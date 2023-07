Nachschlag: Schweigen

Jürgen Heinrich/imago »Bloss nicht kaputtsparen. Gutes Programm braucht gute Arbeitsbedingungen«: Am 1. Mai 2022 demonstrierten feste und freie RBB-Mitarbeiter gemeinsam

Der Podcast des Medienmagazins von Radio eins und RBB-24-Inforadio fiel am Montag morgen schmal aus und schlug dennoch ein wie eine Bombe: Verlesen wurde lediglich ein offener Brief an die neugewählte RBB-Intendantin Ulrike Demmer, in dem die sogenannten festen Freien beim Berlin-Brandenburger Sender u. a. gegen die in den (vorerst gescheiterten) Tarifverhandlungen angedrohten Nullrunden für 2025 und 2026 protestieren. Seit Samstag befinden sich 350 der 1.500 teilweise schon über Jahre beim Sender beschäftigten festen Freien im »Urlaub« (siehe jW vom 18.7.). Seitdem berichtet der RBB über diesen Ausstand: nichts. Auch eine Suche beim Newsportal RBB 24 ergab aktuell keine Treffer. Das ist verwunderlich, hat man doch über die Querelen im eigenen Haus infolge des Falls Schlesinger sehr ausführlich informiert. Und nun? Eventuelle Programmeinschränkungen durch das Fehlen der Freien? Kein Thema. Die Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Schweigen. (mis)