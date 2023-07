Der Fluch der klugen Formulierung

Zentralbild/dpa Die Ahnung, nicht viel Zeit zu haben, trieb sie vorwärts: Brigitte Reimann

Sie starb ziemlich jung, obwohl sie innerlich nie wirklich jung war. Brigitte Reimann war die große Seherin, die ewig Düstere, die hoffnungsvoll Scheiternde unter den Dichterinnen in der DDR. Am 21. Juli 1933 wurde sie in Burg nahe Magdeburg geboren, und als sie am 20. Februar 1973 in Berlin, Hauptstadt der DDR, starb, hatte sie ein lustbetontes, aber auch schmerzensreiches Leben hinter sich.

Die Tochter eines Bankkaufmanns litt als Teenager an Kinderlähmung und fasste schon in dieser Zeit den Entschluss, Schriftstellerin zu werden. Schreiben als Fluchtweg, ohne das Bett zu verlassen – auch Reimanns österreichischen Kollegen Thomas Bernhard darf man hier einreihen. Und wie Bernhard gehörte Reimann nie zu denen, die komödiantisch-leicht und ohne Hintergedanken schreiben. Beide setzten sich intensiv mit dem Umgang der Gesellschaft mit dem »Dritten Reich« auseinander.

»Die Frau am Pranger«, Reimanns erster großer Erfolg (1956), berichtet von einem Frauenschicksal gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und danach. Für ihre Erzählung »Die Geschwister« erhielt Reimann 1965 den Heinrich-Mann-Preis. Eine in der Produktion arbeitende Künstlerin bringt darin ihren Bruder unter Androhung des Verrats von der Republikflucht ab. Die im Braunkohlekombinat arbeitende Intellektuelle – das ist nicht nur die fiktive Hauptfigur, sondern auch Reimann selbst.

In der »Schwarzen Pumpe«, dem Kohleabbau- und -verarbeitungswerk bei Spremberg, hat sie selbst ein Jahr gearbeitet und den »Zirkel schreibender Arbeiter« geleitet. Der sogenannte Bitterfelder Weg, der die Nähe zwischen Kulturschaffenden und Arbeiterklasse favorisierte, war auch Reimanns. Hier fand sie ihren dritten Ehemann – vier waren es insgesamt, neben zahlreichen Affären und Liebschaften.

Einen großen »Hunger nach Leben« hat ihr der Westen darum später titelstiftend in einem Biopic mit Martina Gedeck unterstellt. Vor allem aber war es wohl die Ahnung, nicht viel Zeit zu haben, die Brigitte Reimann vorwärts trieb. 1968 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Doch schon im November 1963 notierte sie in ihrem Tagebuch: »Wohin sind am Ende die leidenschaftlichen Entwürfe der Jugend? Man hat die Welt nicht aus den Angeln gehoben.« Weiter klagt sie: »Und, schrecklicher Gedanke: Wo ist die flammende Liebe?«

Die Tagebücher wurden ihr posthum zugleich zum Sieg und Verhängnis. So eindringlich formulierte sie ihre klugen Gedanken, dass die Nachwelt sie flugs zum Hauptwerk erklärte, neben dem nachgelassenen Romanfragment »Franziska Linkerhand«. Zehn Jahre hatte Reimann daran geschrieben. Hier ist eine Architektin ihr Alter ego: im Zwiespalt zwischen gesellschaftspolitischen Idealen und der erlebten Realität.

Für den Kritikerpapst Marcel Reich-Ranicki war die Sache einfach. Die »Sehnsucht nach Liebe« habe Reimann ganz großartig formuliert, meinte er. Doch hinter Reimanns Leiden an der Welt steckt viel mehr: Die glasklar der sozialen Erkenntnis verpflichtete Analyse grundiert die emotionale Schattenwelt der Individuen. »Ankunft im Alltag« heißt eine Erzählung von 1961, die die Lebenswege drei junger Menschen exemplarisch durchspielt. Der freundliche Titel ist fast eine Verharmlosung.