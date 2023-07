Lob der Gastfreundschaft

privat »So bekam ich schon als Kleinkind mit, was in Konzentrationslagern geschah«: Die junge Sabine mit Vater Karl Röder

Wenn österreichische Kommunistenkinder über ihre Eltern schreiben, geht das meistens schief. Weil: Erstens haben sie ihnen nicht richtig zugehört, zweitens werfen sie ihnen noch postum vor, im Kampf gegen den Faschismus ihr Leben für ein freies Österreich, das sie als reine »Täternation« abtun, riskiert zu haben, drittens haben sie den rüden Antikommunismus, liberal gewendet, verinnerlicht. Es gibt Ausnahmen. Eine frühe war die Biographie des Bauernfunktionärs und Widerstandskämpfers Laurenz Genner, die dessen Sohn Michael Genner schon 1979 veröffentlicht hat, und zwar ohne das übliche Getue, die eigene Familie für die Zumutungen der Gegenwart verantwortlich zu machen. Und jetzt dieser schmale Band mit Erinnerungen der Psychologin Sabine Neumann-Röder, der als »Book on demand«, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, vor zwei Jahren erschienen, aber mir erst jetzt untergekommen ist. Zum Glück, denn was die Autorin mit leichter Hand niedergeschrieben hat, ist in Inhalt wie Tonfall, im klugen Aufbau und in der Würdigung der außergewöhnlichen Menschen, die nächte-, ja wochenlang von ihren Eltern bewirtet wurden, so fesselnd, dass es einem den Atem verschlägt.

Perspektive des Kindes

Überlebende der deutschen Konzentrationslager; Juden, die als »U-Boote« die Naziherrschaft in Wien überlebt hatten; Remigranten aus England oder den USA; Emigranten in Australien auf Besuch in der alten Heimat; ehemalige Partisanen; alte wie junge Künstlerinnen; Kommunisten und ihre Sympathisanten – sie alle haben die Gastfreundschaft des Ehepaars Hilde und Karl Röder genossen, und seit damals bewahrt ihnen deren Tochter ein liebevolles Andenken. Sie erzählt aus der Perspektive des Kindes, das sie einmal war, und ergänzt dessen Beobachtungen mit viel Sinn für Witz und Humor durch ­Tagebuchaufzeichnungen ihrer Mutter, Briefe der Kostümbildnerin Erika Thomasberger und knappe, aber erhellende biographische Informationen. »Manchmal«, schreibt Neumann-Röder, »vergaß man, mich ins Bett zu bringen. Dann bezog ich meinen Horchposten unter dem Tisch und lauschte den hitzigen Diskussionen. So bekam ich schon als Kleinkind mit, was in Konzentrations­lagern geschah, lauschte wütenden Streitereien unter den Erwachsenen und erlebte hin und wieder, wie ein Mann unter den Tisch fiel. Zu späterer Stunde erinnerte man sich meiner, und mit dem Ruf ›wir haben doch ein Kind‹ wurde ich aus meinem Versteck gezogen und ins Bett getragen.«

Wie die meisten ihrer Gäste sind auch die Eltern der Autorin weitgehend vergessen. Hilde und Karl Röder stammten aus Deutschland, sie aus Darmstadt, er aus Nürnberg, lernten sich aber kurz nach Kriegsende in Wien kennen, wo Hilde Kunstgeschichte studiert hatte, bis sie vom Ordinarius Hans Sedlmayr, einem katholisch-reaktionären ­Opportunisten, relegiert wurde, weil sie sich geweigert hatte, Kommilitonen zu bespitzeln. Der Großteil ihrer Familie war beim großen Bombenangriff auf Darmstadt in der Nacht vom 11. auf den 12. September 1944 umgekommen. Der gelernte Schlosser Karl Röder wiederum hatte als Kommunist zehn Jahre KZ und, nach dem Zwangseinsatz in der SS-Sondereinheit Dirlewanger, ein Jahr sowjetische Kriegsgefangenschaft hinter sich. Bis 1949 war er Sekretär des ungemein verdienstvollen, nur leider ziemlich geschwätzigen Wiener Kulturstadtrats Viktor Matejka (KPÖ), dann übernahm er die Leitung der Verleihfirma Universal-Film. 1985 veröffentlichte er im Böhlau-Verlag das Buch »Nachtwache«, einen ergreifenden Bericht über seine Haft in Dachau und Flossenbürg. Hilde Röder wiederum arbeitete als Journalistin für kommunistische Blätter, wobei sie vor allem der kulturpolitischen Zeitschrift Tagebuch mit ihren Aufsätzen und Besprechungen zur Gegenwartsliteratur manches Glanzlicht ansteckte.

Man würde gern mehr über das Berufsleben des Ehepaares und seine Reaktionen auf die Ereignisse in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968 erfahren. Im Vorwort deutet Neumann-Röder an, dass ihre Eltern der KPÖ nach der Niederschlagung des »Prager Frühlings« die Gefolgschaft aufkündigten. Aber das führte nicht dazu, dass die alten Freunde ausblieben, und änderte auch nichts an ihrer gesellschaftlichen Randstellung. Denn selbst wenn sie nicht mehr bestand, schreibt die Autorin, kam die Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei »einem Berufsverbot gleich«. Irgendwann wird es einem Historiker einfallen, eine Doppelbiographie über Karl und Hilde Röder zu verfassen. Den Grundstock dafür hat ihre Tochter mit diesem schmalen, gewichtigen Werk gelegt.

So viele Schicksale

Der Defa-Regisseur Hugo Hermann, dessen Dokumentarfilme »Träumt für morgen« und »Heimatkunde – Heimatliebe« zensuriert wurden. Die Schauspielerin Trude Bechmann, auch sie hatte sich in der DDR niedergelassen, »die viel rauchte und viel hustete« (und mit dem Roman »Jeannette« den jungen Österreicherinnen ein Denkmal setzte, die in Frankreich versucht hatten, Wehrmachtssoldaten politisch zu beeinflussen). Der Zeichner Carl Zahraddnik, der über den Selbstmord seiner Frau nicht hinwegkam. Die abstinente Keramikerin Annemarie Ritter-Fraueneder, die in ihrer Not sechs Rotarmisten unter den Tisch soff, und die stattliche Schauspielerin Herta Ferstl, die vor lauter Lachen einen Chippendalesessel nach dem andern ruinierte. Der Kunstkritiker Johann Muschik und seine stille Frau Toninka, die »nach seinem Tod aus seinem Schatten trat«. Neumann-Röders »männliches Kindermädchen«, der Maler und Eiskunstläufer Fritz Martinz. Das Ehepaar Paula und Rudi Hönigsfeld, das – jeder für sich – illegal die Nazizeit überlebt hatte und sich im Wohnzimmer der Familie Röder »nicht selten« prügelte. Die dicke Tante Grete aus Darmstadt, der es ein Vergnügen bereitete, Zwietracht zwischen Hilde und Karl zu säen, und das kommunistische Liebespaar Penelope und Serafim Maximos, das sich in Sehnsucht nach seiner Heimat Griechenland verzehrte … So viele Persönlichkeiten, so viele Schicksale. Menschen, die mir einigermaßen vertraut sind, andere, die ich bloß dem Namen nach kenne, wieder andere, die nur hier, in den Kindheitserinnerungen der Autorin, zum Leben erwachen. Ihretwegen habe ich das Buch mit großer Hingabe gelesen, ganz so, als hätte Sabine Neumann-Röder es eigens für mich geschrieben. Was Besseres kann einem als Leser eigentlich nicht passieren.