrepublik Lugansk« (18.7.2023)

Wie kommt es, dass sich zahlreiche Länder des globalen Südens einer Verdammung Russlands hartnäckig verweigern? Till Mansmann ist entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und hat dazu in der Deutschlandfunk-Sendung »Zur Diskussion« zum Thema »Hunger in der Welt« eine verblüffende Erklärung: Moskau setze »die Situation in der Ukraine global ein, um Druck auszuüben, Druck, der im globalen Süden besonders gespürt wird und dazu führt, dass unser Standing schlechter wird«. Gemeint ist, dass Russland die Länder des Südens von Getreidezufuhren abschneide, die Schuld dafür aber dem Westen zuschreibe. Ist das wirklich der Fall? Mansmann sagt es selbst: Russland wurde vom »freien Markt« ausgeschlossen, wodurch der Handel mit russischem Getreide erschwert wird. Außerdem: Die Ukraine hat eine Pipeline gesprengt, über die Russland Ammoniak als Grundstoff für Dünger zum Hafen von Odessa fließen ließ. Fazit: Es ist das westliche Bündnis, das Russland vorwirft, was es selbst tut. (jt)