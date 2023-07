»Die Regierung erkennt unsere Leistung an«

Lou Dematteis/REUTERS Sandinistische Milizionäre führen den im Sold der CIA stehenden gefangenen US-Söldner Eugene Hasenfus ab (7.10.1986)

Sie haben in den Tagen um den 19. Juli, dem 44. Jahrestags des Sieges der Revolution in Nicaragua, eine Medaille erhalten. Wofür sind Sie ausgezeichnet worden?

Ich war als junger Mann in den 1980er Jahren beim »Patriotischen Militärdienst« S. M. P. in Nicaragua am Kampf gegen die Contras beteiligt. Nicaragua hatte nach dem Sieg der Volksrevolution von 1979 keine Armee. In den Jahren 1980 bis 1983 war es nur eine geringe Anzahl von ehemaligen Guerilleros die armee-ähnliche Aufgaben übernommen haben. Was aber ab 1980 passierte: Anhänger des ehemaligen Diktators Anastasio Somoza flohen in die Nachbarländer und begannen von dort, finanziert von den USA, einen Krieg gegen die Bevölkerung, den sogenannten Contrakrieg. Auf diese de-facto nordamerikanische Intervention musste die revolutionäre Regierung reagieren und begann Ende 1983 eine Armee aufzubauen, auf Grundlage eines Beschlusses der Nationalversammlung.

Wie alt waren Sie damals?

16. In jenen Jahren haben sich 120.000 junge Leute aus Nicaragua für die Armee gemeldet, in verschiedenen Einheiten. Neben militärischen Aufgaben ging es auch um Aufgaben wie Landverteilung. Wir waren aber schlecht ausgebildet, erhielten nur ein Training von 45 Tagen in den Bergen, die Gegenseite war von der CIA und der US-Armee geschult. Auch hatten wir nicht die technische Ausrüstung der Contras. Wir hatten aber die Würde, die Liebe und den Patriotismus, um die Revolution zu verteidigen.

Wo fanden die Kämpfe statt?

Der Krieg fand in den ländlichen Regionen statt, vor allem in den nördlichen Landesteilen. Es war schwierig, viele Bewohner auf dem Land sympathisierten mit der Contra, »La Resistencia«, wie sie sich selbst nannten. Zum einen wegen der Bezahlung aus den USA, aber auch weil sie der Propaganda glaubten, die die Sandinistische Bewegung verteufelte. Letztlich waren wir aber erfolgreich. Ohne den Einsatz der jungen Leute, speziell in den Jahren 1986 bis 1990 wäre die Revolution damals beendet worden und das Land wieder in die Hände der vorhergegangenen Diktatur gefallen. Daran erinnern sich heute viele, die jetzt in ihren 50ern sind und damals als junge Leute dabei waren. Die Regierung erkennt unsere Leistung an, dafür haben ich und andere die Medaillen erhalten.

Wie genau endete der Krieg?

Ende der 1980er Jahre verlor »La Resistencia«, also die Contra, an Kraft. In den Jahren 1986 und 1987 wurden dann die Abkommen von Esquipulas getroffen (Vereinbarungen zur Beendigung der bewaffneten Konflikte in Nicaragua, El Salvador und Guatemala, jW). Der Krieg ging aber weiter. Insgesamt verloren in jenen Jahren 50.000 Menschen ihr Leben, bei einer Bevölkerung von damals 2,5 Millionen. 1990 fanden die Wahlen statt, die die Frente Sandinista de Liberación Nacional, kurz FSLN, gegen das Oppositionsbündnis um Violeta Chamorro verloren hat.

Es heißt, dass das rechte Oppositionsbündnis vor allem mit dem Motto »Wählt uns, dann endet der Krieg« Wahlkampf gemacht hat. Wie nahmen Sie das damals wahr?

Das war die Kampagne der Rechten damals. Die Regierung der FSLN hat das Wahlergebnis sofort anerkannt, Daniel Ortega selbst hat Violeta Chamorra damals die Schärpe für ihre Präsidentschaft umgehängt. Die dann folgenden 16 Jahre Neoliberialismus waren aber schwer für die Bevölkerung, in allen Belangen. Die Leute hofften auf eine Entwicklung, es gab aber Rückschritte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Infrastruktur. Der Krieg war zu Ende, plötzlich litt die Bevölkerung mehr Hunger als zuvor.

In den 1980er Jahren sind viele Freiwillige aus anderen Ländern nach Nicaragua gekommen, einige kamen auch ums Leben. Wird heute in Nicaragua an sie erinnert?

Es kamen damals viele Freiwillige aus verschiedenen Ländern, um der Revolution mit zivilen Mitteln beim Aufbau zu helfen, unter anderem in der Infrastruktur oder beim Aufbau eines Gesundheitswesens. Einige wurden auch von den Contras ermordet. Sie finden heute im Norden des Landes viele Kooperativen und staatliche Einrichtungen, die den Namen von Freiwilligen tragen. Bei der Feier am 19. Juli ehrt die Regierung auch Freiwillige aus dem Ausland.