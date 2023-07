Regierung mobbt Personalvertreter

Helmut Fohringer/APA/dpa Ende einer Ära: Die Wiener Zeitung macht inzwischen nur noch Tik-Tok- und Instagram-Videos

Nach 320 Jahren wurde am 30. Juni die bis dahin älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt von der österreichischen Bundesregierung eingestellt. Aus der Wiener Zeitung (WZ) wurde ein Onlinemedium, das nun von Praktikanten und freien Journalisten Tik-Tok- und Instagram-Videos zu nicht tagesaktuellen Themen produzieren lässt. Daneben wird ein Schulungsprogramm zur Ausbildung regierungsnaher PR-Mitarbeiter aufgebaut.

Personeller Kahlschlag

Mehr als 60 Beschäftigte wurden Ende Juni gekündigt, obwohl die Regierung der Belegschaft versprochen hatte, dass jeder, der es möchte, auch im neuen Medium arbeiten könnte. Geblieben sind am Ende jedoch die drei Personalvertreter. Denn sie sind von den Kollegen als Vertreter gewählt worden und sind bis zum Ende des Mandats im Herbst 2024 unkündbar. Sie sollen nun aus dem Unternehmen gemobbt werden.

Bereits Ende Juni kritisierte die Gewerkschaft GPA, in der auch Journalisten und Drucker organisiert sind, dass »entgegen der wiederholten Ankündigung der Politik, es werde für die Belegschaft der Wiener Zeitung eine Weiterbeschäftigung geben«, es zu einem »personellen Kahlschlag« kam. Statt die WZ in ein lebendiges Onlinemedium zu transformieren, wurde die Redaktion der Tageszeitung aufgelöst und es wurden Pläne für eine digitale Tageszeitung verworfen. Da die Belegschaftsvertreter nicht freiwillig gehen wollten, würden sie nun »massiv unter Druck gesetzt und mit gerichtlichen Kündigungsverfahren bedroht«, so die GPA in einer Mitteilung vom 29. Juni.

Das Unternehmen, das im Besitz der Republik Österreich ist, habe die Belegschaftsvertreter Gregor Kucera und Paul Vecsei aufgefordert, ihre Zugangschips abzugeben und ihnen lediglich das Recht eingeräumt, zu bestimmten Zeiten beim Sekretariat um einen Einlass in die Räumlichkeiten zu bitten, obwohl noch bis Herbst 2024 ein Dienstverhältnis besteht. Danach gibt es noch eine dreimonatige Kündigungsfrist. Betriebsrat Kucera und WZ-Behindertenvertrauensperson Vecsei waren beide lautstarke Kritiker der Pläne der konservativ-grünen Regierung, die Zeitung einzustellen. »Belegschaftsvertreter haben ein Recht auf ungehinderten und auch unkontrollierten Zutritt zur Betriebsstätte. Dieses Recht ist umgehend wiederherzustellen«, forderte Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft in der GPA. Inzwischen wurde den beiden Kollegen wieder Zutrittschips ausgehändigt, wie der Standard am 10. Juli berichtete.

Die dritte Person aus der Personalvertretung, die rausgemobbt werden soll, soll die Möglichkeit erhalten haben, innerhalb des Unternehmens in einen anderen Bereich zu wechseln, was diese aber ablehnt, berichtete der Radiosender Ö1 am vergangenen Montag.

Auch Druckerei schließt

GPA-Chefin Barbara Treiber kritisierte die Regierung ebenfalls: »Die Politik hat die Belegschaft und die Öffentlichkeit schlicht belogen. Besonders empörend ist, dass ausgerechnet jene, die sich für die Kollegen eingesetzt haben und für den Weiterbestand gekämpft haben, jetzt massiv unter Druck gesetzt werden.« Die GPA hat Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht eingebracht.

Nach der Einstellung der WZ muss auch die Herold Druck und Verlag GmbH, die bis dahin die Zeitung gedruckt hat, zum Jahresende ihren Betrieb einstellen. Von der Schließung sind 46 Beschäftigte betroffen.