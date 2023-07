»Gerade die Straßenblockaden sind unglaublich effektiv«

Robert Michael/dpa Auch in Dresden kam es zu Handgreiflichkeiten gegen die Straßenlockierer (14.7.2023)

Sie haben sich an einer Sitzblockade auf einer Verkehrsstraße im nordrhein-westfälischen Bottrop beteiligt. Dabei wurden Sie und weitere Aktivisten Ihrer Gruppe von Autofahrerinnen und -fahrern angegriffen. Wie kam es zu dieser Eskalation?

Als wir auf die Straße gingen, war es sehr ruhig. Vereinzelte Menschen stiegen aus und wollten durchgelassen werden. Da es sich aber nicht um Notfälle handelte, für die wir immer eine Rettungsgasse bilden, sind wir stehen geblieben. Nach etwas Zeit kamen weitere Menschen dazu, schrien uns an und beleidigten uns. Die Stimmung wurde angespannter, wir wurden mit einem Getränk überschüttet und unser Banner sowie unsere Masken weggerissen. Etwas später wurden wir dann auch von der Straße gezerrt, meine Freundin an den Haaren.

Wie verhalten Sie sich bei derartigen Übergriffen?

Uns ist bewusst, dass wir stören. Ich kann die Wut der Menschen verstehen. Wir bleiben friedlich, gehen ruhig und entschlossen auf die Straße zurück. Was passiert, lassen wir über uns ergehen. Es ist dennoch schwierig, mit anzusehen, wie die eigene Freundin an den Haaren gezerrt wird, wie liebgewonnene Menschen behandelt werden. Meine Mutter stand am Straßenrand und musste mitansehen, wie das passierte.

Nimmt die Zahl von Aggressionen während der Aktionen der »Letzten Generation« tatsächlich deutlich zu?

Wenn Politikerinnen und Politiker uns als »Terroristen« bezeichnen, Begriffe wie »Klima-RAF« und »Straftäter« verwenden, uns fälschlicherweise als »kriminelle Vereinigung« betiteln, und wenn Medien wie die Bild dann auch noch »Darf man Klima-Klebern eine kleben?« fragen, dann wird Gewalt gegen unsere friedlichen Proteste nicht nur hingenommen, sondern teils sogar bewusst gefördert. Auch in der »Tagesschau« wurde gesagt, es sei ungewiss, ob sich Menschen mit Übergriffen gegen uns strafbar machen würden. Die Leute sind verärgert, das verstehen wir. Aber sollte der Frust nicht eher die Regierung treffen, welche gerade aktiv das Klimaschutzgesetz, das Grundgesetz und sogar das Völkerrecht bricht?

Oft wird in linken Organisationen und Klimaschutzgruppen darüber diskutiert, ob die Straße mit dem Individualverkehr der richtige Ort für Blockaden ist. Wäre es aus Aktivismuslogik nicht sinnvoller, Konzern- und Regierungseinrichtungen mit Protest zu bedenken?

Wir haben Pipelines abgedreht, Konzerne, Luxus- und Regierungseinrichtungen mit oranger Warnfarbe markiert, haben Feueralarme in Ministerien und im Bundestag ausgelöst. Volker Wissing haben wir Schilder geliefert, um den angeblichen Schildermangel, der einem Tempolimit im Weg stünde, zu beseitigen. Doch bei diesen Protesten erreichten wir nicht die mediale Aufmerksamkeit, die wir bei Straßenblockaden erreichen: Sie sind schlichtweg nicht in der Mitte der Gesellschaft und können deshalb ignoriert werden. Und gerade die Blockaden sind unglaublich effektiv, was die Wirkung einer einzelnen Person betrifft. Wir schaffen es in Talkshows, in große Medien, selbst am Küchentisch wird oft noch diskutiert. Mehrheiten für Klimaschutz, auch für Maßnahmen wie ein Tempolimit und das Neun-Euro-Ticket, die gibt es bereits. Diese zu erreichen, ist gar nicht unser Ziel. Wir sind der Feueralarm, der die Politik und Gesellschaft wachrüttelt.

Was wollten Sie konkret mit der Aktion in Bottrop erreichen?

Wir trugen Masken von Scholz, Wissing und Habeck und hatten ein Banner mit der Aufschrift »Wir brechen das Gesetz« dabei. Am 15. Juli wurde rechtlich das Sofortprogramm im Verkehrssektor fällig, weil dieser die Sektorziele nicht erreichte. Wissing hatte aber bereits angekündigt, dass er an keinem Programm arbeitet. Wie die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages erst kürzlich bekanntgaben, ändert auch die Aussage von Olaf Scholz, dass dies okay sei, und Habecks geplante Umschreibung des Gesetzes nichts daran, dass dieser Vorgang einen Gesetzesbruch darstellt. Darauf haben wir bundesweit mit 36 Protesten in 26 Städten hingewiesen. Des weiteren zeigten wir damit auch in Bottrop unsere Präsenz. Am 22. Juli halten wir um 15 Uhr einen Vortrag und werden auch weiterhin hier aktiv sein.