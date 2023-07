»Man hat ihn durch den Brand sterben lassen«

Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa Im Mittelbau der Justizvollzugsanstalt Moabit

Ferhat Mayouf verstarb mit 36 Jahren am 23. Juli 2020 in der Zelle in Untersuchungshaft in Berlin-Moabit an Rauchvergiftung. Die Solidaritätsorganisation Rote Hilfe Berlin ruft anlässlich des dritten Jahrestags seines Todes am Sonntag zur Demo auf. Sie vertreten als Anwalt Ferhat Mayoufs Bruder, der rechtliche Aufklärung verlangt. Was geschah damals?

Ich hatte Ferhat Mayouf damals wegen versuchten Diebstahls verteidigt. Es war keine schwere Sache. Am Tag des 23. Juli vor drei Jahren hatte ein Mitgefangener das Feuer bemerkt und es der Zentrale gemeldet. Mehrere Beamte standen dann vor seiner Zellentür, entschieden aber, diese nicht zu öffnen, sondern zu warten, bis die Feuerwehr eintrifft. Es ist davon auszugehen, dass er das Feuer in der Zelle selber gelegt hat. Dokumentiert ist aber, dass er kurz zuvor mehrfach den Alarmknopf betätigte und nach Tabak fragte. Aus meiner Sicht spricht das eher dafür, dass er nicht sterben wollte, sondern es sich um ein demonstratives Vorgehen handelte. Zu dieser Zeit war Ferhat Mayouf seit circa drei Wochen in Untersuchungshaft. Wir haben Strafanzeige gestellt, weil die Beamten hätten versuchen müssen, die Türe zu öffnen und verpflichtet gewesen wären, ihn zu retten. Die Staatsanwaltschaft aber hat die Ermittlungen eingestellt.

Wie begründet diese, nicht wegen rechtswidriger und schuldhafter Begehung eines Tötungsdelikts gegen die vier Justizbeamten zu ermitteln?

Sie behauptete, voraussichtlich werde es nicht nachweisbar sein, dass das unterlassene Öffnen der Tür zu seinem Tod geführt habe; dass er hätte bereits tot sein können, als die Beamten vor der Tür waren. Aus unserer Sicht ist das falsch. Nach Aussagen von Mitgefangenen hat Ferhat Mayouf noch geschrien, als die Beamten dort standen, was die wiederum bestritten. Es wäre auch möglich, dass er zu dem Zeitpunkt nur bewusstlos war, aber noch lebte. Er starb keinen Verbrennungstod, sondern durch Rauchvergiftung. Dabei tritt der Tod erst deutlich später ein. Weder Beschuldigte noch Zeugen wurden dazu befragt. Selbst wenn die Beamten ihn nicht bewusst umbrachten, sondern seinen Tod in Kauf nahmen: Es wäre versuchte Tötung. Wir haben Beschwerde gegen die Einstellung eingelegt. Die Beamten sollen angeklagt werden, die entschieden, die Tür nicht zu öffnen.

Die Rote Hilfe argumentiert, dass es eventuell von Anfang an um ein rassistisches Verbrechen der Beamten geht. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Möglicherweise wurde sein Leben nicht genug wertgeschätzt, weil er algerischer Herkunft war. Das gilt es zu klären. Ein schweres Versäumnis stellt beispielsweise dar, dass er keine medizinische Behandlung erhielt, obgleich die Haftrichter festgestellt hatten, dass er sie benötigte. Er hatte darum gebeten, weil er depressiv war: wenn auch möglicherweise erst durch die Haft bedingt. Ich hatte ihn als lebensfrohen Menschen kennengelernt und nicht den Eindruck, dass er hätte Suizid begehen wollen.

Es sei kein Einzelfall, man dürfe sich nicht an so eine Staatsgewalt gewöhnen, warnt die Rote Hilfe weiter. Sehen Sie Parallelen zum Fall Oury Jalloh, der 2005 in einer Zelle in Dessau verbrannte?

Es gibt gewisse Parallelen. Der Unterschied besteht darin, dass Oury Jalloh das Feuer in der Zelle nicht selbst gelegt hat, was im Fall von Ferhat Mayouf sicherlich anders war: Man hat ihn nicht angezündet, aber durch den Brand sterben lassen. Die Beamten hätten mit dicken Handschuhen und einem Feuerlöscher die Zellentür öffnen können: Denn es war ein Schwelbrand und kein loderndes Feuer. Deshalb kann angenommen werden, dass sie es nicht wichtig fanden. Fragt sich, warum es keine funktionierenden Feuermelder in der Justizvollzugsanstalt gibt, so dass man die Zelle erst suchen musste …

Muss in Mayoufs Fall vermutet werden, dass die deutsche Justiz das Vorgehen der Beamten nicht ergebnisoffen ermittelt?

Wir hoffen, dass die Staatsanwaltschaft sich noch bewegt; falls nicht, gehe ich davon aus, dass die Generalstaatsanwaltschaft eine andere Ansage macht.