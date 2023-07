Vabanquespiel mit Steuergeld

Jens Wolf/zb/dpa Abzockerei geht weiter: Finanzminister Lindner wagt einen Vorstoß für eine neue private Altersvorsorge

Die Tage der Riester-Rente sind gezählt. Mit den Anfang der Woche vorgelegten Vorschlägen der »Fokusgruppe private Altersvorsorge« wurde dem kolossal gescheiterten Modell einer staatlich geförderten kapitalgedeckten Altersvorsorge quasi die letzte Ölung verpasst. Die Unsinnigkeit des Instruments war zuletzt einfach nicht mehr wegzudiskutieren: Gerade Kleinsparern beschert es maximale Kosten bei kümmerlicher Rendite, mithin sogar Verluste, während sich die Anbieter an üppigen Gebühren laben. Also setzte die Ampelregierung zu Jahresanfang eine Kommission mit dem Auftrag ein, die Erbangelegenheiten der Todeskandidatin zu regeln. Im Kern lautet ihr Konzept: Die öffentlich alimentierte Abzockerei geht weiter – unter anderem Namen und mit höherem Risiko.

Das war absehbar. Der Expertenrat unterliegt der Obhut von Bundesfinanzminister Christian Lindner und tagte seit Jahresbeginn sechsmal unter Vorsitz von Finanzstaatssekretär Florian Toncar (beide FDP). Bekanntlich sind die Freidemokraten darauf spezialisiert, die gesetzliche Rentenversicherung zu schleifen und das private Alterssparen zu pushen. Zuletzt waren jedoch immer mehr Riester-Kunden mit ihren Verträgen unzufrieden, von den anfangs über 20 Millionen Abschlüssen bestehen heute nur noch 16 Millionen. Davon ist gut ein Fünftel ruhend gestellt, wird also nicht mehr bespart. Wer so verfährt, rettet immerhin seine bis dahin erhaltenen Zulagen und Steuervorteile. Wer komplett kündigt, muss das Geld zurückerstatten. Unter solchen Bedingungen lässt sich Riester schlicht nicht mehr verkaufen, auch PR-technisch nicht.

Insofern ist das Riester-Aus vor allem ein Befreiungsschlag, auch um propagandistisch wieder in die Spur zurückzufinden. Helfen soll dabei eine neue Unübersichtlichkeit. Man wolle dafür sorgen, »dass mehr Produkte in Frage kommen, dass wir auch Produkte haben, in denen es möglich ist, höhere Renditen und damit am Ende höhere Rentenzahlung, Altersvorsorgeleistungen für die Anleger zu bekommen«, erklärte Toncar bei der Vorstellung des Abschlussberichts am Montag. Bei Riester sind die Versicherer laut Gesetz verpflichtet, das eingezahlte Geld samt staatlicher Förderung bei Renteneintritt zu 100 Prozent für die Verrentung zur Verfügung zu stellen. Das befördert die Risikoscheu, schmälert die Profite und macht Lust auf krumme Dinger.

Nun also will man die Leute ins große Vabanquespiel locken mit dem Versprechen, dass sie dann nicht mehr ganz so kräftig abkassiert werden. Dafür sollen laut »Fokusgruppe« zum Beispiel Altersvorsorgen aufgelegt werden mit geringeren Garantien und dafür höheren Renditen. Auch bei Versicherungsmodellen soll es riskanter zugehen dürfen, indem nicht mehr 100 Prozent, sondern weniger der eingezahlten Beiträge, zum Beispiel nur 80 Prozent, zugesichert werden. Für den Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ist das »untragbar«, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Durchgefallen ist deren Vorschlag eines »öffentlich verwalteten Fonds«, der das Geld der Einzahler »breit diversifiziert (…) in Aktien anlegt – verlässlich und ohne unnötige Kosten und Gebühren«. Diesen hatte der Verband als Kommissionsmitglied ins Spiel gebracht – erfolglos. Dabei belegten Erfahrungen in Ländern wie Schweden und Großbritannien »dass ein solches Modell für die Sparer funktioniert und das Geld nicht primär in den Taschen der Finanzwirtschaft landet«, befand der VZBV-Vorstand Ramona Pop.

Stephen Rehmke, Vorstandssprecher beim Bund der Versicherten (BdV) teilt diese Kritik. »Dass sich die Kommission nicht zu einem staatlich organisierten und standardisierten Produkt durchringen konnte, ist sehr bedauerlich«, äußerte er sich am Mittwoch gegenüber junge Welt. Damit lasse man die Bürger allein mit der Konsequenz, »dass ihnen Banken und Versicherungen auch weiterhin ihre überteuerten, unrentablen und unflexiblen Produkte aufschwatzen können«. Auftrag erfüllt. Der Bericht soll schon bald vom Kabinett beschlossen werden, worauf dann laut Finanzministerium »schnelle und konkrete gesetzgeberische Schritte« folgen würden.